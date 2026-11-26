2026年11月19日下午在深圳舉行的中俄美元首會晤，中方是主持人。



筆者認為，作為三個大國的第一次會晤，其意義已超越三方聚首的象徵性，《和平宣言》列出的四點，看似是一個框架性的說明，但可以為後續的具體事務提供聲索依據。

在對比三方關注的側重點中，也可見中俄美動態的微妙關係。對於中國來說，更值得把握機遇、搭建機制，從今天會晤的主持者，變為後續系列議題的設置者。

一、《中俄美元首和平宣言》僅僅只是一個框架或象徵嗎？

我關注到了一種現象，那就是西方輿論熟練運用了宣傳技巧，在此次會晤前先把意義無限拔高，賦予其諸如啟動新核裁軍談判、促成烏克蘭和伊朗戰事終結，乃至重新劃分勢力範圍這樣臆想出來的使命，等到會晤的《和平宣言》一發，馬上宣佈「缺乏實質內容」、「不符合預期」。

就和他們干擾A股市場時候寫小作文是一個套路。

本次三方會晤的意義，並不在於某些人強加臆想的強權分配世界。而是在多極化浪潮遭遇逆全球化的歷史節點，三個最為獨立的大國，討論為多變的世界安上一道剎車，疏通一條熱線。

2026年11月19日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行三方會談（Reuters）

首先，從形式上說，這是中俄美三國元首第一次舉行三方會晤。過去十年，三國經濟總量佔世界GDP的比重，從40%出頭增長到如今超過45%（這也反襯出其他一些發達國家相對衰退）；按照世界銀行的統計口徑，過去十年GDP增量中，接近52%是由這三個國家貢獻。大量的產業產值、產品和軍事裝備，三國也都佔全球同等比重，乃至更高。

中國以前所未有的世界工廠釋放規模效應，近年對世界經濟增速的貢獻率都在30%以上，去年更是達到了35.5%。俄美的核武庫佔全球的90%以上，中美正在人工智能競爭中將其他國家越拉越遠……疊加三國的幅員、人口、主張和影響力，早在上世紀六十年代前後形成的「大三角」，依然保持着全球200多個國家裏最強的獨立性。

在過往的歷史中，「大三角」的高頻互動，往往會呈現出兩角合作應對一角的局面。近年來，三角中的利益關係更為犬牙交錯，美俄兩國在長期對抗中，不僅各自捲入到區域衝突，甚至主動製造衝突，對全球秩序已經造成了深度震盪。中國崛起也正在讓世界經濟和科創的中心歷史性回到東方，由此帶來的權力格局和地緣重組，也將產生巨大影響。

在過去幾十年多次出現三角之間兩兩密切往來後其中一角承壓的現象。

在這樣的背景下，這三個國家但凡能有峰會，從戰略全局角度溝通對話，商討合作，這本身就是一種突破。

對中方來說，這次會晤本身也是在中美、中俄關系都處於階段性穩定時進行，在兩兩關係的基礎上加入新的對話與協調機制，有利於加強結構的穩定，這也正是會談中提到的「保持常態化高層交往，暢通各層級對話渠道，建立危機溝通和預防機制，確保誤判少發生、分歧管得住、摩擦不升級」。

從內容上看，本次會晤的重點可以歸納為「房梁不能倒、能源不能少、長臂收一收、蘑菇別亂搞」，分別對應了國際秩序的基礎、能源、國家與國際組織關係、核安全四個方面。

其他具體問題並未深入，既可見首次會晤在短時間內準備，優先將宏觀層面的「最大公約數」端上講台，也說明了這類對話的意義，將優先高舉高打，從戰略高度搭建維護和平與安全的基本框架，在全局達成共識後再去填充深化細節。

也正是立足於全局高度，會晤對歷史進行了回溯，並在此基礎上各方進行了立場協調。

中俄都在致辭中提到了二戰並肩作戰的歷史，這直接導出了作為國際體系核心的聯合國對當前國際秩序的意義，這部分內容得到「退群成癮」的特朗普政府確認，實屬不易。

三國再度明確了2022年初五常已經聯合聲明過的「核戰爭打不贏也打不得」，提出了「減少核風險、防止核擴散」，但沒有像之前美國頻繁炒作的那樣，強行將中國納入核裁軍談判。

