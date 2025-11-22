中國稀土戰略面前實際躺下的是歐洲

眾所周知的一點是，稀土，是現代工業的「維生素」，幾乎滲透進所有關鍵技術領域——從新能源汽車、風電、光伏，到半導體、國防裝備、人工智能，以電子工業為基礎的現代高科技高度依賴稀土資源。中國長期佔據全球約70%的稀土供應量與90%以上的精煉能力，這種高度集中化的供應格局，使其在地緣政治上具有稀缺的戰略地位。

2025年以來，中國在稀土政策上出現了顯著轉向。國家發改委與工信部聯合出台了針對稀土出口的「雙控」政策體系，主要包括：1、出口環節審查制度強化，部分高純度磁性稀土及其合金列入「戰略敏感清單」；2、技術外流管制，稀土冶煉、分離及磁體制造核心工藝納入國家出口管制目錄；3、國內集中化整合，包頭、贛州與南方稀土集團完成新的產能協同，推動價格與供應的集中調控。

值得注意的是，在全球稀土使用格局中，歐洲才是中國稀土資源的主要使用者，而不是美國。根據歐盟的資料和數據，歐盟從中國進口稀土的比率比美國高出約20至30個百分點。歐盟2023年從所有來源進口「稀土元素（REE+）」，合計有18300 噸，總價值約為12.36 億歐元。與之相比，美國2024年稀土化合物與金屬進口額合計約1.70億美元，而且非官方的統計還進一步下降至1.51億美元。其中，大部分都是中國的稀土輸出。所以中國的稀土限制措施，瞄準的可能是美國，但在槍口下躺倒的卻可能是歐盟。

2025年11月11日，美國財長貝森特（Scott Bessent）上月曾揚言，中國對稀土的控制不會超過2年，美國將終止其壟斷地位。英媒引述多位專家，他們皆認為建立新的稀土供應鏈曠日需時：一個典型的稀土礦產項目，從勘探到建設需要9年時間，最短都要6年3個月，最長更要18年。這都與要在2年內發展稀土產業的願景相去甚遠。（香港01）

出現這種情況的原因在於，在中歐貿易摩擦升級的背景下，中國正在利用稀土形成對歐洲的結構性約束。稀土並非能源那樣可以立即替代，它的供應鏈轉移周期動輒以十年計，而歐洲的「綠色轉型」進程幾乎全面依賴這些稀土製品。電動汽車、風力發電機和高性能電機都離不開釹、鏑、鋱等中國稀土。歐洲的依賴，使稀土成為中歐經貿關係中一枚真正的「地緣釘子」。據彭博社最新訊息，面對稀土供應的吃緊，部分德國企業已經向中國方面提交了具有保密性質的供應鏈訊息，這或許有助於中國後續進行進一步的「精準打擊」。

與歐洲相比，美國的情況則是越來越趨向不同。一方面美國擁有大量的稀土資源，並且正在通過廣泛的合作，進一步控制稀土資源；另一方面，美國在特朗普上台之後，大力推動傳統能源建設，實現部分「去電化」，此舉非常有助於美國減少稀土依賴。

歐洲已經意識到問題的嚴重性，因為歐洲對稀土的依賴度之高，在中歐貿易戰的語境下已經被進一步放大。2025年初，隨着歐盟對中國電動車徵收高額關稅、調查中國風電與光伏補貼後，北京啟動了對部分稀土出口許可的審查程序，歐洲輿論立即反彈。法國總統馬克龍在歐盟理事會會議上首次提出，要「動用核選項」應對中國的經濟脅迫。

2025年11月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在德國柏林出席歐洲數字主權峰會的記者會。此次峰會是法德兩國舉行的高級別會議，重點討論歐洲的數字未來、安全和獨立性。（Reuters）

