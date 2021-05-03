「5月中旬，印度每天將出現百萬個新病例」｜專家有話說

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-05-03 20:00

印度正面臨着自新冠疫情開始以來世界上最嚴重的爆發之一，但每天的確診病例仍持續破紀錄，專家預更測疫情高峰期還未到來。 密歇根大學流行病學和全球公共衛生印裔教授穆克爾吉（Bhramar Mukherjee）博士和她的「印度新冠疫情」（COV-IND-19）研究小組開發了一個預測模型來跟蹤印度疫情。該模型早在今年2月底就發現第二波疫情的跡象，但穆克爾吉說決策者沒有注意到他們的警告。她和研究小組成員普爾卡亞斯塔（Soumik Purkayastha）和薩爾瓦托爾（Maxwell Salvatore）接受《香港01》訪問，解讀印度目前的疫情災難。 （編按：本訪問以英語進行，由香港01記者翻譯為中文及編輯）

01：與2020年9月印度病例達到高峰時相比，今天印度的新冠疫情有什麼不同？

研究小組：一系列因素導致了我們今天在印度看到的病例激增：過去感染的免疫力減弱；為準備選舉而舉行的大規模集會；宗教集會和節日慶祝活動；以及學校、餐館、商場重新開放等。此外，最初幾波的抗疫措施取得成功後，人們的抗疫行為和公共衛生保護措施都放鬆了，譬如，戴口罩的人少了，謹慎的、容易得病的人也開始冒着他們以前不冒的風險。這些因素的影響被變種病毒的傳播所放大，即英國的B.1.1.7. 和印度的B.1.617，它們具有高度的傳播性，並有可能對康復者抗體，甚至疫苗產生逃逸機制。

Since there has been a narrative floating around that no health expert predicted the second wave in India, I am sharing my tweet from February 27 (directly asking public and policymakers to do their part) with data table and metrics.



Perhaps I am not considered a health expert. https://t.co/TWm6D40zWS — Bhramar Mukherjee (@BhramarBioStat) April 29, 2021

01：您的工作部分集中在預測方面。您對印度當前危機的未來有什麼看法：最壞的情況已經發生還是未來到？

研究小組：目前的危機是一場劫難。印度還沒有達到目前激增的高峰，每天的病例數還需要一段時間才能放緩。我們的模型告訴我們，在高峰期，也就是5月中旬，印度每天將出現80至100萬個新病例，死亡高峰將在兩周後，即5月底到來，每天將有4500人死亡。

印度疫情持續的時間越長，更難對付的變種病毒出現的機會就越大。

01：作為公共衛生專家，您最希望看到印度實施或更新哪些防疫政策？為什麼？

研究小組：我希望印度能採取的行動很多，包括加強抗疫措施和（公共衛生的）交流活動，大規模擴大疫苗接種工作，並將基因組測序作為監測工作的一部分，以確定再感染、疫苗接種後感染和新出現的變種。鑑於我們在全國看到的高檢測陽性率，當局必須擴大檢測和新冠肺炎護理能力。不遵循社交距離和限制準則的室內餐飲應立即禁止。酒吧、咖啡館、健身房已被確定為高傳播區域，應大幅減少人流。

01：有沒有什麼我們沒有問到，而您認為一般公眾往往不了解的印度現況？

研究小組：過去我們對變種病毒的認識較少。專家們一致認為，病毒傳播得越多，它的變異就越多。疫情在印度持續的時間越長，再出現的新變種病毒越大機會是現有疫苗無力對抗的。而新的變種（病毒）有可能更具傳播性，並能躲避的康復者或疫苗所產生的抗體，如果我們不在國內實施強有力的遏制措施並擴大測試和疫苗接種規模，它將很可能成為病例繼續激增的原因。

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