習近平、特朗普、普京在紅毯聚首。（中國外交部）

尤為精彩的是，「國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權」這條，其實是在重新審視主權國家與國際組織之間的關係、各自權限的邊界，並追溯到原則層面，「國家同意原則」得到了三國共同認可，也就意味着在官方文件上，三國最高領導層都同意，「任何國際司法或仲裁機構針對國家間爭端行使管轄權，必須以爭端當事國的事先同意為基礎。」

以後誰再要濫舉「南海仲裁」，又多了一份可以直接駁斥的文件。並且這個立場可以延伸到後續其他政治經濟的權利糾紛之中。

利用特定的窗口期，中俄美在這部分內容上都達成了一致，殊屬不易。即使未來某些國家「如期棄約」賴賬，反制時也多了一道大義名分的抓手。

從部分條款還能看到三方實力的變化。比如增加精煉石油產品產供、重申能源穩定流動的重要性。其背景是本來作為能源大國的美俄，各自陷入了自己發動的戰爭帶來的能源衝擊：俄羅斯的煉油設施至少被烏克蘭打擊了三成；美國更不用說，伊朗戰事導致油價漲幅超過名義工資增長20餘個百分點，並推高了物價，是特朗普政府中期選舉的主要敗因之一。為此美國不惜放鬆對俄制裁，並由總統直接向中方提出，擴大對美精煉油的出口。

中國的戰略定力與龐大產能，在這樣的背景下儼然定海神針。而這種地位，顯然不只會出現在能源領域。「大國和則世界安，大國鬥則世界亂」，在其他兩個大國都已主動介入區域性局部戰爭之時，三國元首面對面闡明瞭各自戰略意圖，所謂「守住和平共處底線」，首先就是保持三國之間溝通，避免直接衝突。

而中國能做的還不止於此，我們正在以產能的龐大疊加和平的環境，最終實現政治地位與經濟效益的正向循環，這將在未來深刻重塑「大三角」關係與世界格局。

也正因此，當若干年後我們再來回顧這場會晤，會發現這不僅是歷史性實現了全球最大的三個國家聚首，而且中國是以主持人的身份引導了這場會談，這不僅具有一次會議的象徵意義，還是中國在從趕超到引領的大勢中，不斷走向世界舞台的中央。

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二、《和平宣言》的水下，折射出怎樣的議題交錯和三方關切？

在這樣的「首次」意義下，我們再審視其中的具體事項，哪些關切與訴求互相之間可能存在分歧，哪些方面還有提高和完善的空間，我們可以從三方各自單獨表述與最終宣言文本的差異中發現端倪，這也能體現出三方在關注重點、意見協調、議題設置能力中的微妙差異：

從三方元首致辭來看，俄羅斯提出了最多的具體問題。普京在致辭中還提到了糧食安全、加強AI治理國際合作、打擊國際恐怖主義和跨國有組織犯罪等事項。

這些沒有匯入宣言文本的議題中，糧食安全牽連到俄烏、美伊戰事中的糧食和化肥出口，美俄在糧食出口上的競爭關係也暫時大過能源領域；同樣，打擊國際恐怖主義和跨國犯罪，在俄羅斯的話語體系裏會被納入俄烏戰事敘述，這方面美俄分歧巨大，談判難度可想而知；至於AI治理合作，雖未納入聲明，但根據普京透露，在後面的會談中有所涉及，當屬於可聊但無法談妥細節的話題。

需要注意的是，雖然中俄在俄烏衝突等問題上，立場並不完全趨同，但是對於上述這些問題，雙方已有廣泛的交流和紮實的共識。因此，當連框架性的共識都難以達成時，主要的堵點應該還在美方，從中也可以看出特朗普雖然管普京叫「我的朋友」，但白宮也不敢把美俄步子邁遠的微妙心態。

