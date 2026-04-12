美伊談完就像沒談一樣　下一步呢？

4月12日，美以伊軍事衝突已進入第44天。此前4月8日，在巴基斯坦的「勸和促談」下，美國和伊朗終於同意停火兩周，派團前往伊斯蘭堡進行談判。4月10日談判啟動，4月11日雙方進行了三輪談判。就在雙方預計4月12日舉行第四輪談判之際，突然宣佈談判結束。美國副總統萬斯表示，美方尚未與伊朗達成共識，隨即離開巴基斯坦。

事實上，談判前就能預想，雙方訴求差異太大，談判就不會有什麼結果。看來，經過短暫的消停後，美以伊或將又要加大相互攻擊的力度了。特朗普已經發出最新威脅：「在適當的時候，我們會完全準備就緒，我們的軍隊將把伊朗的殘餘力量終結」。



其實這次伊斯蘭堡談判的陣容安排很有意思，雙方都派出了各自領域的重量級人物，媒體稱是1979年伊朗革命伊朗雙方最高級別的「面對面」談判，也更是一次「務實」與「權謀」的碰撞。美國那邊是40歲出頭、帶着個人政治抱負的年輕副總統萬斯，伊朗這邊則是65歲、出身革命衛隊的政壇老將卡利巴夫。

整個美方代表團總人數高達300人，除了副總統萬斯帶領，核心成員還有中東問題特使威特科夫、特朗普女婿庫什納等，堪稱一支「精悍且帶着政治考量的隊伍」。伊朗代表團有71人，除了議長卡利巴夫，還有外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）、央行行長赫馬提（Abdolnaser Hemmati）、防務委員會秘書艾哈邁迪安（Ali Akbar Ahmadian）、副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）、最高國家安全委員會官員巴蓋里（Ali Bagheri Kani）等，各個專業領域的代表一應俱全，堪稱一支「體系完備的技術型團隊」。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

總的來看，這場談判像是「最強辯手」與「鐵血執行者」的交鋒。萬斯帶着個人政治野心和美國實力而來，是一位善於駕馭場面的頂尖辯手；而卡利巴夫則是背負國家命運和最高指令的強硬派，是一位忠誠的鐵血執行者。兩人性格與風格上的巨大差異，似乎為談判的走向增添了更多的戲劇性和不確定性。

其實對於談判結果，包括美國、伊朗乃至全世界都並不抱有希望。自始至終，伊朗對外表態都是一致的，去巴基斯坦之前，跟談完以後，以及從現場反饋的信息來看，伊朗的訴求清晰且無任何猶疑。而伊朗的訴求，特朗普也不可能接受。這些都是非常確定的。果然經過11日的三輪火藥味十足的「摸底」後，談判無疾而終，雙方代表圖也各自回國。

美伊雙方的分歧是結構性的，是針尖對麥芒式的：一是霍爾木茲海峽控制權問題，伊朗堅持完全控制並有權「收費」，美國則要求無條件開放且拒絕收費。二是鈾濃縮問題，這是「紅線」，美國要求徹底放棄並交出材料，伊朗只接受階段性限制，拒絕「零濃縮」；三是地區停火範圍，伊朗堅持必須涵蓋黎巴嫩等地，美國明確表示從未承諾包含黎巴嫩；四是戰術策略差異大：美國依仗實力堅持「15點要求」漫天要價，伊朗基於戰場消耗擺出「10項停戰條款」；還有就是，談判外部性複雜，美國依然「邊談邊打」，威脅加大軍事打擊、啟動掃雷，而以色列也持續打擊黎巴嫩真主黨，客觀上為談判持續施壓。因此，談判無果而終並不出人意料，後續或將呈現「打打停停、談談打打」的「俄烏戰爭模式」。

2026年4月12日，巴基斯坦伊斯蘭堡，圖為萬斯舉行記者會簡報會談情況。（Reuters）

這次戰爭更像一場政治與軍事上都未能如願的消耗戰，所謂「勝利」更多是出於各自內政需要的「認知戰」。交戰雙方都在慶祝「勝利」，各說各話，正所謂「一個勝利、兩種表述」。

