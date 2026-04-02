特朗普講話｜美國不需要霍爾木茲海峽？特朗普越大話越心虛

美國總統特朗普在關於伊朗戰爭進展的全國講話上又大放厥詞了：「美國過去不需要霍爾木茲海峽，現在也不需要」。懂的人都懂，特朗普這是脱離現實的「大話」和政治姿態。



儘管美國自身的石油進口對霍爾木茲海峽的直接依賴度不高，但這絕不意味着美國可以置身事外。從直接關聯看，美國從波斯灣地區進口的石油約佔其總進口量的7-8%，僅佔其國內消費量的約2%。但美國對霍爾木茲海峽的「依賴」，並非體現在直接的石油進口量上，而是一種系統性的依賴。

從小往大說，高油價確實利好美國的頁岩油生產商和油服行業，能帶來可觀的利潤和投資。然而，這種紅利是局部的、短期的。

對於整個美國經濟而言，持續的高油價意味着交通運輸、化工、製造等下游行業的成本全面上升，最終會抑制消費、拖累經濟增長。從國家整體利益出發，美國無法承受霍爾木茲海峽的長期中斷。

圖為2026年4月1日，此前剛穿越霍爾木茲海峽的貨輪Jag Vasant，停靠印度孟買港口進行液化石油氣（LPG）轉運。（Reuters）

而霍爾木茲海峽是全球能源的「咽喉要道」，約20%的全球石油消費和五分之一的液化天然氣（LNG）貿易需經此地。一旦海峽被封鎖或航運受阻，將立即導致全球油價飆升。美國作為全球最大的石油生產國之一，其國內油價與國際市場高度聯動。

歷史已經證明，任何中東地區的動盪和油價波動都會迅速傳導至美國，推高國內通脹，加重民眾生活成本，進而影響經濟穩定和政治支持率。

2026年3月31日，美國汽油價格達到每加侖4美元，為2022年以來最高水平。（Reuters）

有數據計算，油價每上漲10美元/桶，就會拖累美國GDP增速下降0.3個百分點，並推高通脹率0.4個百分點。當前美國核心通脹已升至3.0%，汽油價格飆升會直接加劇民眾生活成本，迫使美國聯儲局在降息問題上更加謹慎，甚至可能重啟加息，從而衝擊房地產市場和股市。

油價飆升必然也會迅速傳導至金融市場。航運和保險成本會同步抬升，例如，波羅的海原油油輪指數在危機期間曾上漲54%，戰爭險保費也可能翻倍。這種不確定性會引發市場恐慌，影響投資者信心，對作為全球金融中心的美國造成衝擊。

特朗普在4月2日就伊朗戰爭發表全國講話後，油價又衝上每桶100美元以上。（trading economics）

衝擊石油美元體系

其次，美國的全球霸權也「需要」穩定霍爾木茲海峽。美國的主要盟友，如日本（約75%的石油依賴）、韓國（約60%）、以及歐洲國家，對霍爾木茲海峽的依賴度極高。保障海峽暢通，是美國對其盟友安全承諾的關鍵一環。如果美國放棄這一責任，其主導的聯盟體系信譽將嚴重受損，動搖其全球領導地位。

另外也直接衝擊美元霸權。全球石油貿易的石油美元是美國金融霸權的基石。

霍爾木茲海峽作為全球能源供應鏈的咽喉，其穩定直接關係到石油美元體系的運轉。美國若表現出放棄維護關鍵能源通道穩定的姿態，將對石油美元體系構成長遠挑戰。

可見，美國對霍爾木茲海峽的依賴是一種「系統性的脆弱」。它不依賴於從那裏運出的每一滴油，而是依賴於由這條海峽所維繫的全球能源價格穩定、金融秩序和地緣政治格局。特朗普的言論，掩蓋了美國在這一關鍵戰略節點上無法脱身的深層困境。

2026年4月1日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）就伊朗戰爭發表全國講話。（Reuters）

特朗普發表這番言論，就很特朗普：營造一種「一切盡在掌握」的強人形象，迎合其核心支持者的民粹主義情緒。但都知道，他越是大話，越是發虛。

首先是轉嫁國內壓力。美國國內通脹高企，能源價格上漲加劇了民眾不滿。通過宣稱「不需要」，特朗普意在淡化危機對美國經濟的影響，轉移民眾對其伊朗政策失敗的質疑。其次是掩蓋戰略被動。美國對伊朗的軍事行動未能達到預期效果，反而促使伊朗加強對霍爾木茲海峽的管控，導致航運量大跌，油價飆升。

圖為2026年3月30日，伊朗首都德黑蘭一處居民區遭空襲後損毀嚴重。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

特朗普的強硬威脅並未奏效。此時聲稱「不需要」，是為自己的戰略失誤尋找台階，用嘴上的強硬來掩飾行動上的無力。與此同時，也是向盟友施壓。這是一種典型的「特朗普式」外交邏輯。他反覆強調真正依賴海峽的是歐洲、日本、韓國等盟友，意在逼迫它們承擔更多的安全成本和軍事責任，為美國「接盤」。

從更深層次看，這種言論暴露了美國戰略的短視與傲慢。特朗普的言論就是到時候來一場「政治秀」了，其目的是掩蓋其在霍爾木茲海峽問題上的戰略困境。全球能源市場的高度一體化決定了美國無法在這一關鍵地緣政治節點上獨善其身，美國怎麼可能「不需要霍爾木茲海峽」。