美方是致辭耗時最長的。筆者算了下時間，在第一輪元首致辭環節，特朗普一個人佔用了將近60%的時間。但是談論的內容主要集中在三方帶動核裁軍——他在去年2月就開始唸叨三方元首會晤核裁軍問題，這也是最早的三方會晤邀約，其次是儘快結束俄烏衝突，並以一句話帶過了國際刑事法院等國際組織「已經失控很久了」。

除了最後對國際刑事法院的指控被納入了《和平宣言》外，俄烏衝突雖然沒被納入，但《人民日報》確認其位列三方後來交換意見的「重大國際和地區問題」之首。至於三方核裁軍，和平宣言和《人民日報》報道都提到了防止核擴散，但正如上文所述，在《和平宣言》文本中，並未有特朗普措辭希望有的三方機制。

一句話說開，美俄核武器佔全球核武器總量約90%以上，如果要把中方拉入核裁軍談判框架，根據權責對等的原則，是先要讓中方把核武器擴大到美俄的標準呢？還是美俄先把核武器削減到中國的水平？

此外，在防止核擴散問題上，美國需要承擔的義務遠超中俄。中國就不存在威脅使用核武器、助推核擴散的行為。俄羅斯的義務主要是在俄烏戰事膠着中千萬管住手。美國的問題可就多多了：對伊朗等國的核訛詐、對以色列和日本的涉核動作的縱容、主動出口核潛艇至澳洲並可能引發周邊國家跟風……

這些都不可能通過一次會晤解決，需要持續溝通，並在戰略互信中實現調整。而這恰恰凸顯了本次會談間，中國的作用。

中國國家主席習近平（中）主持與特朗普（右）、普京（左）的中美俄元首會晤。（Reuters）

對比俄美元首的致辭，我們的致辭雖然篇幅不長，但確實是最為高屋建瓴、最符合頂層設計要求的。除了已經寫入《和平宣言》的內容，在價值觀上，我們強調了對各自主權、制度、核心利益的「三個尊重」和「兩個不干涉」，要求在重大敏感問題上的「提前溝通、換位思考、謹慎行事」、「特別是不能觸碰對方的底線」。

在經濟問題上，我們提出要加強經貿合作，共同做大合作蛋糕，實現雙贏共贏，而不能搞「脱鈎斷鏈」。

在政治問題上，我們在重申溝通的同時，提出要「推動衝突當事方坐下來、談起來，通過政治外交手段化解紛爭」。

這些機制設計的內容，恰恰是俄美着墨較少的部分，體現了中方在建設性議題的戰略框架設計上，已經配得上當日的主持。

中方最後還提議，要落實共識，加強溝通，保持常態化高層交往，暢通各層級對話渠道，建立危機溝通和預防機制。又是寥寥數語，已經勾勒出三方會晤的常態機制設計——並至少已經得到俄方的響應：

如果對接觸感到滿意，舉行另一場俄中美會談將不會困難。

三、穩定的三方機制，中國怎樣從「主持人」變「出題人」？

那麼，鑑於大國外交的特殊意義，如果三方會晤的機制得以延續下去，後面我們還值得做哪些工作？

1. 要強化三方會晤的機制底座

三方會晤最基本的職能，就是給和平一個託底，為三大國拉出一條熱線，避免彼此之間的熱戰衝突，這一點對於全球和平是至關重要的。

考慮到特朗普的任期還剩2年，且實事求是地講，美國日益失控的黨爭，後面發生非常事變的可能性也不是沒有，如果要形成三方會晤的機制，從時間來講明年至關重要；從基礎上說，設立三方職能部門的協調機制也正當其時，通過執行層面的溝通協調，去豐富三方機制的合作清單。

2. 要留意三方會晤機制對權威性的影響

通俗地講，2022年以前，這個世界對大國形象是有濾鏡的。但隨着俄烏衝突、MAGA脱鈎、美伊衝突，雖然不能說「濾鏡碎了一地」，但大國權威形象是受到了一定的削弱。後續三方機制值得實實在在先解決一兩個全球共同關注的大事，諸如重建美俄裁軍機制、結束烏克蘭和伊朗戰爭、確保能源供應穩定等等，否則三方機制本身都可能成為新的「出血點」，這反倒可能會刺激出一個更加無序的世界。

