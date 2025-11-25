中國請特朗普出手　重在逼問台灣有事是否美國有事？

中國國家主席習近平北京時間11月24日晚同美國總統特朗普（Donald Trump）通話，數小時後，特朗普同日本首相高市早苗通電話。儘管被問到是否談到了其涉台言論時，高市早苗說「不便透露細節」。但結合近日中日關係波折，中美、美日討論的核心話題應該是高市早苗的涉台言論。

中國官方在披露習特此次通話時措辭沒有以往常用的應約或者應邀，且通話時間在北京時間11月24日晚，習近平主動通話特朗普的意思相當明顯。

中國媒體在披露的內容中說，習近平對特朗普闡明瞭北京在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。他說：「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」而特朗普也表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

不少聲音將中方的動作理解為打狗看主人。日本是美國的盟友，中國對日本有重大行動之前，知會美國一聲是盡到告知義務。如果美國權衡利弊認為不應該眼睜睜看着中國嚴懲日本，則會自動採取行動化解矛盾。如果美國對日本所作所為無動於衷，既不想管，也不願意理會，那麼中國對日本出手不必顧忌太多。

特朗普11月24日在社交媒體Truth Social發文稱，這次通話討論了許多議題，包括俄烏、芬太尼、大豆及其他農產品等議題。(Truth Social)

從特朗普已經迅速同高市早苗通電話看，美國認識到事態的嚴重性後果斷和日本進行了溝通。不出意外在特朗普的干涉下高市早苗當局很快就會有行動。

在分析人士看來，習近平通話特朗普，除了知會美國，還有一件重要的事情，那就是讓美日的台海陰謀無處遁形。中國此次對日本的警告聲調極高，行動光明磊落。作為二戰戰勝國，中國有讓戰敗國遵守戰後秩序的先天道德優勢。中國反對日本掙脱戰後秩序，反對日本染指台灣，都是長期的公開政策。沒什麼是見不得光的。

一直以來美國公開的對台立場是承認一個中國原則，同時按照與台關係法開展對台關係，美國既沒有肯定也沒有否認是否會干涉中國統一。美國和日本在台灣問題上的立場相差不大，但都是私下的操作。

伴隨着中國統一的步伐加快，美日為了應對將來的變局，早就在軍事上進行過協調。明面上承認一個中國，私底下掏空一個中國，磨刀霍霍試圖阻止中國統一是不爭的事實。以往美國和日本經常用模糊政策掩蓋插手台海。高市早苗的涉台言論不小心將將日本在台海問題上的野心暴露了出來。中國對日本窮追不捨，也是給美國看的。美國如何回應如何面對中日此番風波，具有風向標意義。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

特朗普是否偏袒高市早苗，是否認同高市早苗所說的涉台言論，將直接關係中國對美國台海立場的判斷。高市早苗所說的「台灣有事可能會讓日本進入存亡危機事態」言論，很多人認為是如果台灣有事日本會直接介入，其實和美國密切相關。

2015年9月19日，日本時任首相安倍晉三內閣推動安保法案在參議院通過強行表決。這套法案由兩個核心法案組成，分別是《和平安全法制整備法案》和《國際和平支援法案》。其中《和平安全法制整備法案》修改了10部現行法律，創立了「存立危機事態」這一新概念。

根據該法規定，即使日本沒有遭到直接攻擊，但若美國等密切相關國家遭武力攻擊進而威脅日本國家存亡時，自衛隊便可行使集體自衛權。但具體標準是什麼，一直語焉不詳。特朗普政府第一任期時曾經抱怨《美日安保條約》第五條是美國對日本的單方面保護協議，不公平。當時日本曾經向美國解釋說，根據2015年新安保法案中「存立危機事態」規定，日本可以反向協防美國。

2025年10月28日，美國總統特朗普（左）和日本首相高市早苗在日本東京赤坂離宮國賓館簽署了關於實施美日貿易協議的文件。(Reuters)

此番高市早苗所說的台灣有事可能會讓日本進入存亡危機事態，其實是美國如果介入台海，作為美國的盟友，日本必將支持美國，此事將構成日本存亡危機事態，因為一旦中國的反擊直接打到日本身上，相當於日本受到了襲擊，日本需要衝破戰後和平憲法的束縛進行還擊。

日本作為戰敗國，根據戰後憲法，其實並沒有主動干涉台海局勢的權力。如果日本介入台海局勢，應該是在協防美國的過程中出現的情況。

習近平致電特朗普，談論高市早苗涉台言論，強調中美在二戰時盟友的角色，是以共同捍衛戰後秩序的身份來團結和爭取美國的。美國即便私下傾向於認同日本介入台海，也不敢如此公開支持日本。中國讓特朗普介入此事，本質上是讓美國公開亮明立場，讓美國和日本在台海的陰謀無處遁形。