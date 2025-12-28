2025年印度IPO熱潮勢不可擋

2025年，印度IPO市場呈現出一種勢不可擋的增長趨勢。儘管面臨着股市低迷和外國投資者資金外流的壓力，但印度資本市場的熱潮依舊強勁。從2025年初到12月，印度的IPO總融資額創下了歷史新高，達到了1.77萬億盧比（約196億美元），超過了2024年1.73萬億盧比的紀錄，顯示出市場強大的生命力和吸引力。特別是近日的ICICI Prudential AMC的IPO，該公司成功吸引了超過330億美元的認購申請，成為印度歷史上認購額第四高的IPO。

這一現象引發了市場對印度IPO市場熱度的關注。ICICI Prudential AMC的IPO不僅融資規模巨大，且認購倍數也令人驚歎。機構投資者的認購量高達124倍，非機構投資者和散戶投資者的認購倍數分別為22倍 和2.5倍，這也說明了投資者對印度資本市場的高度認可和熱情。

早在2025年年中時，就有部分機構預計，印度2025年的IPO融資總額將突破200億美元。年底又有了ICICI Prudential AMC這個破10億的超級IPO，印度2025年IPO的融資總額妥妥地突破200億美元。實際上，疫情之後印度IPO市場經歷了劇烈震盪，數據顯示，2020年的IPO融資額僅為0.33萬億盧比，2021年IPO融資額激增，數額達到1.32萬億盧比；此後的2022年、2023回歸到理性期，年度融資額僅為0.57萬億盧比、0.62萬億盧比，2024年年度IPO迎來高增長，融資額達到1.73萬億盧比。今年，儘管二級市場股票市場的增速放緩，但印度IPO市場已經發展成為全球第四大市場。印度一直在簡化公司上市流程，而一系列大額交易表明，企業正在利用旺盛的需求在全球經濟趨緊之前鎖定資金。

有機構認為，這股IPO熱潮可能會持續到2026年。彭博在12月19日的報道中表示，科塔克·馬欣德拉資本公司（Kotak Mahindra Capital Co.）和高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）預計，明年IPO融資額將高達250億美元，較今年增長約14%。摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）則認為，未來幾年IPO融資額將保持在200億美元以上。從具體項目來看，印度明年有包括由亞洲首富穆克什·安巴尼支持的電信巨頭Jio Platforms Ltd.、印度國家證券交易所（National Stock Exchange of India Ltd.）以及沃爾瑪支持的電子商務公司Flipkart India Pvt.在內的多家公司預計將上市，待發行股票的數量仍然很多。

在 2024 年 9 月 6 日於印度孟買拍攝的這張照片中，可以看到幾尊人物與一頭公牛的雕像，佇立在「國家證券交易所」（National Stock Exchange, 簡稱 NSE）的標誌旁。（Reuters）

從IPO融資規模上看，儘管2024年與2025年體量相差不多，但今年的印度IPO市場展現出了幾點鮮明特徵。首先，2025年印度有多家大型IPO成功上市。比如，印度建屋發展局金融服務公司（HDB Financial Services）的IPO融資額達到15億美元，認購倍數也約為17倍；塔塔資本的IPO融資額約為17億美元，認購倍數1.95倍，成為今年以來印度最大的IPO；印度LG電子子公司（LG Electronics India）IPO融資額約為13億美元，認購倍數約為54倍。而印度的新一批年輕的科技創業的金融科技公司格羅投資（Groww）2025年11月的IPO的融資額約為7.5億美元，認購倍數高達17.6倍。這種「大單IPO集群」的現象，與2024年更依賴中型IPO的佈局模式形成了鮮明對比。這也意味着印度市場對於大型IPO的強烈需求，尤其是在全球經濟不確定性加劇的情況下，企業急於抓住資本市場的融資機會。

2025年印度IPO市場的另一個顯著變化是行業多樣化的趨勢。與2024年相比，2025年IPO不再局限於傳統的金融和房地產領域，還擴展到了金融科技、跨國公司印度子公司，以及新經濟平台型企業等多個行業。Groww這家金融科技公司便是其中的代表之一，2025年11月上市，融資額7.5億美元，認購申請倍數為17.6倍。總體來說，今年印度的傳統行業IPO呈現出一種穩定的增長，而新興行業的公司則展現了強大的增長潛力，吸引了大量投資者的目光。

印度IPO市場還呈現出一個重要變化，就是更強的散戶參與和認購熱情。多家IPO在申購日獲得極高的倍數認購，有些甚至吸引了大規模機構競價，而散戶也表現積極。數據顯示，Groww IPO的散戶投資者的認購申請約為9.43倍；HDB Financial Services IPO的散戶投資者的認購申請倍數為9.98倍；塔塔資本IPO的散戶認購申請倍數為1.98倍；印度LG電子子公司散戶認購申請倍數為3.55倍。與傳統大盤股相比，IPO通常「首日溢價」較高、短期表現搶眼，進一步刺激了散戶FOMO（害怕錯過）情緒。例如，Meesho的IPO上市後曾上漲近95%，極大刺激市場關注度。