對這個問題，中國更是值得認真考慮。美俄兩國的大國地位都是在各種成功的「出手」中得到強化的，相比之下，中方是特別內斂、克制的一個。但是目前我們的問題是全球利益先於全球部署而已經存在；有議題設置的格局，甚至是降維打擊的格局（正如本次三方元首致辭的比較中），但缺乏議題設置的具體案例；有豐富的工具箱和大量等待維權與糾偏的場景，但是缺乏對「巧實力」手段的測試驗收。

在這樣的背景下，一旦形成「中方不敢出手」的預期，我們本為了維護世界和平，也為了自己的現代化建設不受干擾，所做的戰略忍耐，反而可能會適得其反，醖釀出更大的衝突。

3. 在議題設置中將三方機制作為實力展示的又一個平台

在本次會晤的致辭環節，中方明確提出「從來沒有和平是靠不斷減少接觸機會而締造的。」反制美國日益收緊的制裁和干預，其實也是一種接觸。捍衛自己的合法權益，避免被長臂管轄干擾，這不僅是鬥爭，一樣也是建設，一樣會產生政治和經濟效益（論證詳見前文）。如果中國去年沒有成功阻擊美國的貿易戰，今年特朗普政府在很多問題上，也不會如此配合。我們這個主持席位，一樣也是「打」出來的。

三方機制的底座是「安全」，增值在「發展」，而如今美方對我發展的干擾策略，恰恰是濫用「安全」的理由，干預「發展」的節奏，混淆「安全」和「發展」的邊界。在中美雙邊博弈的同時，我們也可以藉助三方機制，利用已經提到的能源問題，還有未來其他具體議題，借力打力，為自己「造牌」。

中國商務部劃時代的對美制裁阻斷令。（中國商務部）

譬如美國如今對精煉石油的供應十分上心，相關內容列入《和平宣言》不說，特朗普在10月就已經放鬆了對俄油的制裁。那麼當此之時，中方完全可以抓住美國財政部多次以涉俄涉伊為由，發起的對中企系列制裁，尤其是基於SDN黑名單的金融制裁。今年5月對恆力等5家中國煉油企業的制裁更是引發商務部首次下達阻斷禁令。

美國現在的金融制裁中，有小一半是針對俄羅斯制裁所引發的次級制裁，利用的是美國的金融霸權，哪怕龍頭企業都會深陷其所造成的資金鍊困擾，這恰恰也是能夠放到三方機制枱面上溝通和鬥爭的事情。

4. 跳出三方搞三方 以外部影響力強化在三方中的話語權

中國對於三方會晤一直保持着清醒的頭腦，我們不希望、不喜歡「三個國家支配世界」的感覺，堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，始終站在第三世界國家一邊，推動國際關係民主化，這是從毛主席、周總理以來就一貫的外交路線。

也正因此，我們從來不會去信奉少數大國包打天下的沙文主義邏輯。德國總統近期訪華，回國時就提到，對於烏克蘭的未來，中方明確告訴他：

這是一場歐洲衝突，歐洲人也必須坐在談判桌上。

筆者認為，未來如果三方機制能夠設立，中國的做法就是以對機制內霸權主義的鬥爭，積累在機制以外的威信，甚至可以將機制以外國家的利益，做成議題帶入到機制以內來討論。美國大搞商品溯源、技術中轉倒查，對不少南方國家經濟發展造成同樣的干擾，這些都可以放入到三方機制中，以全球產供鏈穩定的名義與美「先禮後兵」，這將大大強化第三世界國家對中國的支持。

同理，如果有機制以外的國家破壞國際法秩序、侵犯中國的合法權益，我們也可以通過三方機制協調，對其進行懲戒。中俄美能坐到一桌，在這個存量內卷的市場，對於可以實現存量再分配的業務，一定會很感興趣。

總之，如果三方機制能夠順利建立，這對中國來說，就是多了一個渠道，便於我們站在全球戰略協調的高度，鍛鍊議題設置能力，鍛鍊規則設定和使用能力，也鍛造一個走向成熟的全球性大國，應有的能力和魅力，引導預期實現不同要素的正向循環。

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