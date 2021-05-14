疫苗角力｜拜登佈局未奏效　台灣遭雙重打擊

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-14 17:30

5月上旬，有兩個和台灣相關的形勢發展對於蔡英文政府來説是個打擊，一是台灣再次被排除在世界衞生組織大會之外，美國推動七國集團（G7）外長聯合發聲未見成效；二是台灣的中美洲友邦洪都拉斯倒向中國，向中國尋求疫苗幫助。美國媒體也承認，中國疫苗在全球範圍內更有效。

據瞭解，洪都拉斯為了獲取中國疫苗，甚至表態可能在中國設立商務辦事處，而在2018年和台灣斷交、與北京建交的薩爾瓦多將從中協調，提供相應的幫助。這難免會引發友邦同台灣斷交的猜想。一旦洪都拉斯在中國設立商務辦事處，很有可能成為兩國之間的一座外交橋樑。

加上疫苗也是中美地緣政治博弈的一個着力點，此次中國疫苗深入中美洲地區，必然會使美國處於相對不利的位置。目前，拉美地區10個國家受到了1.4億劑疫苗，超過半數來自中國。之前，拉美也曾呼籲美國提供更多疫苗幫助，但拜登政府事後優先提供給墨西哥和加拿大這兩大鄰國。

2021年5月4日，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑與蔡英文出席資安大會。（資料圖片）

雖然拜登政府宣布支持豁免疫苗知識產權保護、美國疫苗生產商也簽署了未來向拉美輸送疫苗的協議，但相比中國疫苗進入拉美的節奏，美國顯然在節拍上落後，而且只有輝瑞疫苗進入拉美市場。美國在拉美的疫苗數量佔比依然很低。

蔡英文政府可能會藉此請求美國儘快向洪都拉斯提供幫助，避免洪都拉斯進一步倒向北京。但從洪都拉斯政府的表態來看，他們對美國囤積疫苗的做法非常不滿，引進中國疫苗只是個時間問題而已。

洪都拉斯向中國求助，可能也和中國疫苗的效力有關。根據彭博社5月11日的報道，中國科興生物研發的新冠疫苗正在印尼的醫務人員的應用非常有效（highly effective），而這對於諸多使用科興疫苗的發展中國家來説是一個「令人鼓舞」的跡象。這對剛剛放開疫苗產權的美國來説並不是好消息。

2021年5月4日，七國集團外長在倫敦會晤前舉行集體合照。會晤後，他們發表聲明支持台灣加入世衞大會。（AP）

與此同時，台灣連續五次被拒世衞大門之外，顯然不符合之前七國集團外長發表的聯合聲明。這份聲明由拜登政府推動，意在通過挺台參與國際事務，拉攏盟邦和夥伴夥伴共同應對中國挑戰。但西方國家還是低估了世衞所遵循的國際關係準則。中國也不示軟，在主權問題上絲毫不讓。

分析認為，美國藉抗疫或疫苗將台灣推至國際前沿，以此加大同中國的對抗博弈，在國際、國內都面臨限制。

一方面是美國優先估計自己的利益，比如在疫苗出口方面，必然照顧國內和周邊，然後再考慮其他發展中國家市場。這是美國自私的體現；另一方面，中國在成功控制疫情並有效推進疫苗接種的基礎上，加大對第三世界國家在內的疫苗出口，也讓其在全球佔據了一定的道德制高點和國際話語權。

當然，最重要還是中美台三方應對思維的不同。中國一直主張全球合作抗疫，包括將疫苗作為全球公共產品進行供應，都體現了中國在全球危機中的擔當。但美台政客則傾向於將病毒政治化、將疫苗工具化，和中國在地區及全球開展意識形態博弈。像洪都拉斯這樣的中美洲國家和其他發展中國家或貧困國家，最終必然會將視線轉向注重科學防疫和務實合作的中國。