美國國家安全戰略報告的重點是「美洲世紀」？｜安邦智庫

美國政府日前低調地發布了最新版的《國家安全戰略》（NSS）。這是一份十分重要的文件，因為其表明美國在戰略取向上做出了重大的調整。從放棄永久主導世界的雄心，到強調圍繞核心國家利益的優先級排序，從全球「鋪攤子」轉向重新凝聚美國和美洲大陸，這些變化基本印證了安邦智庫（ANBOUND）從2024年以來對「美洲世紀」「特朗普主義的『美洲政策』」等一系列的判斷。

這份重量級的國家安全戰略報告開門見山地指出，美國過去數十年的戰略是偏離了正軌的。冷戰後美國精英謀求的那種永久主導世界的目標不可取也不能實現。報告批評了美國包括民主黨和共和黨的「廣泛精英集團」，強調他們的想法是嚴重的誤判，不僅削弱了美國中產階級，損害了美國工業基礎，更是破壞了國家力量、財富與文明。取而代之的是，美國將會扭轉錯誤的戰略，把資源聚焦在打造世界上最強大、最具活力、最具創新力和最先進的經濟體以及致力於恢復和重振美國的精神與文化健康。

這份報告還態度鮮明地向外界宣佈，特朗普的外交政策務實而非「實用主義」、現實而非「現實主義」、有原則而非「理想主義」、強硬而非「鷹派」、克制而非「鴿派」——簡而言之，體現的是一種「美國優先」的精神。報告重申，《獨立宣言》等歷史文件所確立的政治傳統，將繼續構成外交安全政策的精神源頭。未來美國對外政策的基本取向，是在不干涉主義與現實利益之間尋找平衡，一切以美國自身的核心利益與公民權利為終極參照系。這一戰略主導思想，實際是在逆全球化框架下必然的發展和延伸。從中可以明顯看出，美國未來在全球各區域將會採取的差異化策略。

首先，新版NSS報告提升了西半球的戰略定位並提出了「特朗普推論」（Trump Corollary）。根據最新報告，特朗普計劃未來讓美國在西半球維持更大規模的軍事存在，以應對移民潮、毒品問題以及該地區敵對勢力的崛起。報告指出，美國將重新主張並執行歷史上著名的「門羅主義」，以恢復在西半球的主導地位，保護本土安全及在該地區關鍵地理位置的使用權。報告把美國在西半球的目標概括為「爭取與擴大」，即成為「地區領軍者」和擴大區域合作網絡以排斥域外大國在拉美擴張影響力。可以說，安邦智庫過去關於「美洲世紀」的判斷，即對阿根廷、巴西、墨西哥等國在美國資本全球佈局中地位上升的分析，在這份文件中得到了制度化呈現——「特朗普版門羅主義」已經轉化為官方的「美洲政策」。

其次，與西半球政策相對應的則是NSS報告對歐洲定位的明顯「降級」和「變調」，甚至令人震驚的兩次定位於「潛在敵對勢力」。NSS報告詞句之間凸顯了美歐所存在着意識形態領域的重大分歧：美國和歐洲走的是兩條路，根本沒有共同的價值觀。NSS報告直言不諱地警告歐洲因移民政策等問題而面臨「文明消亡」的嚴峻前景，批評歐洲內部治理上的路徑選擇，認為美國對歐政策的首要任務是「幫助歐洲糾正當前發展軌跡」。這類措辭直接觸碰歐洲政治與價值觀的敏感神經，也與今年年初萬斯在慕尼黑安全會議上公開點名歐洲「進步主義」的問題一脈相承。

在烏克蘭問題上，NSS報告的表述也是一大看點。文件將「通過談判迅速結束烏克蘭危機」界定為美國的「核心利益」，提出要重建與俄羅斯的「戰略穩定」。與此同時，報告在安全責任上要求歐洲承擔更大的防務義務，否定北約作為「永久擴張聯盟」的既定認知。種種表述都意味着傳統認知中的美歐安全關係被重新定義與校準。

然後是美國關於在中東和非洲的戰略部署。在中東，美國將降低直接軍事介入，推動地區夥伴承擔更多安全義務，明確過去把中東作為政策優先的時代已經結束。報告指出，中東不再代表衝突和災難，而是充滿夥伴關係、友誼和投資的地方。在非洲，文件主張從傳統援助模式轉向以貿易和投資為中心的合作，重點關注能源與關鍵礦產資源，以維護戰略供應鏈安全。值得一提的是，文件中關於中東和非洲的着墨是相對較少的，意味着這些地區的地緣價值的減少以及逆全球化框架下美國自身全球戰略的收縮。

