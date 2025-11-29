美國經濟正在陷入困境｜安邦智庫

近日，美國政府創紀錄的「停擺」終於在參議院達成一致，這次「政府關門」，暫時走向結束。不過，另外一個大問題，正在浮現出來。根據安邦智庫（ANBOUND）的追蹤研究可以判斷，美國經濟正在陷入困境。

美國經濟現在面臨三重壓力，首先是關稅政策，這影響到企業，尤其是中小企業的經營，他們無法把握市場形勢，因而處於觀望態度，而部分進口產品的價格也確實有上漲。其次是利率高企，現在的美國利率對於房地產和汽車購買的影響最大，其利率遠高於美聯儲的聯邦基準利率，如美國現在實際房地產貸款利率高達6%以上，汽車購買貸款的利率通常開價都在4%-9%，房地產和汽車購買是美國居民消費最重要的主力之一，因而高位利率對於美國經濟的影響非常大。第三是AI影響。在AI轉型等技術因素的影響下，美國中產階級出現罕見的失業潮，而且這種失業潮的湧現非常突然，令人感到措手不及。

毫無疑問，美國經濟整體正在出現問題，而且情況可能比特朗普政府願意承認的更加嚴重，這會成為最近一個時期的大事情。美國作為世界最大的市場，如果經濟陷入困境，將對特朗普政府的政策，對共和黨的政治前景，對美國的關稅政策以及世界地緣政治，都會產生極大的影響。弄得不好，共和黨也會在未來因被人抓住經濟問題的把柄而失去總統寶座。

特朗普關稅戰影響美國物價，美國民眾恐怕今年聖誕節要捱貴貨。（Getty）

美國現在由於「政府關門」，導致一系列官方數據統計（部分已公布），被延遲公布，但主要從非官方的數據統計來看，情況不容樂觀。根據密歇根大學發布的11月份經濟狀況指數，初值已降至52.3，低於10月份的終值58.6，也低於去年11月份的終值63.9。

從訊息追蹤研究的情況看，美國經濟也正處在陷入「熄火」的邊緣，最直接的表現就是，衡量經濟的關鍵環節之一的企業招聘出現停滯。中小企業是美國所在社區重要的經濟引擎，僱傭了其全國40%以上的勞動力，與大型企業相比，它們更容易受到金融衝擊。近30年來，一家位於北卡羅來納州的諮詢公司從未有過裁員。不過，到了8月，公司負責人開始給一些她最喜歡的客戶打電話，告訴他們有機會聘請Metiss Group的「超級明星」辦公室經理。這位經理已經工作了14年，也是她最終解僱的三名員工之一。

不僅如此，許多小型企業也採取了類似的防禦措施，上述諮詢公司的客戶，即大多員工人數在250人或以下的企業也在縮減開支和停止招聘。近期多項調查顯示，小企業對其財務前景缺乏確定性。由於政府停擺，美國政府尚未發布最近兩份就業報告，但其他分析表明，裁員趨勢依然存在。美國銀行研究所公布的小企業招聘指數在9月份比2024年平均水平下降了7%，此前7月份也出現了類似的降幅。薪資處理公司ADP近期發布的數據顯示，10月份中小企業（員工人數少於500人）的企業，已經裁員3.1萬人。

此外，由於受到AI使用的影響，大企業也大規模裁員。美國就業諮詢機構公布的數據顯示，美國企業10月份宣佈的裁員人數超過15.3萬人，比去年同期增長175%，為20多年來同期最高水平。據Challenger估計，今年累計已宣佈的裁員數量約110萬人。其中，亞馬遜裁員約1.4萬人，UPS宣佈精簡4.8萬個職位，微軟、Chegg、星巴克等公司也發布了數輪的裁員公告。亞馬遜的倉庫AI調度項目Project Amelia試點以後，物流經理直接減少41%；Salesforce在部署Einstein Copilot後，相同工作量下客服團隊規模減少51%；摩根大通在使用大模型Suite後，初級分析師的需求驟降80%。

2024年12月2日，美國佛羅里達州，圖為亞馬遜的員工在奧蘭多一間物流中心中工作。（Getty）

值得提及的是，美國白領失業率創歷史新高。據美國勞工統計局最新數據，擁有四年制大學學位的人群目前佔總失業人數的比例已達創紀錄的25%，這意味着超過190萬擁有本科及以上學歷的勞動者處於失業狀態，該比例為1992年有記錄以來的最高水平。與此同時，本科及以上學歷人群的失業率在9月份攀升至2.8%，較去年同期上升0.5個百分點，而其他教育水平人群的失業率同期卻保持穩定或幾乎沒有增長，表明白領就業市場正經歷顯著放緩。

美國企業主的這種不確定性心態，同樣也反映在該國的消費者身上。近日，密歇根大學一項廣受關注的初步調查數據顯示，美國11月份消費者信心指數接近歷史最低點，為50.3，按月低於10月份的終值53.6，按年低於去年11月的終值71.8，也低於市場預期的53.2。對一些企業主來說，這意味着許多潛在客戶正在削減推動銷售的非必需支出。