美國宣稱獲得了「完全勝利」。特朗普強調達成了軍事目標，摧毀了伊朗軍事能力，但該說法在美國國內和國際社會遭普遍質疑。事實上，美軍付出了高昂代價，但截至目前並沒有拿下伊朗。於美國以色列而言，其核心目的「政權更迭」落空。軍事上，雖然摧毀了伊朗部分設施，但伊朗仍保有源源不斷的無人機和彈道導彈生產、存儲和使用能力，甚至伊朗的鈾濃縮能力還在；而且在政治外交上也加劇了盟友對美安全承諾的疑慮，印證了全球對美國「色厲內荏」的判斷。

伊朗堅稱取得了「戰略性勝利」。雖然遭受重創，但伊朗堅稱頂住壓力、政權得以保全就是勝利。通過戰爭它反而坐實了對霍爾木茲海峽的控制權，並有望以此為籌碼換取制裁解除。於伊朗而言，此次戰爭代價慘重，國力、軍力遭受重創，內部動盪，且以新任宗教領袖穆傑塔巴·哈梅內伊為代表的伊朗新一屆領導人能否應對後續內外部挑戰，目前尚不明朗。

當然，伊朗沒輸。外界特別是美西方一直認為伊朗很脆弱，經濟凋敝、呈現一個「神權與軍權聯手綁架國家」的奇怪的治理模式，不堪一擊、一推就倒。但是，他們忘了，伊朗是一個擁有5000年以上文明的「文明型」國家，什葉派人口比例高達80%以上，一旦遭遇外敵入侵時，這種「身份認同」的「民族自尊」會被自動激發。而且，伊朗9000萬以上的人口， 164.5萬平方公里的土地面積，近乎無限的油氣資源和礦產資源，常規油氣儲量當量位居世界第一，以及擁有堅強意志的革命衛隊和聽從伊朗指揮的「新月帶」抵抗陣線。戰爭越是拼到最後，上述這些底層因素髮揮的作用就越大。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

明眼人一看便知，目前呈現出的是一個「沒有贏家」的僵局，但「戰略主動」悄然從美國以色列這一方向伊朗轉移。但伊朗以「冒天下之大不韙」的氣勢果斷封鎖霍爾木茲海峽，並在戰場上打得出乎全世界意料的「堅韌」，硬是把美國逼回了談判桌，就這一點而言，伊朗已經勝了。

此次談判雖未達成協議，但「和平之門」未徹底關閉。目前雙方的核心姿態應該是：談不攏，但也沒想立刻打。當前局勢更像是雙方在極限施壓後的暫時脫鈎，而非最終破裂。各方都在利用這段「間歇期」，重新評估下一步的策略。

特朗普一方面對伊朗發起新威脅，同時也表示將繼續推動談判，萬斯也留下了「最終且最優的報價」等待伊朗回應，默認未完全放棄對話。另一方面，伊方也「不急於求成」，伊朗將球踢回給美國，暗示除非同意合理協議，否則不會在核心利益上讓步。談判期間還上演了博弈場的「羅生門」，美軍艦「硬闖」霍爾木茲海峽，遭伊朗攔截警告並被迫返航。而且呈現的是「邊談邊打」的停火，脆弱的停火協議不斷被破壞，以色列對黎巴嫩真主黨的空襲仍在繼續。還有一個值得關注的是，以色列和黎巴嫩在華盛頓白宮也開始談判了，不知結果如何。

未來局勢走向如何？是重啟對話？雙方通過中間方繼續接觸，敲定臨時性局部協議？還是有限衝突？戰事重啟但規模可控，雙方利用軍事施壓為下一輪談判爭取籌碼。抑或是全面升級？爆發更大規模地區戰爭？談判未能立即帶來和平，但也並未宣告戰爭。中東局勢正處在一個充滿不確定性的路口。美伊的博弈，很可能在「打打談談」的循環中持續相當長一段時間。