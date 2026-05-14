伊朗局勢｜特朗普訪華試圖破局，內塔尼亞胡卻在攪局？

正當特朗普（Donald Trump）抵達北京，即將同習近平舉行會面之際，伊朗局勢又起了一些變化。

一方面，一艘裝載近200萬桶伊拉克原油的中國油輪「遠花湖」（Yuan Hua Hu）跟從很可能是伊朗指定的路線駛出了霍爾木茲海峽。在中美元首峰會正在舉行之際，「遠花湖」號似乎已經穿過了美軍設在阿曼灣的海軍封鎖線。

根據「遠花湖」號廣播的訊息，它的目的地是中國舟山。彭博消息顯示，該油輪是由中石化的子公司聯合石化租用。

本文出街之際，「遠花湖」號似乎已經駛出了阿曼灣的美軍封鎖線。（MarineTraffic）

雖然美軍封鎖理論上不阻止並非來自伊朗港口的船隻駛出霍爾木茲海峽，但「遠花湖」號很可能是透過向伊朗支付通行費而獲得放行（或至少是得到伊朗政府准許駛出海峽）的船隻－－若然「遠花湖」號成功駛出，這將會構成美國對伊朗徵收海峽通行費或其對海峽控制權的一種默許。

事實上，另一艘同樣裝有伊拉克石油的希臘油輪「Agios Fanourios I」，本週一（11日）也曾在伊朗准許之下駛出了霍爾木茲海峽，前往越南的宜山煉油廠。然而，當該輪駛向美軍在阿曼灣的封鎖線之際，卻被指示調頭，因而滯留阿曼灣。路透社報道，越南國家石油公司正向美國予以放行，但至今，航運平台資訊依然顯示「Agios Fanourios I」仍在阿曼灣當中靜止不動。

「Agios Fanourios I」和「遠花湖」若然真的獲得差別待遇，這似乎在暗示霍爾木茲海峽被美伊雙重封鎖的困局可能會因為這次特朗普訪華而帶來轉機。

航運平台資訊依然顯示「Agios Fanourios I」仍在阿曼灣當中靜止不動。（MarineTraffic）

目前，我們當然不知道特朗普是否願意間接接受伊朗對霍爾木茲海峽擁有一定程度的控制權，還是只是借放行「遠花湖」號來討好習近平。不過，這個時間上「非常巧合」的變局，確實值得關注。

另一方面，在媒體報道以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）曾經在伊朗戰爭期間兩次秘密訪問被伊朗集中攻擊的阿聯酋之後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）13日晚竟然高調宣稱他本人曾到訪阿聯酋－－以色列總理府表示「這次訪問促成了以色列與阿聯酋關係的歷史性突破」。

以色列總理內塔尼亞胡於2018年3月6日在美國華盛頓舉行的AIPAC政策會議上發表講話。（Reuters）

阿聯酋2020年經特朗普促成的《阿伯拉罕協議》同以色列建交。雙方商業軍事關係愈發緊密。即使以色列過去兩年來在加沙戰爭中的暴行引發整個穆斯林世界的震怒，阿聯酋也沒有改變其與以色列的外交關係。相較於以巴勒斯坦建國作為同以色列建交前提的沙特，阿聯酋明顯藉此走上了一條自主的外交路線。

在伊朗戰爭4月8日進入停火之後，很多戰爭期間人們不願討論的資訊開始被公開。美國新聞網站Axios首先報道，以色列曾向阿聯酋輸出一套鐵穹（Iran Dome）防空系統來抵禦伊朗攻擊。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）5月11日公開證實了這一點。

《華爾街日報》5月11日報道，在4月底，阿聯酋曾經向伊朗發動攻擊，其中一個目標是伊朗拉萬島上的一間煉油廠。

路透社5月12日、13日亦分別報道，沙特也曾經秘密轟炸伊朗境內目標，以及伊拉克的親伊朗武裝。

圖為2011年4月9日，以色列部署於南部城市阿什凱隆（Ashkelon）的「鐵穹」（Iron Dome）導彈防禦系統。（Ge​​tty Images）

兩國外交部被問及此事時也沒有正式否認。

海灣阿拉伯國家與以色列的關係，以及它們與伊朗的不和，往往是以一種「公開的秘密」的方式來處理。大家心領神會，不必明言。倘若明言，公開的秘密變成了公開的資訊，這種微妙的區內外交關係就很難維持，大家都有可能要被迫更明確的站邊。

阿拉伯國家與以色列的關係尤其是如此。雖然阿拉伯國家的王權統治者對於以色列其實沒有太大反感，但他們的國民卻幾乎是一致反以色列，在加沙戰爭之後此情尤甚。因此，他們在處理以色列的問題時就必需更加小心。

內塔尼亞胡此刻「爆響口」，是在試圖打破這種微妙的外交關係，試圖迫使阿聯酋等國更為明確的站隊，同時顯示出「以色列並不孤單」。

路透社引述消息人士報道，內塔尼亞胡曾在接近阿曼的阿聯酋綠洲城市艾因（Al-Ain）與阿聯酋總統阿勒納哈揚（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面數小時。

阿聯酋綠洲城市艾因（Al-Ain）。（visitalain.ae）

對於內塔尼亞胡的說法，阿聯酋外交部馬上公開否認：「除非阿聯酋有關當局正式公佈，否則任何關於未經宣布的訪問或未公開安排的聲稱均屬毫無根據。」

不過，明顯是想要合理化其對阿聯酋的攻擊，以及進一步分化海灣阿拉伯國家的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則宣稱，伊朗安全部門早就知道內塔尼亞胡的秘密訪問，而且藉此間接威脅阿聯酋：「與偉大的伊朗人民為敵是一場愚蠢的賭博。為此與以色列勾結：不可原諒。那些與以色列勾結製造分裂的人，必將被追究責任。」

在阿聯酋、伊朗關係進一步惡化的背景之下，霍爾木茲海峽的問題就更難解決。若然大家還能維持原有的微妙外交關係，即使特朗普要在此向伊朗作出某種形式的讓步，來換取伊朗解封海峽，並在核問題上面給他一個體面的下台階，阿聯酋或將能更容易接受一個以某種形式獲美國接受能控制海峽通航的伊朗。相反，阿伊交惡，特朗普要作出這一種條件交換將會遇上更大的阻力。

訪華的特朗普試圖破局。但繼續攪局的依然是內塔尼亞胡。