油價再破百　海峽被封　特朗普束手無策？｜Jack Talk・去片

伊朗戰爭如今已經開打了差不多兩週。在油價本週初一度升穿115美元一桶之後，特朗普（Donald Trump）開始擺出TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總會退縮）的姿態，聲言戰爭已經打得「非常徹底」，很快就會結束。市場初時聽信其言，因此油價一挫就跌穿90美元關口。

不過，隨着特朗普自己和美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等人其後以不同方式重申戰爭會繼續打下去，大家都開始懷疑特朗普只是「講一套，做一套」，油價又開始回升。

伊朗3月10日據報開始在霍爾木茲海峽佈置水雷，美軍迅速擊毀了16艘伊朗佈雷船。不足一天之內，三艘商船在霍爾木茲海峽附近水域被攻擊，另外兩艘油輪又在離霍爾木茲海峽頗遠的伊拉克水域受襲，伊拉克石油港口暫停運作。同時，伊朗與黎巴嫩真主黨聯手向以色列發動了較大規模的攻擊，令人意識到美以對伊朗超過五千個目標的轟炸，並未能破壞伊朗聯同區內親伊武裝的軍事反擊能力。

儘管美國已經推出以波斯灣商船為對象的再保險計劃、暫停部分限制印度購買俄羅斯石油的制裁，而主要由西方國家組成的國際能源署（IEA）也決定釋放史上最大規模的緊急石油儲備，達4億桶，是俄烏戰爭初期的兩倍多，相當於霍爾木茲海峽原有每日石油出口量的20倍以上－－然而，此等「壓價」辦法，也未能夠推低油價。

在國際能源署消息公布後，布蘭特原油價格不跌反升，再次升穿100美元水平，其後才稍微回落。

叫停戰爭，當然是解決這次石油危機的最佳辦法。但因為油價壓力而停戰，特朗普將難以避免要承認失敗，而特朗普從來也不是一個會承認失敗的人物。

特朗普還有其他招數打通霍爾木茲海峽嗎？