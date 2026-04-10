伊朗稱霸霍爾木茲：竟然是特朗普的「機會」？｜Jack Talk・去片

為期38天的伊朗戰爭「膽小鬼遊戲」在美國東岸時間4月7日黃昏六時許終於「見真章」。不足半天前還在威脅伊朗「整個文明」將會被毀的特朗普（Donald Trump）180度「轉軚」，接受了調解國巴基斯坦方面在最後一刻提出的「14天停火」方案，不止叫停了擴大轟炸範圍到發電廠等民用目標的「戰爭罪行」級別威脅，更馬上停止了一個多月以來對伊朗的轟炸。

特朗普雖然聲稱伊朗同意即時、全面開通霍爾木茲海峽，可是事實上伊朗還在選擇性調控海峽進出，任何商船都需要先同伊朗軍方協調，甚至要交出通行費，才可以經海峽離開波斯灣。伊朗方面更聲明在停火期間每天只會讓十多艘商船通行，只及戰前正常數量的一成左右。

為了達成停火，特朗普還公開表明將會用伊朗的「10點方案」作為未來美伊談判基礎，當中條款不止要求保留鈾濃縮權利、要獲得戰爭賠償、美國和國際社會解除制裁、美國「戰鬥部隊」撤出波斯灣地區，甚至要求伊朗對霍爾木茲海峽的控制權獲得承認……

如果這樣的條款也可以獲特朗普接受為美伊談判基礎，大家就不能不問為何特朗普要在2月28日美伊還在談判期間開戰－－當時伊朗給出的核談判提案遠比今天為佳，而且沒有任何牽涉霍爾木茲海峽、美國區內駐軍的地緣政治條件。

特朗普在開戰之初常提到他要求伊朗「無條件投降」，今天「無條件投降」的一方似乎卻是特朗普。

接受伊朗對霍爾木茲海峽的主權，甚至其收費權，可算是戰爭現實為勢所迫之下的結果。可是，接受這個現實，不代表特朗普不能「扭轉敗局」，用另一種方式來為自己爭取「最後的勝利」。