所謂「核選項」，即2023年底生效的《反脅迫工具法案》（Anti-Coercion Instrument, ACI）。該法案賦予歐盟前所未有的反制權力：1、關稅報復與進口禁令：對中國高科技產品、稀土下游製品施加限制；2、知識產權削減：暫停中企在歐盟的專利保護或延遲批准；3、投資封鎖：阻止中國企業參與歐盟核心產業投資；4、公共採購排除：禁止歐盟成員國政府採購中國產品。這些措施表明，實際上中國已經從對美經貿關係的「折騰」中具備了應對的經驗，「核選項」的說法存在誇張，但值得注意的是，ACI這個法案的運用領域和意義可能泛化，導致中歐經貿關係徹底脱鈎，這是最壞的結果。

歐盟委員會有內部文件指出，ACI的主要目標之一就是「降低對單一供應方的戰略依賴」。然而，歐洲真正的矛盾在於：沒有中國，就沒有「綠色轉型」，所以對歐盟而言，這意味着十數年來的政治投資全部落空。根據歐洲地質調查局的測算，若歐盟要實現2030年碳中和目標，其稀土需求量將較2020年增加五倍，而當前歐洲本土產量僅能滿足不到1%的消費需求。

這種情況下，歐洲實際陷入了雙重困境：政治上要求「去依賴」，經濟上卻難以脱鈎。稀土問題讓歐洲的「戰略自主」理念暴露出其資源的脆弱性，也加劇了與美國的認知分歧。美國對稀土問題持務實態度，更多依靠澳洲、加拿大、南美等盟國重構供應鏈；而歐洲，則試圖以制度化反制和集團協同行動來「展示決心」，這也成為其推動G7協調機制的動力之一。

全球主要國家1995-2023年稀土產量（單位：萬噸）。 數據來源：Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2024。

可以認為，由於自身經濟-產業地位的相對弱勢，歐盟最終真正全面啟動「核選項」的可能性並不高。但是，在經濟-產業方面持續推進對華脱鈎則是當然選項。

不過，最重要的一點是在地緣政治領域。歐盟基於對華競爭和對抗性認知的強化，其負面效應或也將呈現出地緣擴散態勢，而非洲則大概率會成為焦點。因為稀土供應的不確定性，將會迫使歐洲重新打開一張塵封已久的地圖——非洲大陸。在能源轉型的名義下，歐洲僅有的選擇，就是開始以一種「綠色復殖民」的姿態，重新謀劃對非洲資源的控制。歐洲戰略界內部流行的觀點是：「擺脱對中國稀土依賴的唯一可行之路，是重返非洲。」

事實上，非洲早已成為全球稀土資源的重要增長極。根據《美國地質調查局》（USGS, 2024）數據，非洲稀土探明儲量佔全球約20%，其中坦桑尼亞的Ngualla礦、馬拉維的Songwe Hill礦、納米比亞的Lofdal礦、以及南非和布隆迪的若干稀土項目，均具備工業化開採潛力。過去十年，這些項目中約有70%的投資來自中國資本或中非合資企業。

因此，當中國以出口控制與技術管制強化自身稀土主導權時，歐洲的戰略焦慮或將首先外溢到非洲大陸，而這將主要體現為三條路徑。

第一，「綠色援助」的資源包裝化。歐洲並不一定再以傳統的殖民手段直接干預，而是通過綠色轉型與氣候合作的敘事框架重新進入非洲。2024年歐盟啟動的「全球門戶計劃」（Global Gateway）二期，新增了40億歐元用於非洲「關鍵原材料夥伴計劃」（CRM Partnerships），表面上是幫助非洲發展清潔能源、礦業治理、環境修復，實則意在建立一種「資源換技術」「資源換融資」的結構性綁定。

這種策略有兩層目的：一是用綠色語義掩蓋資源掠奪的實質，藉助可持續標準將歐洲企業嵌入非洲礦業項目上游；二是排他性約束中國企業。在多個歐盟主導的合作文本中，隱含了限制第三方（尤其是中資）參與關鍵項目的條款。歐洲輿論將其稱為「去風險化合作」，但從效果看，這是一種制度化排他。

第二，「制度武器化」的地緣排他。歐洲在非洲的再介入，已不再是單個國家的商業行動，而是一個制度化戰略聯盟。歐盟正在構建一個「歐非關鍵原材料安全機制」（EU-Africa Critical Raw Materials Mechanism），擬在2026年前建立統一的供應鏈透明度標準，並與七國集團的「礦業透明倡議」（MI）聯動。這一機制的實質，是以「環境、勞工、人權」標準為工具，對非洲資源出口建立政治條件門檻。

