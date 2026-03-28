伊朗戰爭：特朗普「連環U-Turn」為何停不了？｜Jack Talk・去片

伊朗戰爭已經快打滿一個月。特朗普（Donald Trump）開戰時大概萬萬料想不及，伊朗能透過持續控制和選擇性封鎖霍爾木茲海峽，以及持續攻擊海灣阿拉伯國家來「逆向劫持」美國，以高漲的油價讓全球經濟不斷「流血」，導致特朗普面對極大的停火壓力。

特朗普過去一週，立場搖擺不定。先是說不想停火；繼而又提出會逐步結束戰爭；之後再發布要求伊朗全面開放霍爾木茲海峽的「48小時最後通牒」、威脅轟炸伊朗發電廠；36小時之後卻單方邊宣稱美伊正在談判且談得很好，將最後通牒時間延長5天；這5日倒數快要結束之際，談判時限又再延長10天至復活節之後……

如此看來，特朗普似乎是想為停火退兵尋找一個體面的下台階。

可是，另一邊廂，美軍第31海軍陸戰遠征隊、第11海軍陸戰遠征隊、第82陸軍空降師的數千部隊，都正在前往中東。其中，第31海軍陸戰遠征隊本周末即將抵達該區。美國國防部甚至傳出正考慮多派一萬士兵。

如此高量的海空登陸作戰部隊，又似乎顯示出特朗普正在為升級戰爭、以地面部隊登陸奪島做準備，其美伊談判的正面宣傳只是用來爭取時間、干擾敵人認知的心理戰。

到底特朗普是退是進？還是連他自己也在舉棋不定？

但話說回來，無論特朗普下一步如何走，無論戰爭成敗若何，這場「第三次波斯灣戰爭」跟前兩次一樣已經改變了世界大局。