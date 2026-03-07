伊朗給北京的啟示：「不容任何外部勢力干涉中國內政」需要的實力

2026年中國全國兩會召開，在首場人大新聞發佈會上，大會發言人答中外記者提問時就再次說到「決不允許任何外部勢力干涉中國內政」。這是從新中國成立以來，中共就在反復強調的立場，也是絕對的紅線。在目睹多年來國際格局的動蕩之後，深知這句話得來不易。



就在日前，美國和以色列對伊朗發起軍事打擊，打擊超過2000個目標，伊朗全境逾130座城市遭波及，已有過千人喪生。伊朗頑強抵抗，反擊以色列和美國駐中東多個軍事基地，中東多個國家受波及。這場戰爭，毫無疑問師以「預防性自衛」之名，行武力脅迫之實。美以憑藉軍事裝備和地緣政治影響力，我行我素、肆意妄為。這場戰爭再次清晰暴露霸權軍事介入的本質。道義勸不動強權，規則管不了霸道，這實在讓人感到痛心又無奈。

2026年3月5日，美以對伊朗發動軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

美以打伊朗，再次給世界上了一堂公開課。今日世界並未走出叢林法則，美國憑藉全球軍事霸權，以莫須有罪名軍事介入他國，肆意顛覆政權、攪動戰亂，把單邊霸凌寫進國際秩序。二戰後，美國先後對朝鮮、越南、格林納達、巴拿馬、伊拉克、南斯拉夫、利比亞、阿富汗、敘利亞、伊朗入侵，更不要說對古巴、也門、敘利亞、蘇丹、委內瑞拉等多國的准軍事干預。莫須有的「罪名」是常態，「顏色革命」是前奏，「弱國無外交」是鐵律。核心邏輯從來都簡單而霸道：只要軍事優勢在手，就可以把本國意志強加於世界。

美國對全球數十個國家的軍事干預史，就是一部活生生的「叢林法則」教科書。它無情地告訴我們：和平不是靠乞求、談判或幻想得來的，必須要靠足以讓侵略者望而卻步的打擊能力換來。

圖為2026年3月4日，伊朗首都德黑蘭街頭搭建臨時紀念地點，悼念已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei） 。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

俄烏衝突是已邁入第五個年頭的殘酷消耗戰。俄羅斯在北約重壓下依然挺立的戰略態勢，如同一面面血染的鏡子，映照出一個冰冷而真實的國際法則：在強權政治的叢林中，國防實力不僅是國家生存的底線。俄羅斯能守住戰略底線，根本在於保持了強大的核威懾與常規作戰能力；伊朗的被動，根源是國防體系無法抗衡美以的絕對優勢。當然，俄烏衝突早已超越單純軍事對抗，升級為經濟制裁、科技封鎖、金融絞殺、輿論戰、代理人戰爭的全方位混合戰爭。

西方凍結俄外匯儲備、切斷 SWIFT 通道、實施技術禁運，直擊俄戰爭潛力命脈；烏克蘭則依託西方軍援與分佈式能源、軍工體系，維持長期抵抗能力。這警示我們：國防絕對優勢不僅是軍事能力，更涵蓋科技自立、產業自主、金融安全、供應鏈韌性、戰略資源儲備，是綜合國力的集中體現。只有構建全維度的絕對優勢，才能在混合戰爭中掌握主動、立於不敗。

圖為2026年2月17日，美俄烏新一輪三方會談在瑞士日內瓦展開。 （Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS）

中國高舉「決不允許任何外部勢力干涉中國內政」這麼多年，絕對不是一句空話。也須知，能做到，也是來之不易。在歷史中，中國也吃過虧。近代中國軍力孱弱，在日本侵華戰爭中付出3500多萬軍民傷亡的慘重代價，山河破碎、文明蒙塵。這段歷史最刺骨的警示是：軍事上的落後一旦形成，對國家和民族的傷害就是致命的。和平從不是乞求來的，而是靠強大國防打出來、守出來的。

從日本侵華的慘痛教訓，到俄烏衝突、美以擊伊的現實警示，都在反覆證明一個鐵律：在霸權主導的國際格局中，沒有足夠強大的國防，就沒有平等對話的資格。軍強才能國安，能戰方能止戰。「打得一拳開，免得百拳來」，這句話的指導意義，到今天也不過時。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）

堅持獨立自主，是一個國家不能讓渡的生存底線，但是，真正的獨立自主不是一句口號，不是靠宣示「不服軟、不低頭」就能實現的。真正的獨立自主不僅需要堅定的立場，還需要實打實的實力和底氣。自己能養活自己、自己能保衛自己、自己能決定自己的命運……這些是獨立自主的堅實保障。

對任何國家而言，真正的安全屏障只能是自身實力——既包括能保家衛國的國防實力，也包括能抵禦風險的經濟實力、領先世界的科技實力。唯有全方位提升綜合國力，才能在複雜多變的國際格局中站穩腳跟，守住國家主權與人民尊嚴。

2026年3月5日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）近日發布一條影片，片中可看見成排的無人機存放在地下隧道中，其後被安裝在火箭發射器上，以及它們近日以高速擊中海灣國家民用設施的片段。（伊朗法斯通訊社）

當今世界並不太平，地區衝突頻發、大國博弈日趨激烈，美伊對峙局勢升級、俄烏衝突延宕多年、部分拉美國家長期遭受外部軍事施壓與制裁，這些接連上演的國際亂象深刻警示我們：

那些陷入戰亂與動盪的國家，從來都不是在一夜之間崩塌的。長期安全建設薄弱、內部治理混亂、憂患意識缺失，在各類風險累積中逐漸失衡，最終會淪為大國地緣博弈的犧牲品。倘若幻想「天下無戰事」，在風險來臨時註定會付出沉重代價。一旦放鬆警惕、懈怠備戰，來之不易的和平便會迅速被衝突吞噬。

安不忘危，存不忘亡，治不忘亂。才是守護和平的根本之道。美以擊伊的戰火、俄烏衝突的消耗，都是對中國實時提醒：國防建設只能加強、不能削弱，只能全速推進、不能有絲毫鬆懈。要想在風險來臨時從容應對，唯有時時刻刻保持憂患意識，為可能出現的最壞狀況做好萬全準備。