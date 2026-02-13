高市早苗勢將長期執政？中國有何對策？｜Jack Talk・去片

在2月8日的日本眾議院提前大選之中，高市早苗領導的自民黨「創造歷史」，成為了第二次世界大戰之後日本首個獨力佔據眾議院三分之二多數議席的政黨，在465席的議會中取得316席，完全扭轉了其選前只得198席、加上執政盟黨日本維新會也尚欠一席才夠233席過半的少數派執政困境。

雖然高市去年10月上台後民望極高，長期維持在六七成支持之數，但自民黨也許沒有預計到他們會得到如此壓倒性的大勝，有部份選區竟然因為比例代表制候選名單不夠長，選票多到不夠候選人當選，而向其他政黨「送出」了14席。

經歷2024年眾議院、2025年參議院選舉大敗之後，數年來被各種醜聞纏擾的自民黨，在高市上台前被認為是已處於「緩慢死亡」的狀態。雖然在野立憲民主黨比自民黨更為弱勢，但如參政黨、國民民主黨、日本維新會、未來團隊、令和新選組等新政黨的出現，不少分析都認為日本有可能會進入多黨制的紛亂時代。

豈料高市早苗以不明顯的優勢擊敗小泉進次郎當上黨總裁和首相之後，自民黨遇上谷底反彈，憑藉高市本人的超高支持度復活。高市人氣之高，在國內引起了所謂的「早苗活」追星現象，其政治集會也引來選民罕見的熱情參與。其「台灣有事論」引發的中日外交衝突，並沒有讓她丟失支持，甚至變成了她包裝自己為強人領袖的契機。

高市1月趁民望高漲之機宣布解散國會提出大選之時，其實已經勝券在握。不確定性只在於自民黨可以贏多少。

當時，她已經為這場提前大選定調，請求選民為一個問題提出答案：「能否將國家的運營托付給高市早苗？」這是一個選人而非選黨的選舉。

如今日本選民不止給予高市國家大政的話事權，甚至為自民黨一黨提供了足夠啟動修憲的眾議院議席。此刻，高市早苗已變成了「總統級」的超級首相，在自民黨內外都沒有明顯的施政阻力。

面對這樣的一個可能至少執政好幾年的強勢首相，中國該怎麼辦？