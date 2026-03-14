全球首個3+3機制背後：越南不會在中美間中立

中國一年一度的政治盛會「兩會」剛剛結束，中國政府主要部門的長官們就公布了一項重磅日程。2026年3月15日至17日中國外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍將率團訪問越南，出席中越「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。

在國際社會，外交國防「2+2」會談較為常見。比如美國和菲律賓、日本、韓國等盟友都會定期舉行由外交部長級和國防部長級官員共同參與的雙部長會談機制，商討內容多聚焦外交和安全層面議題。2025年4月中國首個「2+2」機制落地，中國和印尼首次啟動外長+防長「2+2」對話機制。2025年中國馬來西亞、中國柬埔寨也分別建立外交、國防「2+2」對話機制和外長、防長「2+2」戰略對話機制。

但此次中國和越南舉行的並非尋常的「2+2」會談，而是「3+3」會談。不僅有外交部長、國防部長，還有公安部長參與。這在全球是獨一份的存在。

圖為2025年平4月14日，習近平到訪越南，與外交部長王毅共同和越南國會主席​​陳青敏會面。（Reuters）

這一獨特的制度設計到底是怎麼來的？為什麼中國和越南的關係如此非同尋常？

值得注意的是，2025年4月中國國家主席習近平訪問越南，提出了深化中越命運共同體建設的六項舉措。其中之一就是將中越「3+3」戰略對話機制升級為部長級。而此次王毅等高官訪問越南，就是舉行首次部長級會議。

中共二十大後，習近平兩次訪問越南。一次是2023年12月，當時中越達成攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體的共識。這是雙邊關係的全新定位。

習近平主政中國以來，中國在國際社會提出重磅構想構建人類命運共同體。在中國周邊和社會主義國家越南達成構建命運共同體的共識，具有重要意義。中越命運共同體，將是中國構建人類命運共同體的先期可見模板。

圖為2021年9月10日，中國國務委員兼外交部長王毅和越南常務副總理範平明於越南河內共同主持中國－越南雙邊合作指導委員會第十三次會議。（新華社）

習近平中共二十大後第二次訪問越南是2025年4月，當時中國和越南雙方發表的聯合聲明，名字是持續深化全面戰略合作伙伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體。

從「構建具有戰略意義的中越命運共同體」到「到「加快構建具有戰略意義的中越命運共同體」，在政治高層的驅動之下，中越合作水平如坐火箭般迅速飛升。

2024年12月中越雙邊合作指導委員會第十六次會議在北京舉行，當時會議聽取了中越「3+3」戰略對話機制首次會議情況匯報。彼時中越「3+3」戰略對話機制剛剛召開第一次會議。但是到了2025年4月習近平訪問越南，這一機制就被決定升級為了部長級。

2025年5月21日，美國總統特朗普次子埃裏克（Eric Trump）出席特朗普集團及其合作夥伴在越南興安省舉行的豪華住宅開發項目奠基儀式，該項目包含三個18洞高爾夫球場。（Reuters）

中國和越南同為社會主義國家，公安部長是負責國內安全穩定的非常重要角色。兩國從國內安全和軍事安全再到外交協作，如此全方位的對接，是兩國關係非同一般的證明。

早在中共十九大後，中國就向越南提出了構建具有戰略意義的命運共同體。中國當初提出和越南構建具有戰略意義的命運共同體，是這個亞洲巨龍發出的非常清晰信號：中國根本不會允許越南成為中國周邊戰略上的意外和偏差。

經過多年醖釀，越南在2023年12月積極響應中國提議，決定和中國的關係有全新的定位。這其中有多番政治考量。2023年9月，美國和越南的關係升級為全面戰略伙伴關係，這是當時越南外交框架中的最高級別，標誌着兩國互信達到了新高度。

但隨後三個月，中越就達成了更高層級的構建命運共同體共識。這說明越南非常清楚自身處境，中越關係的定位始終高於美越。尤其是經歷政治高層變動的越共非常需要中共這個意識形態盟友。

2025年5月21日，特朗普集團（Trump Organisation）在越南價值15億美元（約117.5億港元）的項目動工，美國總統特朗普的次子埃裏克（Eric Trump）在越南興安省出席動工儀式，越南總理範明政亦到場。項目包括酒店、度假村和高爾夫球場。有美眉指早在特朗普去年11月勝選前，就與越方簽署有關項目的合作協議。（興安集團官網）

面對拜登政府拉攏越南的示好，面對特朗普政府的關稅大棒，越南既沒有得罪美國，同時也沒有讓中國失望。

今年2月，越共中央總書記蘇林帶着大半個政府高層飛往美國與美國總統特朗普會面。既積極參加特朗普提議的加沙和平理事會，也送上價值372億美元的採購美國波音飛機的協議，順帶委婉向美國提出儘快把越南從戰略技術出口管制清單中移除的請求。

但是到了3月中旬，中越外交、軍事、公安三大領域的高官聚首暢談合作，又會是另外一番景象。這既是給美國展示的平衡外交遊戲，也是在收割偏愛中國的紅利。