美國再次轟炸？　伊朗的敵人不是特朗普｜Jack Talk・去片

早初在12月28日由德黑蘭市集商販不滿匯價大跌而觸發的伊朗全國示威浪潮，經過政府嚴厲封網、暴力鎮壓之後，如今明顯失去動力。德黑蘭大市集（Grand Bazaar）雖然不少商鋪依然關門，市面卻大體恢復平靜。

特朗普（Donald Trump）1月初以來高調聲援示威者，盛讚他們追求自由，表明美國援助已在路上，警告伊朗當局不要開槍，否則美國就會對伊朗開槍。

可是，示威爆發近三週之後，死亡人數至少已達兩三千之數，較高的估計更達一兩萬。政府安全部隊開槍片段隨處皆是，但特朗普只祭出了針對同伊朗有生意往來國家的「次級關稅」威脅，並向伊朗政府中人實施制裁，軍事行動卻依然未見影蹤。

特朗普1月14日提出伊朗已停止殺人、不會處決被捕示威者之說，更讓人有感特朗普正在為自己尋找不兌現承諾的下台階。不過，部份美國媒體卻收到消息指特朗普正將身在南海的「林肯號」航空母艦戰鬥群調來中東－－其對伊轟炸不是不到，只是時辰未到。

到特朗普是要開戰，還是不要開戰？

這個問題的答案，對於中東短期內是戰是和的走向固然重要，但對於伊朗伊斯蘭主義政府的前景而言，特朗普轟炸與否其實只是一幕過場戲。