2020年1月30日，美國加州，位於芒廷帕斯（Mountain Pass）MP Materials旗下的稀土礦，輪式裝載機正在將礦石裝入貨車。（Reuters）

這類標準看似中性，實則具有明顯的地緣導向。一方面，它可限制中資企業通過價格競爭獲得項目；另一方面，也能以制度名義干預非洲國家的政策選擇。例如，歐盟可通過「碳邊境調節機制」（CBAM）認定非洲出口產品是否「符合綠色標準」，從而在貿易上懲罰那些與中國合作密切的國家。

更深一層的意圖，是將非洲資源納入歐洲產業鏈的安全閉環。歐盟計劃在納米比亞、加納和剛果（金）設立「原材料認證中心」，由歐方負責檢測和簽發出口許可。這一體系若全面實施，中國企業即便在非洲擁有礦權，也可能因未獲「歐標認證」而被排除在歐洲市場之外。

第三，「安全合作」的隱性介入。當資源競爭疊加地緣安全議題，歐洲的角色正從經濟行為者向安全行為者轉化。法國、德國和意大利已分別在薩赫勒地區、東非和南部非洲恢復或擴大軍事存在。表面上是打擊恐怖主義、維護地區穩定，實際上則服務於保障關鍵礦區和運輸通道安全。

以尼日爾為例，自法國2023年從薩赫勒撤軍後，德國和意大利分別以「維和行動」名義維持派駐小規模部隊，而歐盟同時與布基納法索簽署新的礦產開發協議。這種「安全外包—資源換穩定」的組合方式，實際上是在用地緣控制確保資源可得性。

2025年7月24日，中國國務院總理李強與歐盟委員會主席馮德萊恩在北京人民大會堂主持中歐企業家座談會。(Reuters)

更值得警惕的是，歐洲對非洲的介入或正在與美國的「關鍵礦產夥伴關係（MSP）」協調融合。G7框架內的討論正在形成一種「跨大西洋資源同盟」概念，其隱含目標正是「在非洲繞開中國」。一旦這一模式成熟，中國在非洲形成的資源與基礎設施協同體系（尤其是「一帶一路」下的港口、鐵路、冶煉廠）將面臨被制度性孤立的風險。

值得注意的是，中國的稀土戰略並非意在「制裁」歐洲，而是出於維護全球供應穩定與國家安全的雙重考量。然而在歐洲輿論語境中，這種戰略被解釋為「經濟武器化」，從而加劇了政治對立與制度防禦心理。如果歐洲最終在非洲展開大規模稀土資源佈局，並將其納入G7框架協同體系，中歐關係的競爭將不再局限於貿易摩擦，而或將演變為一場關於全球綠色秩序主導權的長期爭奪。

所以中國在非洲的礦權，有很大可能性將會接連「出事」，這是全球地緣政治連動，「反應-再反應」所導致的客觀結果。中國的利益相關方，必須引起高度關注這一安邦（ANBOUND）的預警，及早協調行動，加以佈局應對。

最終分析結論：

中國的稀土戰略改變的不僅是供需格局，更在於國際政治的議價邏輯。當歐洲以規則構築防線，中國以資源與產業鏈主導權作為回應，全球化進入了一個新的「碎片化—重組」階段。歐洲的反應是焦慮的，也是現實的——它既害怕被排除在中國主導的新能源產業之外，又無法承受與中國徹底脱鈎的代價。非洲則可能成為這一矛盾的外溢場景，成為一個新的地緣競爭舞台。在這場博弈中，中國既要守住資源安全與產業優勢，也需防止被動捲入新的地緣競爭。稀土，不只是礦產，更是一場關於全球秩序、產業主權與戰略平衡的深層較量。因此在動用這一資源武器的時候，必須高度慎重。

本文原載於2025年11月16日的安邦智庫每日經濟欄目

