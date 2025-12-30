歐洲「墮落」的四大原因｜安邦智庫

很多人眼中的歐洲，依舊是十九世紀為基礎發展至現代的歐洲。這個歐洲，經歷過兩次世界大戰，但宮殿和老城街道依舊，19世紀風格的咖啡館、書店、文學、詩歌和畫作裝點着歐洲，令人感覺古老的輝煌依舊存在，他們還可以繼續有資格趾高氣揚的屹立於世界民族之林。或許正是這種古老歐洲氣質的存在，所以世界上還經常可見歐洲領導人，慷慨激昂地為世界各國指點迷津，評判是非。

問題只有一個，生活於迷霧之中的歐洲人，並未理智地察覺，歐洲已然悄悄發生巨變。事實上現在的歐洲，正在迅速脱離第二世界，向着第三世界狂奔。這也就是說，現在的歐洲比第三世界略好，但已經屬於第二世界下游的「二世祖」國家，在世界發展大潮中的實質地位，接近等同於馬來西亞、巴西、墨西哥、土耳其、印度。

歐洲是怎樣淪落的？

歐洲的墮落，主要是基於四大原因。

第一是歐債危機。2009年，當時的希臘新政府上台後宣佈，2009年財政赤字佔GDP比重實際為12.7%，換句話說，原來的希臘政府做假賬。緊接着希臘主權信用評級被三大評級機構下調（標準普爾、穆迪、惠譽），希臘無法在市場上融資，面臨違約風險。然後是危機局面蔓延開來，2010–2012年，先後波及希臘、愛爾蘭、葡萄牙、塞浦路斯、西班牙、意大利等國，整體上歐盟的財政已經是總崩潰的局面。

在歐債危機最嚴重的2012年，希臘10年期國債利率曾較法國同期國債高出30個基點，但希臘近年逐漸從危機中復甦。(Getty)

這種情況下，歐盟建立所謂的「歐洲金融穩定機制」（EFSF）來挽救危局。實際上歐盟的《里斯本條約》第125條明文規定有「不救助」條款，包括後來的歐盟穩定於增長公約都強調，成員國赤字不得超過GDP的3%，債務不超過GDP的60%，強調成員國要有財政紀律，自負其責。實際上，歐盟先後通過「歐洲金融穩定機制」（EFSF）和歐洲穩定機制（ESM）向各成員國提供貸款救助，解決財政危機。簡單點說，歐洲人當時搞的是「曲線救國」，一種邊緣操作，提供的是機構貸款，所以不算是救助，當然錢還是歐盟出的！歐洲就是通過這種辦法，才在危機中繼續存在下來的。

這種做法的後遺症也是很明顯的，歐盟開始呈現出一種超國家地位，出現了某種程度的集權。此後這種集權的影響力體現在官僚化以及左翼化，也就不難理解。至於歐洲的經濟，雖然有歐盟打破常規的財政援助，實際迄今也未能斷言，已經從歐債危機中徹底恢復增長。

第二是移民。同樣是在2010年前後，地中海的自然危機開始呈現，當時的安邦智庫（ANBOUND）已經警告，地中海周邊面臨資源枯竭，將會導致社會動盪，此後「阿拉伯之春」爆發，影響全球的移民浪潮開始湧現。歐洲究竟接受了多少難民呢？這完全是一筆糊塗賬，即便是AI也搞不清楚。根據粗糙的歐洲各國統計，大致是500萬人到1500萬人之間，比較客觀的量級評估是二千萬阿拉伯移民來到了歐洲。這一量級評估數據的來源，主要考慮的是有大量非法移民的存在，這些移民的數量，根本無法納入統計數字。再有就是阿拉伯人的生育率，他們來到歐洲之後，將會繼續膨脹移民人口數字。

2025年9月26日夜間，載有移民的「Sea Watch 5」號船上，人們在下船前揮手致意。當晚，這艘人道救援船遭利比亞巡邏艇開槍射擊，但並無人員受傷的報告。（Getty）

二千萬的移民人口，這個數字意味着什麼呢？

歐盟總共27個成員國，其中15個國家的總人口在一千萬人口之下，12個國家的人口高於一千萬人。所以，歐洲與歐盟的大多數是人口小國，總人口低於一千萬的。這樣的數據意味着歐盟成員國中間，憑空多出來了一個人口大國，淨消費歐盟標準的所有社會福利，淨消費歐盟各國提供的安全保障，淨消費住房、汽車以及其他公共交通工具，根據歐洲的福利制度，他們的地位與公民是一樣的。

歐盟能夠承受得起這樣憑空增加的一個大國消費嗎？肯定不能，他們必須削減其他社會福利，包括國家的安全保障開支。歐盟國家只能在福利開支和國防開支中二選一，就是這個意思。實際上，歐盟早已經被掏空了，現有歐元匯率完全是無根之木，隨時面臨崩塌的局面。

第三是氣候議程。歐盟的氣候議程（主要指歐盟的氣候變化政策和目標）是目前全球最雄心勃勃、系統性最強的氣候行動框架之一。其核心是「歐洲綠色協議」（European Green Deal），目標是到2050年實現歐盟氣候中和（net-zero greenhouse gas emissions）。這些激進的「綠色禁令」包括有，2035年起新售乘用車和輕型商用車完全零排放，禁止銷售燃油車，航空和海運同樣如此。可再生能源佔比到2030年要達42.5%，爭取要達到45%。2034年起，全面禁止進口高碳產品，減少化肥使用、甲烷排放，恢復濕地和森林。禁止核能電站，德國左翼舒爾茨政府在下台前，為了實現「能源轉型」，甚至還抓緊最後的時間炸燬了最後一個當初投資30億歐元的燃煤電廠。

