外太空能看見的血跡　蘇丹內戰為何無人理會？｜Jack Talk・去片

雖然加沙的人道災難過去兩年多一直是全球焦點所在，但是2023年4月持續至今的蘇丹內戰，才是最大規模、最血腥的慘劇。蘇丹西部非裔聚居的達爾富爾（Darfur）更有可能重演2000年代初在同一片土地上殺死30萬人的種族滅絕。

10月底，經過長達18個月的「中世紀」圍城之後，達爾富爾最後一個大城法希爾（El-Fasher）失守。根據「耶魯人道主義研究室」（Yale Humanitarian Research Lab）的衛星圖片研判，法希爾原有的大約25萬人若非被殺、死亡、幸運逃出，就是還在匿藏。

城中到處都可以見到人民被屠殺後的埋屍活動。街上人車罕見，幾乎沒有人類活動的跡象。衛星圖片驚人拍得當地地面上的血跡，更一度在網上引起過廣泛關注。

這場蘇丹內戰，固然是兩大軍事頭目的對壘，一邊是所謂的政府軍「蘇丹武裝部隊」（SAF），另一邊就是傳承自上一次達爾富爾屠殺的主事組織「Janjaweed」的「快速支援部隊」（RSF）。可是，在阿拉伯人和非洲黑人雜處的達爾富爾，爭權奪位的內戰也變成了種族清洗和種族屠殺的機會。

根據「耶魯人道主義研究室」主任的推斷，在法希爾市被攻陷10天內被殺的人數，可能已經超過加沙戰爭兩年遇害的巴勒斯坦死亡人數。

然而，跟20年前一眾國際明星關注聲援的情況不同，今天的蘇丹人道災難幾乎無人關注。

這場內戰，雖然稱為內戰，卻不缺外部勢力參與。

與蘇丹一海之隔的沙特王儲早前訪美也特別向美方提過蘇丹問題，特朗普其後曾經說過會作出有力回應。但從行動上來看，特朗普的承諾只是為時幾秒空氣之中的粒子浮動而已。

如今，特朗普依然沒有放棄奪取諾貝爾和平獎的願望，蘇丹這樣一個大災難放在眼前，為何他會對蘇丹置之不顧？是不能，還是不為？