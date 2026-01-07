委內瑞拉｜特朗普先奪約5000萬桶石油　「搶油」政策能維持多久？

「搶石油」在特朗普（Donald Trump）眼中是他派兵入侵委內瑞拉、擄走總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的主要目標。得憲法賦予開戰權的美國國會事前事後都沒有迅速獲得行政部門通知，反而是石油企業事前事後都得到特朗普和他們溝通。

正當特朗普預計將會在1月9日和美國石油企業代表見面，商討投資委內瑞拉石油產業之際，他本人似乎等不及未來的投資回報，因而搶先宣布委內瑞拉將會給美國送來3000至5000萬桶石油－－相當於委內瑞拉目前大約30至50天的產油量（按去年11月產量計算），總值約為15至25億美元。

「這批石油將以市場價格出售，而這筆資金將由我——作為美國總統——來掌控，以確保它被用來造福委內瑞拉和美國的人民。」

1月6日晚，特朗普在Truth Social上宣布委內瑞拉將會向美國交出3000至5000萬桶受制裁石油。（網站截圖）

在特朗普宣布「搶油成功」之前，《金融時報》、彭博等媒體已經留意到一大隊油輪正從美國開往委內瑞拉，全部都由唯一還在委內瑞拉營運的美國石油公司雪佛龍（Chevron）租用。

雖然1月3日馬杜羅被擄走之後，有滯留委內瑞拉港口的受制裁「影子船隊」（shadow fleet）油輪試圖（並部份成功）越過美國封鎖，不過如果美國繼續像國務卿魯比奧（Marco Rubio）所說的那樣封鎖委內瑞拉石油出口的話，該國由於儲油設施嚴重爆滿，預計到2月就要被迫進一步減產，從11月的每日大約100萬桶減至60萬桶。

在原油出口被封鎖之際，避免囤積過剩而荒廢產能可能比起出口石油賺取外匯更為重要。

2025年12月29日，委內瑞拉卡貝略港（Puerto Cabello）：在埃爾帕利托（El Palito）碼頭附近，可見懸掛科摩羅（Comoros）國旗的油輪「伊凡娜號」（Evana），該油輪用於在委內瑞拉國內港口間運輸石油。（Reuters）

同時，以副總統身份代馬杜羅署任總統的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）一方面被特朗普選中作為其「管治」委內瑞拉的合作對象，另一方面又被特朗普以「比馬杜羅更嚴重」的後果來威脅，也只好向特朗普交出石油當作「臨時保護費」。

不過，特朗普的「搶油」只是一時之間的公關策略，很可能是要向國內民眾說明美國介入委內瑞拉也是一種「美國優先」（America First）政策。他未來更長遠的部署，就是要美國石油公司重投委內瑞拉，重新控制並發展委內瑞拉的石油資產。

從特朗普的角度看來，委內瑞拉歷次左翼政府「國有化」石油產業的做法，其實就是「搶了美國人的石油」，因此特朗普介入委內瑞拉的一大動機就是要把石油搶回來－－擺在枱面上的介入理由，如反毒品和限制移民等，其實都是次要目標。

2026年1月5日，委內瑞拉加拉加斯，圖為代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國會上發表講話。（Venezuelan National Assembly Via Getty）

根據世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）2014年和2019年的仲裁，委內瑞拉政府分別需要向埃克森美孚（ExxonMobil）和康菲公司（ConocoPhillips）支付16億美元和87億美元的賠償－－用來抵償2007年查韋斯（Hugo Chávez）的強制國有化所造成的損失。

而委內瑞拉目前違約債券總值高達600億美元，其各類外債加起來約達1500億至1700億美元之數，相當於其GDP的180%至200％。

這些對外欠債未來就有可能會被特朗普用作「入股」委內瑞拉的石油產業之用。

問題是，委內瑞拉石油產業自查韋斯上台以來荒廢多年，真的需要石油巨企的資本和技術投入，也需要委內瑞拉石油產業法律，以至國營石油公司PDVSA的深度改革。

美國煉油廠依照委內瑞拉的重原油來設計，在特朗普第一任期制裁委內瑞拉石油之前，大量委內瑞拉原油都出口至美國。（Wikimedia Commons；Gemini翻譯）

委內瑞拉的石油產量由90年代的每日300多萬桶高位一度急跌至新冠疫情期間的數十萬桶，其後在得到拜登（Joe Biden）當然容許雪佛龍在委內瑞拉開採石油之後，才稍升至每日100萬桶的水平。

