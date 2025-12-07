從貝萊德Rick Rieder入圍候選人名單看美國聯儲政策轉向的新趨勢

在美國當前的美聯儲主席候選人名單中，來自貝萊德的里德（Rick Rieder）是唯一一位來自金融界而非傳統的政策圈的候選人。美國財政部長斯貝森特（Scott Bessent）在挑選下一任美聯儲主席的過程中對里德印象頗佳。結合此前的公開報道，貝森特對美聯儲主席候選人的拷問集中在利率立場、危機時期刺激措施的退出以及美聯儲治理結構等問題上，而里德在面試談話中，圍繞這些核心話題給出了鮮明且市場化的觀點，因而贏得了貝森特的稱讚。

與其他四位候選人不同，里德並非典型的「圈內」政治人物，而是一位來自資產管理業的實務派代表。作為貝萊德全球固定收益首席投資官，他長期主管固定收益投資，在市場微觀運作、組合構建到風險管理都有深厚經驗。自2009年加入貝萊德以來一直擔任全球固定收益首席投資官，他負責管理大約2.4萬億美元資產；在此之前，他曾在雷曼兄弟工作21年（1987–2008年），後於2008年領導團隊獨立為對沖基金R3 Capital並擔任總裁兼CEO。

里德也曾以外部專家身份參與政策討論，比如出任美國財政部借貸委員會副主席和美聯儲金融市場投資諮詢委員會成員。這些經歷為他帶來了深厚的市場洞察力，卻沒有形成傳統政治人物的派系背景，因此他在政策領域更側重務實分析和數據導向。這種背景也解釋了里德為何能以專業見解入選討論，而非依靠政治資源。

財政部長貝森特在華盛頓白宮外發言。（Reuters）

首先，里德支持降息的論點既迎合了特朗普政府的需求，也建立在債券市場可構建高收益組合的現實之上。在里德看來，當前固定收益的票面和到期收益率為投資者提供了6.5%至7%的實質性回報空間，這種收益率水平在降息預期下對債市構建再平衡的吸引力極強。若美聯儲放鬆政策，短端利率下行將推動收益率曲線重新陡峭化，長期債券和企業債的價格會迎來修復，進而降低企業融資成本並增強資產負債表的再配置可能性。對政策制定者而言，這意味着通過降息可以在短期內提振債券配置的風險偏好與機構資金的再入市，從而支撐更廣泛的金融市場穩定性。對於政治層面，降息也符合尋求寬鬆貨幣環境以推動經濟增長的執政目標，因此這一立場自然為尋求連任或擴張性財政政策空間的政治力量所歡迎。

其次，針對美國勞動力市場疲軟的問題，里德認為降息能夠提供必要的支持。他指出，美國就業增速已明顯放緩，「勞動力市場明顯放緩……可能達到了停滯邊緣」。在他看來，如此疲弱的就業形勢需要貨幣政策適度寬鬆來對沖失業風險，否則收入增長和消費需求將進一步受挫。里德認為，通過降低利率來刺激經濟活力，可以幫助穩定就業和收入，從而緩解勞動力市場的軟化趨勢。此外，他曾提及目前經濟中存在「財富和收入的顯著兩極分化」，這加劇了下行壓力。因此，他認為在這種環境下，美聯儲應保持寬鬆立場，以避免就業市場惡化對經濟造成更深遠的衝擊。

在房地產行業方面，里德則更加關注高利率帶來的挑戰。他指出，高企的抵押貸款利率已經使美國住房市場幾乎陷入停滯狀態：當前購房所需收入已是2019年的兩倍，房屋可負擔性降至近歷史最低點，建築商信心指數也跌至全球金融危機以來最低水平。針對這一現狀，里德強調需要「提高住房市場流動性和可負擔性」。換言之，他認為適度的降息政策能有效緩解房地產市場因高融資成本造成的結構性困境，從而促進房屋供需恢復平衡。這種觀點也反映出里德對實體經濟受到利率政策影響的敏感性。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在12月2日召開的內閣會議中表示，可能在明年初公布下任聯儲局主席人選，稱原希望財政部長貝森特（Scott Bessent）能帶領聯儲局，但遭對方婉拒。（Reuters）

對於貿易保護主義政策帶來的關稅影響，里德則採取了直面現實的態度，使他在華爾街贏得了廣泛的認可。里德在採訪中曾指出，美國對進口商品加徵關稅已成為推動近期通脹上升的「噪聲」來源，進口商正在將成本轉嫁給消費者，從而短期內推高商品價格。不過他同時強調，剔除這些一次性因素後，核心通脹率仍沿着平穩下行的軌跡運行。因此，他認為關稅帶來的通脹衝擊是暫時的，並不會形成持續通脹壓力。里德還提醒美聯儲在制定政策時，要以實際經濟數據為基礎，對貿易摩擦的成本做出恰當估計，而不應誇大其長期影響，更不應機械地固守2%的通脹指標。

最後，里德主張美聯儲貨幣政策要儘量多元化，才能有效應對經濟的動態變化。他認為，在美聯儲當前大幅縮減資產負債表的環境下，僅依賴基準利率已不足以應對複雜局勢。他建議美聯儲應「充分利用利率和流動性工具……並轉向更強調就業增長的低實際利率路徑」，以提供更大的經濟和就業助力。這意味着，他更傾向於將利率作為調節經濟的「工具」而非政策目標，並提倡在利率政策之外，靈活使用資產負債表擴張等非常規手段，以提升經濟和勞動力市場的活力。

綜上所述，里德憑藉其專業經驗和務實觀點受到關注，其非傳統背景突顯了政策圈外的創新思維。從降息支持債市和就業，到直面關稅影響、提振房市，再到倡導綜合使用多種政策工具，里德的財政貨幣觀點均體現出對經濟基本面和數據的尊重。這些特質使他成為美聯儲主席候選人中的一匹「黑馬」。無論里德最後是否當選，其入選背後所代表的美聯儲政策從強調獨立自主轉向配合經濟發展需求的趨勢，都值得持續追蹤和進一步關注。

最終分析結論：

里德憑藉務實、數據導向的市場化觀點成為美聯儲主席的熱門人選。他提出降息可穩定債市與就業，緩解房地產壓力，並在關稅問題上主張關注實際經濟影響。他倡導靈活運用利率與流動性工具的觀點，也體現政策圈外的創新視角。無論里德最後是否能夠當選，其入圍本身就折射出美聯儲將從追求政策獨立轉向配合經濟發展。

本文原載於2025年11月30日的安邦智庫每日金融欄目