最後是關於中國和亞洲的部分。相比拜登政府和特朗普第一任期內發布的NSS報告，這次對中國的表述更加側重於經貿而不是地緣政治競爭。在美國外交的優先項裏，也可以看到目前亞洲的重要性排在了西半球之後。最新NSS報告稱，為平衡美中經濟關係，美國將對華採取的措施包括：終結竊取知識產權等「不公平」的貿易行為、結束由政府主導的補貼和產業戰略、應對稀土等關鍵資源的供應鏈威脅、阻止芬太尼前體流入美國以及阻止意識形態等文化層面的影響等等。

特朗普政府還稱，美國將與盟國和夥伴國協作，鼓勵歐洲、日本、韓國、澳洲、加拿大、墨西哥和其他國家實施類似的貿易政策，共同「促進中國經濟朝着居民消費的方向進行再平衡」，防止在亞洲地區出現有「任何單一競爭國取得支配性地位」。NSS報告還指出，未來希望是「由美國技術和美國標準——特別是在人工智能、生物科技、量子計算領域——帶領世界向前走」。

12月6日，美國國防部長赫格塞思在列根總統圖書館發表演說，稱須「確保美國的軍事與商業力量能夠進入關鍵地帶，如巴拿馬運河、加勒比海、美洲灣、北極和格陵蘭。在任何情況下，我們都隨時準備秉持誠信與鄰國合作，但他們必須盡其本分以捍衛共同利益。若他們未能做到，戰爭部隨時準備採取具針對性且果斷的行動。」（路透社）

至於中國台灣問題，NSS報告在三個段落中提及「台灣」八次。路透社指出，這次措辭強於特朗普第一任期，但同時區別於拜登政府，基本避免表明對於未來衝突的回應方式。報告指出，台灣問題涉及的南海航運問題，對美國經濟具有重大影響，因此威懾台海衝突是優先事項。美國將維持長期以來對台灣的政策宣示，即美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為。

值得一提的是，雖然NSS報告對華的描述在話語上軟化了意識形態的對抗，但是正如前面所說的那樣，在涉及西半球的地緣與經濟利益層面，美國仍然會把中國視為關鍵的競爭對手，但「經濟利益優先」的味道非常明顯，大有「只要經濟利益不衝突，我就不予以理睬」的意思。這與整個NSS報告裏「西半球優先」、「美洲政策」的大框架緊密相扣：一方面，美國不再試圖在全球所有戰線全面壓制中國；另一方面，在自己認定的核心戰略縱深——美洲大陸，美國會更堅決地防範中國資本與項目的擴展，這種排斥性當然主要也是與經濟利益有關。

總體看來，從時間線上來看，美國最新公布的NSS報告內容其實並無創新，更多是在展現、解釋、鞏固與強調過去幾年裏已經顯現的政策趨勢。特朗普的再當選、美國「山河一片紅」、萬斯在慕尼黑與歐洲進步主義的決裂以及美國對拉美地區的政策導向等，都構成了這份戰略文件的現實基礎。

安邦智庫此前關於特朗普主義的很多預測其實都可以找到對應章節。對於中國的戰略決策者而言，需要清楚意識到美國已不再像以前一樣，以一國之力而謀求主導世界，而是退而求次，以大國關係代替全球多邊體系，重點尋求主導美洲；不再尋求意識形態價值觀的擴張，轉而追求實際利益的最大化；不一定是在全球層面制衡中國但凡是涉及海洋航線以及西半球戰略的地方則可能會力爭排除中國。

我們認為，未來美國的行為邏輯、節奏與優先級都會圍繞這樣的一個重塑過的戰略而展開，因為這是特朗普主義的一種具象化表達，將會成為未來持續的美國保守主義浪潮中的主導思想。

最終分析結論：

美國政府最新發布的《國家安全戰略報告》是一份重要文件，清晰展現了美國戰略重心的重大調整：從放棄永久主導世界的雄心，到強調圍繞核心國家利益的優先級排序，從全球「鋪攤子」轉向重新凝聚美國和美洲大陸，這些變化基本印證了安邦智庫此前對「美洲世紀」「特朗普主義的『美洲政策』」等一系列的預測和判斷。

