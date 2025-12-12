美國新安全戰略劍指拉美歐洲，放棄大國競爭？｜Jack Talk・去片

12月4日晚，白宮低調發布了特朗普（Donald Trump）第二任期的《國家安全戰略》（National Security Strategy），行文非常有MAGA派特色，將特朗普稱讚到「天上有地下無」，內容也大大扭轉了特朗普自己第一任期訂下來的對華「大國競爭」策略。

在美國大軍壓境委內瑞拉之際，這份《戰略》將「西半球」（南北美洲）提升到美國國家安全最重要區域的位置，表明美國要做西半球的首屈一指的強國，排除任何西半球以外的國家介入－－這個國家明顯指的是「中國」。

《戰略》也高舉「權力平衡」，表明要接受「大國話事」的現實，同時也避談同中國的「大國競爭」，而把中美關係定義在經濟層次。這樣看來，豈不是只要中國不介入美國，美國也不會在亞洲干預中國？

值得留意的是，新《戰略》也把拜登2022年在同類文件中「反對」單方面改變台海現狀一語改成了「不支持」單方面改變台海現狀。此變是否暗藏玄機？

《戰略》同是花費筆墨痛批歐洲，更對歐洲北約國家未來幾十年可能會變成由「非歐洲裔」移民佔人口多數表示擔心，聲言歐洲的問題不只在於軍事支出不足、經濟發展停滯，而是他們失去了「文明自信」。文件認為，失去文明自信才是歐洲把俄羅斯視為威脅的原因，並不是俄羅斯入侵烏克蘭的事實。

如何重建歐洲的文明自信？美國的《戰略》表明要扶植近年崛起的各國極右反移民政黨執政。此等論述恍惚是把MAGA派在美國興起的文化戰爭直接移植到歐洲。

2025年的《國家安全戰略》是否意味着，特朗普如今一心只想當美洲霸主，同時在歐洲打贏一場文化戰爭，而亞洲局面如何發展只屬次要考慮？這份《戰略》的內容又有多大的參考價值？