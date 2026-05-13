特朗普訪華闊別九年　形式主義還是世紀交易？｜Jack Talk・去片

闊別九年，特朗普（Donald Trump）本週將會國事訪問中國。他預計將會在周三（13日）晚上抵達北京，翌日將會同習近平進行會談，晚上共晉國宴，到周五（15日）還會先跟習近平用午飯，然後才離開中國。

這除了是他本人九年以來首次訪華，也同時是九年以來第一個訪問中國的美國總統。特朗普在第一任期對中國開打貿易戰，一手促成了華府對中國採取強硬態度的共識。連拜登（Joe Biden）也不敢逆轉特朗普的對華關稅，甚至更有系統地執行特朗普遺留下來的鷹派路線，四年任期罕見地沒有踏足中國。如今，在其第二任期，特朗普再度以美國總統身份訪問中國，而其在本年11月更有可能藉深圳APEC峰會之機重訪，當然極具象徵意義。

習近平和特朗普本年預計將會有四次見面機會。兩人會面的首重主題，當然是去年10月底韓國釜山中美元首峰會後達成一年休戰的中美貿易問題。而本年2月美國最高法院推翻特朗普大部分關稅之後，貿易議題更增變數。

豈料特朗普2月28日卻開打了一場原本他以為數天之內即能了事的伊朗戰爭。到了兩個半月後的今天，維持了超過一個月的停火在零星低度交火之下危在旦夕，霍爾木茲海峽依然被伊朗（以及美國自己）封鎖。全球石油危機（和經濟危機）還在倒數當中。美國國內燃料價格和物價急漲，特朗普承受巨大政治壓力，卻似乎對伊朗無計可施。

經過一個多月的幕後談判，伊朗只願意給特朗普一個「奧巴馬核協議2.0」，且堅持不讓，叫特朗普如何向國人交代？

伊朗戰局在這次特朗普訪華行程中幾乎已經喧賓奪主。中美貿易休戰的限期11月才到，雙方還有時間磋商，但霍爾木茲海峽的封鎖卻是急需解決的事。到底這次北京「習特會」將會是行禮如宜的形式主義，搞搞大排場，達成幾個名大於實的貿易成果就了事，還是會有涉及伊朗局勢甚至是台灣問題的大交易？