印度的新一批年輕的科技創業的金融科技公司格羅投資（Groww）2025年11月的IPO的融資額約為7.5億美元，認購倍數高達17.6倍。（Wikimedia Commons）

散戶投資者的參與不僅使得IPO市場成為機構的博弈場，也成為了大眾投資者關注的焦點。數據顯示，2025年印度家庭將有約5%的儲蓄投入股票和共同基金，高於2020年的2.5%。散戶參與IPO的比例也大幅上升。數據提供商Prime Database的Pranav Haldea指出，過去參與IPO需要填寫50頁表格，而現在，得益於放松管制和數字支付，只需點擊三下鼠標即可完成。貝恩的報告指出，散戶投資者的投資熱情還將持續。數據顯示，僅有15%至20%的印度家庭投資於股票和共同基金，而美國這一比例為50%至60%，巴西為40%至45%。加上印度IPO市場的金融化程度的提高為私人投資者提供退出機會，從而促進良性投資循環，進而支持更多初創企業獲得融資，並催生一批有望上市的新公司。

另外，隨着印度資本市場的持續火爆，全球金融機構對印度的興趣也逐漸升温，摩根大通、日本銀行等外資銀行紛紛進入印度市場。12月19日，摩根大通宣佈計劃在印度新設分行，預計將在未來幾年進一步加大對印度市場的投資。日本的大型銀行，如三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團等，都在尋求進入印度市場的機會，積極擴大在印度的投資業務，尤其是在可再生能源、金融服務和基礎設施領域。

值得注意的是，有跡象表明，印度的IPO市場正在推動投資。電力公司，尤其是可再生能源公司，已成為上市規模最大的公司之一。公用事業公司Waaree Energies於2024年10月率先上市。隨後NTPC Green Energy上市，估值達120億美元。如今，太陽能電池板製造商Avaada Electro已提交IPO申請，以擴大產能。今年，印度一直是全球可再生能源領域的主要投資者。

2025年9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在元首理事會召開前，和中國國家主席習近平交談，期間三人言談甚歡、面帶微笑。(Reuters)

伯恩斯坦研究公司（Bernstein）的維努戈帕爾·加雷（Venugopal Garre）指出，儘管印度IPO市場有些公司可能被高估，但對投資者來說可能意味着挑戰而非風險，因為這些公司都存在成長潛力。例如，外賣應用Swiggy於2024年底上市，估值達127億美元。該公司尚未盈利，需要資金維持運營並拓展業務至更多城市。電動滑板車製造商Ather Energy於今年3月上市，目前也尚未盈利，但計劃利用IPO募集資金建設一家工廠。

這裏還應該指出的是，大約三分之二的IPO是所有者出售股份而非擴大公司資本基礎的一種手段。據Prime Database的數據顯示，今年售出的股票中有63%被歸類為「出售要約」，而非「新股發行」。這類IPO仍然可以促進經濟發展。風險投資和私募股權基金可以利用IPO市場退出現有倉位，並投資於下一代初創企業。風險投資公司Peak XV的Shailandra Singh表示，「這對科技生態系統來說是一份厚禮。」一個強勁的IPO市場能夠增強投資者對早期科技公司的信心，即使這些公司可能需要十年以上的時間才能獲得回報。

2025年，印度作為全球增速最快的主要經濟體之一，其強勁的經濟增長為IPO市場提供了充足的資金需求。印度經濟的強勁增長和資本市場的活躍，不僅吸引了外資銀行，也推動了本土市場的繁榮。隨着IPO市場的持續火熱，散戶投資者的參與也在不斷增加。印度的金融化進程正在加快，未來有望帶動更多初創企業的成長，進一步促進整個經濟的轉型和升級。正如Shailandra Singh所言，「印度IPO市場，如ICICI Prudential AMC的IPO不僅反映了印度資本市場的成熟度，也顯示了金融服務行業的強勁前景。」

最終分析結論：

總的來說，2025年印度IPO市場的火爆表現不僅反映了印度資本市場的成熟，也標誌着印度經濟的強勁增長和金融化進程的加快。隨着更多企業通過IPO獲得資金，印度經濟的轉型和升級將得到進一步推動。儘管市場上也存在一定的風險和挑戰，但從整體來看，印度的IPO市場仍然具有廣闊的發展空間和吸引力。

本文原載於2025年12月24日的安邦智庫每日金融欄目

