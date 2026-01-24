吞併格陵蘭又TACO　特朗普惹火之後得到什麼？｜Jack Talk・去片

經過早前「轟炸伊朗驚魂」以特朗普（Donald Trump）「TACO」（退縮，Trump Always Chickens Out）作結之後，「吞併格陵蘭」迅速變成了國際媒體的焦點。白宮發言人表明不會放棄由美國武力奪取格陵蘭的選項，特朗普也高舉「國家安全和國際安全」大旗，誓言美國必須取得格陵蘭－－「這可以是用簡單的方式，也可以是用比較困難的方式」（either the easy way or the more difficult way）。

為了展示丹麥保有格陵蘭不損美國安全，英德法等多個北約歐洲國家決定各派幾個士兵去格陵蘭進行任務，一邊向美國表明歐洲沒有忽視格陵蘭的防衛，試圖壓下特朗普口中「格陵到處都是中俄船隻」的擔憂，另一邊則同時發出美軍入侵格陵蘭將有可能要向歐洲軍隊開槍的暗示。

特朗普其後迅速讓局勢升溫，向派兵多國打出關稅牌威脅，甚至把挪威諾貝爾委員會不把和平獎頒給他一事跟吞併格陵蘭扯上關係，又派出財長貝森特（Scott Bessent）公開嘲笑歐洲無能、最多只會成立「工作小組」應對美國。

面對特朗普的關稅威脅，歐洲議會叫停了歐美貿易協議的表決，歐盟領袖也決定舉行峰會，討論反制方法，當中包括去年就準備好、針對930億歐元美國商品的報復性關稅，甚至是歐盟一直未有使用過的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument），可以限制美國公司在歐經營、停止執行知識產權保護等等。

豈料特朗普1月21日一到瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）就開始「TACO」。首先，在其演說中，特朗普雖然繼續聲稱要得到格陵蘭，卻表明不會使用武力。其後，同北約秘書長呂特（Mark Rutte）之後，特朗普更稱已經就格陵蘭問題達成「框架協議」，放棄其關稅威脅。

特朗普的關稅威脅是在1月17日發布的。換言之，四天美歐決裂之後，一切似乎又恢復正常。歐盟27國領袖雖然照樣在22日召開了緊急峰會，卻沒有作出任何行動。歐美貿易協議也重上軌道。

可是，即使「終點」是重回「起點」，但當中的「過程」是不會沒有帶來其他後果的。經過這一輪美歐衝突之後，雙方的關係已經發生了根本性的變化。

折騰一輪之後，特朗普從中得到了什麼？