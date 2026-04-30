預測市場大行其道　伊朗戰爭變「賺錢良機」？｜Jack Talk・去片

中東戰爭局勢在伊朗堅持不讓、美國轉打經濟戰封鎖霍爾木茲海峽之際，正處於平穩卻極不確定的境況之中。特朗普（Donald Trump）主政的美國，似乎有意或無意地一直執行一種戰略－－那就是最大化國內外不同面向的動盪。

動盪帶來的高風險環境，是一個賭錢一博大賺的良機。

這個時候，在2024年美國大選嶄露頭角的預測市場（Prediction Markets）來勢洶洶走進主流。兩大平台Polymarket和Kalshi的月交易量由兩年前的大約1億美元，急升到今天超過200億美元。

雖然兩大平台規管不一，但幾乎什麼議題都可以賭。在Polymarket上，從美國伊朗何時停火、何時再戰，到世界各大城市在特定日子的溫度，再到特朗普某天會不會跳舞，都是賭民和玩家可以下注「預測」的事件。

過去一年多以來，從以色列轟炸伊朗、諾貝爾和平獎公布、馬杜羅被擄，到美國超級碗（Super Bowl）的中場表演編排細節、Google搜尋排行榜，各種預測市場的賭盤都似乎出現了有內幕消息人士參與而「超準確」押中未來的情況。

美國司法部近日更起訴了一位曾負責策劃並參與擄走馬杜羅行動的陸軍軍人，指控他利用政府機密資訊謀取私利。這位軍人疑似在馬杜羅被擄前幾天開始下注，以3萬多美元的賭注一下子博得超過40萬美元的收入。

預測市場大行其道，將會把全世界帶進一個「什麼也可以賭」的時代。這個時代將會是一個怎樣的時代？