特朗普訪問北京：將與習近平討論應對中美「共同的敵人」？

美國總統特朗普（Donald Trump）將於當地時間5月14日至15日訪問北京，因為中美都是AI巨人，在AI及相關領域競爭激烈，同時又面對AI發展失控可能產生的嚴重潛在風險，他與中國領導人習近平在這一領域如何互動，以及是否能達成共識引人關注。

美媒《華爾街日報》說，中美正考慮建立官方 AI 對話機制，避免雙方在 AI 領域的激烈競爭，演變成數字時代的軍備競賽。

報道說，接下來特朗普與習近平在北京的會面，AI 議題可能被納入議程。中國駐美大使館發言人劉鵬宇日前也表示，中方已準備好就 AI 風險控管與美方展開溝通。

報道提到，中美其實早在拜登政府時期便曾啟動 AI 對話。習近平2023年11月訪問美國在加州與拜登會面期間曾建立 AI 溝通機制，並於2024年共同宣佈，核武發射決策權將保留在人類手中，不會交由 AI 決定。

目前，中美已透過非官方管道持續交流。討論重點包括如何建立 AI 「護欄」系統，確保 AI 能力即使持續增強，仍能遵守人類法律與意圖。報道引述知情人士表示，中美規劃建立定期對話機制，聚焦 AI 模型失控、自主軍事系統，及非國家行為者利用強大開源 AI 工具發動攻擊等潛在風險。

分析人士認為，中美雙方未來恐將一邊競爭、一邊透過對話維持戰略穩定，以避免 AI 風險全面失控。因為雙方都意識到，AI 技術快速發展，恐帶來連兩國政府都難以控制的危機。

CN038-科技-中美爭霸AI又成新戰場

2026年4月15日，美國史丹福大學近日發表一項報道指，中美兩國自主研發的人工智能（AI）模型之間的性能差距已幾乎消失；美國的AI模型性能僅領先中國的AI模型2.7%。（史丹福大學人類中心人工智能研究院網站）

《紐約時報》專欄作家，《世界是平的》的作者托馬斯·弗里德曼‌（Thomas L. Friedman），日前也發表文章將AI可能失控的風險，定義為「中美共同的敵人」。

文章說，1972年尼克遜訪華與中國領導人進行的會晤，緩和了中美之間長達數十年的敵意，促成了美中兩國針對蘇聯的默契同盟。本次（即將舉行的）會晤同樣發生在國際局勢發生類似變革的時刻，中美如今正面臨一個全新的共同威脅。這是一種不斷擴散的失序風險，若兩國無法在競爭的同時開展合作、應對日益增多的挑戰，這種風險或將動搖全球穩定，損害兩國利益。唯有中美兩國攜手行動，才能有效應對這些挑戰——首先，鑑於最新的人工智能模型已展現出驚人的網絡攻擊能力，中美兩國應攜手建立防護機制，防止人工智能被惡意利用。

弗里德曼‌在文中認為，人工智能工具的出現為小型惡意行為體賦予極大的能力，無論是恐怖分子、無政府主義者、犯罪分子、政治團體，還是小型國家。甚至「兩個人躲在山洞裏，僅用一台筆記本電腦、接入最新AI模型和星鏈終端，就能對任何國家的關鍵基礎設施發動攻擊。」

文章說，由於中美企業率先研發出這類代理式系統，「兩國必須牽頭管控它們的傳播，並構建防禦體系——既要保護自身，也要防範技術泄露後危害他人」。

文章還說，在眾多全球性議題上，如減緩氣候變化、防止核武器與生物武器擴散、管理全球移民、遏制疫情、維護全球供應鏈順暢運轉等領域，中美尚且能夠通過有限的合作來拖延或是勉強應對，但面對人工智能的網絡攻擊能力，中美已經沒有時間。再沒有拖延的餘地，已經無路可退。

弗里德曼‌在文中寫道，人類歷史已經第一次進入這樣一個全新階段：我們智人必須以地球為尺度，開展治理、創新、協作與共存，才能實現繁榮發展。我們要麼構建複雜且自適應的合作聯盟來實現這一目標；要麼就是一起沉淪。

弗里德曼沒有用「人類命運共同體」這個詞——這是中國領導人習近平在2013年提出的一個政治概念。但事實上，因為全球化和技術進步，人類命運已經互相融合成為了一個不可分割的共同體。