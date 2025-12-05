中國何時才會「放過」日本？｜Jack Talk・去片

在中國接近一個月的施壓之下，日本首相高市早苗不只沒有撤回她的「台灣有事論」，還在11月26日變本加厲，主動在國會黨首討論中獨提《舊金山和約》，聲稱日本只是放棄了對於台灣的一切權利，如今無法判斷台灣的法律地位，重提「台灣地位未定論」，繼續挑釁中國。

雖然高市發表此論之後，又一如以往的重申對台立場未變，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府芸芸，但在國內民望高漲之際，高市的對華強硬姿態似乎不會在短期內有任何改變。

特朗普（Donald Trump）早前跟習近平通電之後，據報已呼籲高市不要在台灣問題上挑動中國。但高市的「不聽話」、特朗普接連兩次的對台軍售，也讓人懷疑到底兩個人是不是在演出一幕針對中國的「紅臉白臉」。

國際社會中的第三方旁觀者不少都在「吃花生」看戲。但新加坡總理黃循財卻出言表示希望中日可以像東南亞和日本那樣「擱置歷史」向前邁進。他又說：「我認為日方顯然希望緩和局勢，穩定兩國關係，避免事態進一步升級。我希望中方也能有同樣的想法。」這似乎在暗示「不肯放下歷史」的是中國。

雖然黃循財的話讓不少中國人感到生氣，但他對這輪中日衝突的直觀感受卻非常能代表到國際社會第三方旁觀者的一般觀感。而中國最近開始高調以二戰後國際秩序、日本的戰敗國身份來開展論述，更加重了人們的這種觀感：難道日本80年前的戰敗國身份是永遠不能改變的嗎？日本侵華和二戰期間當然犯下無數戰爭罪行，但為何今天的日本人要為他們的上幾代人負責？

這種反問對很多人來說很有說服力，可是這種反問的前提卻建基於一個概念錯誤之上。本片將為大家解釋他們錯在哪裏。