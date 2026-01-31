ICE槍殺案：特朗普移民執法「軍隊」前路何往？｜Jack Talk・去片

以美國移民及邊境執法局（ICE）為首、針對明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的清掃非法移民行動，兩個月來引發當地市民持續上街抵抗，以追蹤移民執法人員、利用手機通訊程式互相通報組織、吹哨警示周邊居民、用車輛人身阻礙執法、用哨子言語指罵聯邦人員等不同方式落實「公民不服從」（Civil Disobedience ）運動。

移民執法人員人數高達3000，大約是明尼阿波利斯市及聖保羅市姊姐城兩城地方警力的三倍。他們集體蒙面，全身重裝，經常像是上戰場一般。而特朗普政府官員多番聲言他們執行任務時有「絕對豁免權」，導致他們輕率使用暴力，包括隨意投擲催淚彈攻擊和平示威者等，而且輕率拘捕非白人，有色人種美國公民被拘情況極其嚴重。

執法不公與當地民眾抵抗，就構成了一個不斷升級的惡性循環。

1月以來，已經有兩名美國公民被移民執法官員開槍殺死。一位是1月7日被殺的37歲詩作家古德（Renée Good）。另一位是1月24日被殺的37歲退伍軍人部深切治療病房護士普雷蒂（Alex Pretti）。

兩宗槍殺案中，以國土安全部長諾姆（Kristi Noem）為首的特朗普政府官員都不問情由一開始就將死者形容為「國內恐怖份子」。然而，由於明尼阿波斯利斯市的抗議市民慣常舉起手機拍攝執法人員，兩宗槍殺案都被不同角度影片記錄下來。

古德和普雷蒂遇害片段都明顯顯示出他們沒有對移民執法官員構成任何威脅。

特朗普政府明目張膽的虛構故事，與美國民眾有目共睹的事實，完全相反。到了普雷蒂遇害之後，民情反彈激烈，連甚少公開質疑特朗普政府的共和黨人也群起批評。

特朗普眼見勢色不對，迅速轉軚，換走在明尼蘇達州主持移民執法的領導人，啟動削減當地移民執法人員的計劃，也拒絕再為「國內恐怖份子」的指控背書。

在民主黨威脅政府停擺的施壓之下，特朗普甚至同意不給予國土安全部直至本年9月的全數撥款，留下2月起約兩週時間和民主黨進行有關限制移民執法方式的談判。

特朗普上台以來，ICE預算在每年100億美元的基礎上額外增加了750億，金額可比英國全年國防開支。其人員規模增加超過一倍，達兩萬多人之數，還望繼續增加。在特朗普的司法保護之下，ICE人員過去一年已在不同民主黨城市強硬執法，幾乎完全不受約束。

不少自由派和民主黨人認為，ICE正在以「移民執法」的掩飾，逐漸變成只忠於特朗普的「私人軍隊」，未來可以用來擾亂選舉、試圖扭轉投票結果－－特朗普至今也繼續宣傳的選舉舞弊陰謀論中的一大敘事，就是非法移民廣泛投票。

這一次，經過兩宗ICE槍殺平民案之後，特朗普似乎暫時收斂。但這種表面上的讓步能持續多久？特朗普的移民執法為何又會以非法移民人數甚低的明尼蘇達州為重點？經此一役之後，這支「私人軍隊」未來還能派上用場嗎？