根據彭博的描述，在委內瑞拉內陸廣闊的奧里諾科盆地（Orinoco Basin），據估計蘊藏近5,000億桶可採石油，但此處的鑽井平台卻被廢棄，石油外洩無人監管。鑽井平台甚至在光天化日之下遭到洗劫，零件被賣到黑市。而委內瑞拉龐大的地下輸油管網路洩漏嚴重，有時甚至被國有石油公司盜走，當作廢金屬出售。火災和爆炸也曾摧毀過許多設備。

根據哥倫比亞大學全球能源政策中心引述的估計，如果要增產50至100萬桶石油，就要靠如今還在委內瑞拉經營的國際石油公司－－包括雪佛龍，意大利的ENI、西班牙的Repsol、法國的Maurel & Prom－－在兩三年內投資100億美元；而長遠要返回2010年代初期大約每日250萬桶的產量，就需要至少7年時間，投資額大約為700至800億美元。

2015年4月16日，莫納加斯州（Monagas state）莫里查爾（Morichal）附近：在石油資源豐富的奧里諾科帶（Orinoco belt），原油正從委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）運營的一處油井閥門滴落。（Reuters）

因此，即使委內瑞拉政府願意所「欠債換股權」的方式向美國「償還」石油，美國石油公司都要先作出重大的前期投資。

根據麥肯錫的估計，如果把投資石油相關設施的成本也計算在內的話，委內瑞拉的原油開採成本一桶可高達80美元，達高於現時低於50美元一桶的美國墨西哥灣地區重原油價格。而質量同委內瑞拉原油差不多的加拿大原油，把整體開支也計算在內的話，開採成本約為一桶55美元。

而委內瑞拉重油去除資本投資的開採成本大約為10至20美元一桶之間－－雪佛龍在美國以外美洲的開採成本為14美元一桶－－此數遠高於雪佛龍在委內瑞拉鄰國圭亞那開採價格較高的輕原油每桶7美元的成本。

（EIA；Gemini翻譯）

由於目前油價處於低位，而隨着新能源的發展，石油長遠需求有跌無升。如今石油產量只及全球1％左右的委內瑞拉，絕對不是石油公司想要投資的優先項目－－即使有「欠債換股權」的誘因。

委內瑞拉的政治和法律環境也特別不吸引。

根據現在委內瑞拉的法律，外國企業投資開採石油，委內瑞拉國營石油公司PDVSA的持股量要超過50％。如今雪佛龍之所以還願意在委內瑞拉經營，也要利用其他協議建立架構去繞過這種持股限制，讓雪佛龍有更大的經營自由。

全球最大石油蘊藏量的國家列表（Instagram@ppl.of.saudiarabia；Gemini翻譯）

同時，如今委內瑞拉石油產業衰敗的主因，就是查韋斯當政期間大舉炒掉PDVSA的技術專業人員，換上軍人和親信來經營所造成的。外國企業要投資委內瑞拉，始終繞不過同PDVSA的合作。要吸引外企，就要向PDVSA內部和周邊的利益集團實行改革。由於軍方同PDVSA高度整合，任何改革都有可能引來持有武力的既得利益者反對。

要吸引外國石油企業投資，委內瑞拉首先就要進行內部的政治和法律改革。後者的前提就是要有一個強而有力的政府。

如今以副總統身份掌政的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）雖然是「根正苗紅」的社會主義者出身，卻是個技術官僚。軍隊和國內民兵都控制在其他官員手中，特別是跟馬杜羅一起被美國起訴和通緝的國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）和內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）－－兩者都是PDVSA腐敗當中的既得利益者。

1月3日清晨，內政部長卡韋略在胸前戴上19世紀初委內瑞拉獨立戰爭「誓死戰鬥」（Guerra a muerte）徽號現身。（X@3SJShop）

卡韋略如今更普遍被視為羅德里格斯「投誠」特朗普背後的重大阻力。

卡韋略年少從軍之時已經跟查韋斯是好朋友。2024年馬杜羅舞弊勝選之後，也是透過任命卡韋略掌握內政部來壓服國內的反對派。卡韋略如今控制了武裝民兵Colectivos，更似乎是馬杜羅被擄後以緊急狀態為由，四出搜查、捉拿支持美國、反政府民眾的做法背後的主要推手。

羅德里格斯的代理總統任期只有90天（按：最多可多延長90天），其後就必須在30天內重選總統。在這樣的政治不穩之下，有哪一間美國石油企業會願意投資本來就欠缺吸引力的委內瑞拉？

在特朗普的施壓之下，恐怕這些企業都會做點事情去應付，慢慢拖延拖到特朗普3年任期結束。除非委內瑞拉的客觀政治形勢有根本性的改變，否則特朗普的長遠「搶油」計劃將無可避免要失敗告終。