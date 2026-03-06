伊朗戰局：交火數日變消耗戰　特朗普進退維谷｜Jack Talk・去片

美國和以色列對伊朗開戰已經邁向一週。伊朗神權政府的管治體制未有瓦解，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和軍隊依然能夠向以色列和美國區內盟國發動攻擊，國內安全部隊依然控制着內部治安狀況。

隨着伊朗繼續攻擊海灣阿拉伯國家的經濟和能源目標，並對影響兩成全球石油和天然氣需求的關鍵航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）進行封鎖，這場以斬首哈梅內伊（Ali Khamenei）為起點、原望速戰速決的戰爭已經變成了一場區域性的消耗戰、心理戰和經濟戰。

以生產廉價無人機著稱的伊朗，正在同以色列、美國及其區內盟友打一場成本不對稱的消耗戰：一架見證者-136（Shahed-136）成本大約兩萬美元，但一枚愛國者防空導彈就要三、四百萬美元。雖然即便是海灣阿拉伯國家也不是全以這麼懸殊的成本對比來抵禦伊朗的無人機，但在伊朗從俄羅斯學來的無人機導彈混合攻擊之下， 阿聯酋、卡塔爾等國的防空攔截器據報快將面臨短缺。

即使是美國自身，一年愛國者產量也只得620枚，幾天就可以消耗殆盡。相較之下，伊朗的無人機卻是長造長有。

在消耗戰之中，伊朗憑着對海灣國家民用和經濟設施的攻擊，打破其經濟發展所仰賴的安全感，此為心理戰。封鎖全球能源供應所繫的霍爾木茲海峽，則是針對海灣地區甚至全球的經濟戰。

論國力，伊朗當然遠遠不及美國，但在一場多向度的不對稱戰爭當中，美國不一定是能夠取得最後勝利的一方。

更嚴重的是，開戰至今，特朗普也未能清楚說明他的開戰目標－－也就是說，勝利的條件、嗚金收兵的條件都不明確。

特朗普甚至開始宣稱他不怕派出地面部隊，更與區內庫爾德族溝通，似乎是想伊朗以外的庫爾德族侵入伊朗、策反佔伊朗人口大約一成的庫爾德族，從而推動政權更替。

這一場戰爭已逐漸變成了特朗普的「戰爭泥沼」。他能脫身嗎？