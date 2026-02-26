特朗普2026年關稅戰大亂的四個層次｜Jack Talk・去片

2月20日，美國最高法院三位保守派聯同三位自由派大法官一同判定特朗普（Donald Trump）不能以《國家緊急經濟權力法》（IEEPA）隨意加徵其他國家關稅，一舉推翻了特朗普上台以來的大部分關稅政策。

該法只給予美國總統以緊急權力「監管」（regulate）進出口，並無提及「關稅」一詞。由於美國憲法將徵稅權歸予國會，而美國立國250年來所有法律中的「監管」一語都從來沒有用來指涉徵稅權。因此，最高法院判定特朗普的「緊急權力關稅」越權違法，即時失效。

問題是，特朗普重新上任以來絕大部分新增的關稅也是「緊急權力關稅」，包括針對全球各國的對等關稅、針對中加墨三國的所謂「芬太尼」關稅等，而其各種口頭關稅威脅全部也是基於《國家緊急經濟權力法》，就連早前曾向印度徵收、用來懲罰別國購買俄羅斯石油的「次級關稅」也是基於這道法律。

單計2025年，美國比前一天多收的關稅收入當中有超過75％也是來自如今被判違法的「緊急權力關稅」。

雖然人們早就預期最高法院會推翻特朗普的「緊急權力關稅」，而特朗普政府也一早擺出早有準備的姿態，但特朗普在判決出台後的第一招竟然是只能維持150天、最高15％的「122條款」關稅。他自己更先說加徵10％，繼而口頭提升至15％，到最後真正實施時又回到10％。

這種「早有準備」確定非常有特朗普的個人特色。

到底特朗普這場關稅戰還能夠如何打下去？