特朗普訪問北京：將與習近平討論應對中美「共同的敵人」？
美國總統特朗普（Donald Trump）將於當地時間5月14日至15日訪問北京，因為中美都是AI巨人，在AI及相關領域競爭激烈，同時又面對AI發展失控可能產生的嚴重潛在風險，他與中國領導人習近平在這一領域如何互動，以及是否能達成共識引人關注。
美媒《華爾街日報》說，中美正考慮建立官方 AI 對話機制，避免雙方在 AI 領域的激烈競爭，演變成數字時代的軍備競賽。
報道說，接下來特朗普與習近平在北京的會面，AI 議題可能被納入議程。中國駐美大使館發言人劉鵬宇日前也表示，中方已準備好就 AI 風險控管與美方展開溝通。
報道提到，中美其實早在拜登政府時期便曾啟動 AI 對話。習近平2023年11月訪問美國在加州與拜登會面期間曾建立 AI 溝通機制，並於2024年共同宣佈，核武發射決策權將保留在人類手中，不會交由 AI 決定。
目前，中美已透過非官方管道持續交流。討論重點包括如何建立 AI 「護欄」系統，確保 AI 能力即使持續增強，仍能遵守人類法律與意圖。報道引述知情人士表示，中美規劃建立定期對話機制，聚焦 AI 模型失控、自主軍事系統，及非國家行為者利用強大開源 AI 工具發動攻擊等潛在風險。
分析人士認為，中美雙方未來恐將一邊競爭、一邊透過對話維持戰略穩定，以避免 AI 風險全面失控。因為雙方都意識到，AI 技術快速發展，恐帶來連兩國政府都難以控制的危機。
《紐約時報》專欄作家，《世界是平的》的作者托馬斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman），日前也發表文章將AI可能失控的風險，定義為「中美共同的敵人」。
文章說，1972年尼克遜訪華與中國領導人進行的會晤，緩和了中美之間長達數十年的敵意，促成了美中兩國針對蘇聯的默契同盟。本次（即將舉行的）會晤同樣發生在國際局勢發生類似變革的時刻，中美如今正面臨一個全新的共同威脅。這是一種不斷擴散的失序風險，若兩國無法在競爭的同時開展合作、應對日益增多的挑戰，這種風險或將動搖全球穩定，損害兩國利益。唯有中美兩國攜手行動，才能有效應對這些挑戰——首先，鑑於最新的人工智能模型已展現出驚人的網絡攻擊能力，中美兩國應攜手建立防護機制，防止人工智能被惡意利用。
弗里德曼在文中認為，人工智能工具的出現為小型惡意行為體賦予極大的能力，無論是恐怖分子、無政府主義者、犯罪分子、政治團體，還是小型國家。甚至「兩個人躲在山洞裏，僅用一台筆記本電腦、接入最新AI模型和星鏈終端，就能對任何國家的關鍵基礎設施發動攻擊。」
文章說，由於中美企業率先研發出這類代理式系統，「兩國必須牽頭管控它們的傳播，並構建防禦體系——既要保護自身，也要防範技術泄露後危害他人」。
文章還說，在眾多全球性議題上，如減緩氣候變化、防止核武器與生物武器擴散、管理全球移民、遏制疫情、維護全球供應鏈順暢運轉等領域，中美尚且能夠通過有限的合作來拖延或是勉強應對，但面對人工智能的網絡攻擊能力，中美已經沒有時間。再沒有拖延的餘地，已經無路可退。
弗里德曼在文中寫道，人類歷史已經第一次進入這樣一個全新階段：我們智人必須以地球為尺度，開展治理、創新、協作與共存，才能實現繁榮發展。我們要麼構建複雜且自適應的合作聯盟來實現這一目標；要麼就是一起沉淪。
弗里德曼沒有用「人類命運共同體」這個詞——這是中國領導人習近平在2013年提出的一個政治概念。但事實上，因為全球化和技術進步，人類命運已經互相融合成為了一個不可分割的共同體。