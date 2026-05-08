美伊停火滿月未解決　石油危機倒數時間無多？｜Jack Talk・去片

5月7日，美國和伊朗的停火即將屆滿一個月。即使近日波斯灣再爆短暫交火，連阿聯酋也再次受到波及，特朗普（Donald Trump）似乎已經決意降溫，沒有強力還擊伊朗，還表明停火持續。

短暫交火的緣由起自特朗普的所謂「自由計劃」（Project Freedom）行動，意在由美軍引導受困波斯灣兩個多月的商船駛出霍爾木茲海峽離開。「自由計劃」提出參與商船經阿曼領海出走，理論上對岸的伊朗無權過問。但此刻伊朗似已立意要奪得霍爾木茲海峽的控制權，「自由計劃」一落實，伊朗就向多艘商船、阿聯酋和阿曼發動攻擊。

由於美軍並無能力確保商船可「100％安全」地通過霍爾木茲海峽，航運公司對「自由計劃」當然有極大疑心，參與者極少。最終，特朗普又再「TACO」，在行動落實後不足兩天就宣布暫停，更稱和伊朗幕後談判有重大進展。

美國媒體廣泛報道稱美國和伊朗正就一份一頁紙的「14點方案」接近達成協議，可能在下週初就能再到巴基斯坦進行面對面談判。特朗普亦稱有可能在他5月14日開啟訪華行程之前和伊朗談妥。

過去近一個月，特朗普多次「吹和風」，每次都未見成果。這次會不一樣嗎？

美以伊停火，讓人有了一種「形勢漸穩」的感覺。但霍爾木茲海峽持續被美伊雙重封鎖，真正的石油危機其實還在「蓄勢待發」？