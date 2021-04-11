研究佐證中國早就明白的道理：抗疫必須貫徹「零容忍」

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-04-12 12:27

新冠疫情剛爆發時，世界各國的反應各不相同。 一些國家，如中國、越南、新西蘭或蒙古，以經濟代價和國民自由為代價，採取了「零容忍」的消除策略（elimination）；另外一些國家，尤其是西歐和美洲國家，則擔心經濟上的後遺症和政治上的民意反彈，傾向於採用不那麼嚴格的減輕策略（mitigation）。 在第一批新冠疫情的「封城」實施一年後，世界各地的研究人員終於開始更清楚地了解哪一種抗疫政策最有效。

這一進展的取得要歸功於「追蹤者」（trackers）的功勞。追蹤者是一個由科學家和志願者組成的群體，他們分布在全球各地，致力於追蹤世界各國政府的公共衛生政策。

46種公共衛生政策對「有效傳染數」（effective reproduction number）的影響。（《自然》，www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0/figures/1）

自去年以來，已經出現了一百多個政策追蹤項目，而且其勢頭依然強勁。2021年3月，一場線上的學術會議聚集了來自50個不同的政策追蹤數據庫的代表，其中包括「新冠病毒網」（CoronaNet）歐盟研究項目以及來自約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和牛津大學的團隊。

雖然追蹤者的工作常常被公眾忽視，但他們為世界提供了寶貴的服務：為公共衛生官員提供了數據，使他們能夠為防治這一疫情在具有充分資訊之下作出決定，譬如，正是由於他們的努力，科學家們現在知道，宵禁、取消小型集會和關閉學校、商店和餐館是最有效的政策。

歐盟研究項目「新冠病毒網」（CoronaNet）的組織結構。（phsmconference）

而且也正是由於他們的努力，我們才得以解決消除和減輕策略之間的辯論：政治家應該優先對付病毒，即使這可能意味着實施較嚴格的措施（包括關閉學校、企業等），還是應該採用較溫和的抗疫限制，以減少公共衛生措施的經濟和社會影響？

雖然世界上許多政治家一直在提出後一種觀點，但有些國家從一開始就一直是「消除策略」的堅定捍衛者，包括中國，內地嚴格的抗疫措施使得病毒幾乎被消除。然而在還沒有明確或足夠數據的情況下，政客們很容易將內地的成功歸結為「集體主義社會」或「專制政府」等一般屬性，而非政策策略本身。

如今，由於追蹤者的工作，數據已經有了：及時和嚴格的限制措施的效果，比緩慢、寬鬆的限制措施效果更大。從健康的角度看，消除策略顯然勝過減輕策略。

牛津大學的「超級跟蹤系統」（SuperTracker）將100多項政策跟蹤和調查收集到一個數據庫中。（supertracker.spi.ox.ac.uk）

但在經濟方面呢？「減輕策略」的主要論點畢竟是它們有助於緩解更嚴格的「消除策略」造成的嚴重經濟和社會影響。

法國-比利時自由派智庫莫利納里經濟研究所（Institut économique Molinari）最近的一項研究顯示，即使是這種經濟論點也經不起仔細的考究。此研究以法國的抗疫策略為例，說明了「減輕策略」不僅不能保護生命，也不能保護經濟。

與報告中所說的「零感染策略」（Zero Covid strategy）相反，法國採取的「減輕策略」只是為了防止醫院飽和，將感染控制在其公共衛生系統可以控制的水平。

英國的確診個案已超過4萬宗，當地政府呼籲民眾保持「社交疏離」，減低感染病毒機會。（Getty images）

結果呢？報告分析了經濟合作及發展組織（OECD）的數據發現，法國每百萬人的死亡人數是採取「零感染策略」的國家的42倍，而其國內生產總值（GDP）下降了5倍。報告還發現，「零感染策略」有短期和更持久的積極經濟影響。一年後，採用「零感染策略」或類似策略的國家的國內生產總值平均下降了1.2%，而那些只試圖減輕疫情的國家則下降了3.3%。

「零感染策略」還使人們疫情期間的流動性更高。報告利用Google的數據發現，在沒有採取「零感染策略」的國家，「工作場所」人流和「休閒和文化」人流下降了兩倍的百分點（約為30%，「零感染策略」的國家約15%），而且這種情況從2020年一直持續到今天。

2021年2月，Google對「餐廳」一詞的搜索量比2019年2月下降了64%。這一下降幅度是零感染國家的5倍，在這些國家，搜索量僅下降13%。（Institut économique Molinari)

2021年2月，Google對「餐廳」一詞的搜索量比2019年2月下降了64%。這一下降幅度是零感染國家的5倍，在這些國家，搜索量僅下降13%。

報告還指出，大多數10國集團（G10）國家採用的「減輕策略」的主要後果之一是高度不確定性。這些國家的感染水平和抗議措施的嚴格程度往往會出現很大的波動，因為政府會在封鎖和重新開放措施之間交替迴盪。

因此，該報告的作者認為，這些國家的人們對未來的信任度不高，這對他們的經濟產生了負面影響。不過，「在實施『消除策略』的地方，隧道的盡頭變得可以預測，這樣就有可能制定可靠的長期計劃，從而使經濟表現更強勁，死亡率更低。」

分析認為，疫情對中國經濟的影響侷限在一季度。當前各大企業已開始復工。（新華社）

不過，直至目前，依舊有不少學者和決策者認為，雖然「消除策略/零容忍政策」比「減輕策略」更有效，但也有其限度。

數學物理學家、政策追蹤者克利梅克（Peter Klimek）對《自然》雜誌解釋說，更嚴格的策略並不總是最好的。他說，根據目前的政策跟蹤數據，「並不能確定強制限制措施是否比『相對溫和限制、更及時實施的巧妙組合』更有效」。克利梅克還認為，因為政府總是一直試驗着多種政策，很難將任何特定措施的效果與其他措施的效果脫鈎。

誠然，科學家們仍在努力改進他們的數學模型和分析，以更好地理解這些複雜的政策決定集的動態，但最近的研究越來越清楚：從公共健康的角度和經濟的角度來看，「減輕策略」已經失敗。決策者現在有大量的數據可以借鑑，而且這些數據證實了中國、越南、蒙古等國一直以來的「零容忍」主張。