位於密歇根州索格塔克的戶外服裝零售商Landsharks的共同所有人（老闆）大衛·洛克開始主動聯繫員工，提出「替員工上班」以節省工資成本。洛克表示，公司今年的收入下降了約3%，2025年很可能成為他母親三十多年前創立公司以來，第二次出現收入下滑的年份。上一次是在2009年，也就是經濟大衰退期間。位於俄勒岡州波特蘭市的帕洛瑪服裝店是一家擁有50年歷史的女性服裝及配飾精品店。店主之一邁克·羅奇表示，自年初以來，該店的銷售額有所下降。他顧客中的許多人都對國家的未來走向感到擔憂。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日表示，由於關稅帶來的政府收入，美國政府可能在未來兩年內「完全」取消所得稅。(Reuters)

羅奇繼續說，「在過去的50年裏，我們一直發現，當顧客感到焦慮或害怕時，他們的消費就會減少。最近顧客似乎減少了。即使來了，他們購買和保留商品時也更加謹慎，退貨率有所上升。」商店經理兼採購員特蕾西·伯恩斯也表示，他們通常會在節假日高峰期僱用高中生和大學生，而且她通常會稍微增加工資支出，以確保有足夠的人手幫助顧客，但她預計今年不會這樣做，因為她懷疑自己是否有足夠的預算。

另一些美國企業則感受到了貿易政策帶來的衝擊。這些政策導致進口商品的價格上漲，尤其是8月份取消了價值低於800美元商品的進口稅漏洞，即所謂的「小額豁免」影響最大。目前的進口稅，加上對包括汽車零部件、金屬等在內的一系列進口商品徵收的新關稅，已經擠壓了一些為美國消費者生產產品的企業生存空間。

位於佛羅里達州摩爾黑文的Maxant Metals公司從厄瓜多爾、巴西和其他國家進口鋁，運到該公司位於佛羅里達州中部佔地1萬平方英尺的鋼結構廠房。在那裏，這些金屬被加工成各種零件，包括支架、釦環、紗窗房和遮陽篷的零件，以及本田和川崎生產的全地形車的金屬板。老闆大衛·里德原本希望再招一名員工，啟動一個新部門，生產用於車棚和屋頂的三英寸厚的鋁板。但今年對進口鋁材徵收的新關稅影響了他的利潤，而且他從中國購買的新機器也需要繳納關稅。他一直保持公司員工人數穩定，最近還增聘了一名兼職員工來填補工作空缺，但總的來說，關稅上漲意味着他不得不親自承擔更多工作，拓展業務的機會也隨之減少。里德表示，他已向他的議員提出要求，看看能否採取任何措施減輕關稅負擔，但無濟於事。

即便對前途樂觀的小企業主在招人時也顯得很謹慎。肯·吉登表示，即使為了抵消從意大利和亞洲進口商品關稅帶來的成本而提高了價格，男裝店羅斯曼的銷售額依然保持良好。這家零售商在紐約市和附近的威徹斯特郡都設有門店，目前僱傭了約30名員工，比幾年前的25人有所增加。吉登說，他的顧客群體往往更加富裕，而這一群體整體上也提振了消費支出。他的祖父在百年前創辦了羅斯曼公司。此後，該公司經歷了起起伏伏，包括在全國爆發種族正義抗議活動期間遭到搶劫，以及在疫情期間關閉。因此，他不太容易焦慮。不過，他仍然很謹慎。「我現在可能不太想招人，因為……我覺得自己對形勢的判斷還不太準確。」

2025年10月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓特區舉行記者會，宣布減息0.25個百分點。安邦智庫認為，美聯儲的鮑威爾基於黨派政治，「死扛」利率，堅持不減息，造成了資金成本始終處於高位，抑制消費，拖累美國經濟。（Reuters）

美國經濟的現實困境，很多人將之歸咎於特朗普，不過在這其中美聯儲實際是一個更加重要的隱形責任人，因為美聯儲的鮑威爾基於黨派政治，「死扛」利率，堅持不減息，造成了資金成本始終處於高位，抑制消費，拖累美國經濟，這是一個重要原因。現在要說是美聯儲重創了美國經濟，其實也並不是誇大其詞。

數據顯示，美國9月CPI按年上漲3.0%，為2025年1月以來的最高值；核心 CPI按月上漲 0.2%，按年通脹率穩定在 3%。市場預計，美國10月CPI將按月增長0.2%。成本在走高，通脹在走高，失業率也在走高，這是美國經濟趨勢走向暗淡的明顯兆頭。

特朗普政府以及共和黨可能迄今尚未意識到美國經濟問題的嚴重性，但也可能是已經認識到卻無法公開承認，但無論怎樣，預測和判斷還是存在着明顯的分歧。安邦智庫的預測認為，特朗普未來將會忙於解釋「美國經濟為什麼出現了問題」？此外，就是採取緊急的補救措施，包括發錢，比如將關稅收入分給居民用於消費。此外，他緊緊抓住鮑威爾來「背鍋」，也是可能的。不過，所有這些特朗普目前至少都還沒有做，這就證明特朗普以及共和黨尚未充分意識到美國經濟正在走向危險的邊緣。

最終分析結論：

當前，不管是從宏觀經濟數據出現明顯下滑，還是從企業招聘停滯、消費者信心大降、商品價格上漲等方面來看，毫無疑問，美國經濟整體正在出現問題，這主要源於關稅政策、利率高企以及AI轉型等多重因素的綜合影響。不過，特朗普和共和黨並未意識到經濟問題的嚴重性，這將對特朗普和共和黨、美國關稅政策、世界地緣政治都產生極大影響。

本文原載於2025年11月23日的安邦智庫每日經濟欄目