必須要指出的是，歐盟為了實現綠色政治議程，並未經過嚴謹而科學的成本評估，而是為了政治的需要，進行了「可行性」論證，與中國縣級政府擅長的「把戲」幾乎一樣，只是更加精美，而且被包裝為「增長戰略」。所以，社會總成本並未被充分估計，事實上一切服從了政治需要。

表面看，歐盟的成本計算，經過歐盟委員會、歐洲議會、獨立智庫（如Cambridge Econometrics）和諮詢機構（如PwC）的詳盡研究，使用宏觀經濟模型（如E3ME、JRC-GEM-E3、PRIMES等）進行模擬分析。實際上，研究的假定條件和設定條件，漏洞百出，實際是被超充分「假定」。如轉型的直接成本直接被「投資需求」所代替，意思是這種成本，就是投資需求，有錢沒錢單說，誰來拿錢也單說；收益如避免氣候損害，不但被誇大，而且完全建立情景化分析的基礎之上。說白了，就是收益是假想的。從2023年起逐步實施到2026年全面執行的，針對高碳進口品如鋼鐵、化學品所增加企業成本，經濟評估認為這是旨在防止「碳泄漏」。說白了，就是通過充斥假定、假想、假設的模型化、情景化以及合理化，計算了所有的一切成本。甚至對於所造成的通脹以及家庭負擔，也予以了美化，稱之為是「綠色通脹」，至於真正的經濟後果，根本無人關心。

實際上，歐盟的氣候議程帶來了巨大的成本開支，重創了歐洲企業和產業，他們只能被迫離開歐洲，毫無辦法。根據PwC 2021年調查，300家歐洲企業中，有60%根本不熟悉EGD；49%聲稱「已有準備」；66%表示已經分配資本用於可持續性（優先清潔能源78%、減排59%）；還有三分之一的企業根本不知道歐盟有激勵措施，更別提利用了。歐洲企業界對氣候議程的失望，基本就是溢於言表。

2025年12月18日，比利時布魯塞爾，德國總理默茨（Friedrich Merz，左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）在出席歐盟理事會峰會前出席一場有關移民議題的早餐會。（Reuters）

從馮德萊恩主導的歐盟綠色議程來看，嚴重忽視了成本對歐洲社會的嚴重衝擊，整個成本計算數據完全是採用一種自上而下的上帝視角，表面看經過大量表格、數據和曲線包裝的成本評估，實際是一派胡言亂語。導致的後果就是，今天歐洲經濟和產業的萎靡不振，並被歐盟推脱為債務危機的「後遺症」。

第四是，歐盟的官僚化和左翼化。馬斯克直接說：「歐盟的官僚主義就像一個巨大的、緩慢的、貪婪的怪物，它吞噬了歐洲的創新、效率和競爭力。如果不改革，歐洲將永遠被甩在後面。」馬斯克還指出，「歐盟的官僚主義正在扼殺創新。柏林工廠擴建審批拖了兩年，而我們只需要幾個月就能建好。」他還轉發網友評論：「歐盟的環保審查比建廠還複雜。」西門子等歐洲著名企業也一再批評歐盟等官僚主義，很多企業家抱怨說，歐盟機構的官僚主義已經登峰造極，審批甚至要動用卡車運送數噸的紙質文件。

左翼化傾向也是歐盟的一大特點，主要反映在政治議程上面，而非席位上面。從歐盟席位分佈上看，左翼並不能說佔優勢，但從政治議程來看，歐盟的主要政治議程，如社會福利、氣候行動、移民包容、全民醫療、帶薪假、工會保護，還有更高的稅收和更嚴格的槍支管制等等，其實都帶有左翼的明顯特徵。再加上歐洲傳統的「社會市場經濟」（結合資本主義與社會保障）模式，歷史悠久，有一定的社會共識，因而即便是右翼也會經常與左翼相結合，支持實質左翼的行動和政治號召。最明顯的是德國議會集體行動，聯手封殺、排擠席位佔第二多數的另類選擇黨（AFD）事例。

圖為2025年2月24日，德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，AFD）聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）在大選結束後離開新聞發布會現場。（Reuters）

所以，從政治議程來看，歐盟依然是堅持左翼化政治議程的跨國機構，這一點決定了歐盟絕非是親商的，整個歐盟社會經濟走下坡路實際是再正常不過的一種結果。

整體來看，四大原因綜合作用共同構成了歐洲的失敗，更麻煩的是，這四大原因對於歐洲國家來說，哪一個還都不容易解決。它們的共同作用結果，就是拖拽着歐洲日益走向社會衝突日益加重，左翼與右翼衝突加劇，經濟萎靡不振，產業外遷，無法面對新興勢力如俄羅斯、土耳其的衝擊，世界影響力持續下滑的深淵。

最終分析結論：

歐洲已然悄悄發生鉅變，其正在迅速脱離第二世界，向着第三世界狂奔。歐洲的墮落，主要是基於歐債危機、移民、氣候議程以及官僚化和左翼化。這四大原因對於歐洲國家來說，哪一個還都不容易解決。它們的共同作用結果，就是拖拽着歐洲日益走向社會衝突日益加重，左翼與右翼衝突加劇，經濟萎靡不振，產業外遷，無法面對新興勢力的衝擊，世界影響力持續下滑的深淵。

本文原載於2025年12月22日的安邦智庫每日經濟欄目

