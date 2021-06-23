澳洲保育大堡礁不力　卸責中國欲蓋彌彰

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-06-23 20:00

聯合國教科文組織協會（UNESCO）6月21日（周一）發表報告，計劃把澳洲大堡礁列入《世界遺產名錄》中的「危險」清單，意味着或將其世界遺產地位降級。澳洲政府批評教科文組織決定有政治考慮，並把矛頭指向即將舉行委員會會議的主辦國中國。UNESCO之所以有「降級」的建議，在於其科學家團隊認為多年來該處保育工作成效不彰。責無旁貸的澳洲政府，這些年在保護大堡礁一事上做得足夠嗎？

UNESCO將會在下月16至31日，於中國福州舉行第44屆世界遺產委員會會議。會議期間，委員會將審查已列入《世界遺產名錄》的255處世界遺產之保護狀況，包括53處已被列入「危險」清單的遺產。當中會審視將澳洲大堡礁列入「危險」清單的這個建議。

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大堡礁保育工作多年前已被警告？

據估計，疫情前每年到訪大堡礁的人數高達500萬，為大堡礁珊瑚群所在的昆士蘭（Queensland）提供接近7萬個就業機會。

大堡礁每年為澳洲帶來超過60億澳元旅遊收入。一旦教科文組織通過將大堡礁列入「危險」清單，日後將有可能因此流失大批旅客。

澳洲環境部部長雷伊（Sussan Ley）認為，教科文組織的決定背後存在政治考慮，外界解讀她的指控是將矛頭指向輪任主席國中國；中國外交部發言人趙立堅否認澳洲的指控，認為它反映部份澳洲人的「意識形態偏見」。

美麗的大堡礁珊瑚群，竟成為中國與澳洲政治角力的新戰場。（AP）

「早在2012年，教科文組織委員會已經警告澳洲如果不制定保護珊瑚礁的長期計劃，它將考慮在大堡礁列入世界遺產名錄『危險』清單。」非牟利環保組織澳洲海岸保育協會（Australian Marine Conservation Society）環境顧問Imogen Zethoven在《衛報》撰文表示，她贊成聯合國教科文組織有意將大堡礁「降格」的想法，認為這有助澳洲政府正視這幾年來澳洲國內環保政策力度不足的問題。

「直到2015年，澳洲政府才制定了『珊瑚礁2050計劃』（Reef 2050 plan）……但它並沒有就着應對氣候變化作出任何實質承諾。」2015年時，澳洲政府曾邀請教科文組織代表到大堡礁考察。但據《路透社》報道，科學家認為2015年之後當地珊瑚礁仍然繼續受到海洋氣溫上升而加速白化。

有綠色和平在大堡礁珊瑚礁群鄰近海域，塗抹標語，呼籲各界拯救瀕危珊瑚礁群。（Getty Images）

不敵海洋熱浪威脅雖然「珊瑚礁2050計劃」針對珊瑚群保育工作制定了很多「治標性」保育措施，包括禁止所在海域鄰近工業港口排放廢棄物料、強化禁止偷獵捕漁法規力度、投資數以百萬計澳元改善水質、設立專責海洋研究中心等，但珊瑚群仍然不敵氣候變化的威脅，海洋熱浪（marine heatwave）加速惡化，造成大批珊瑚群遭破壞死亡。

不少環境學者及環保人士認為，「珊瑚礁2050計劃」並沒有針對源頭因素，即氣候變化所造成的全球暖化，作出任何有效的氣候措施，導致大堡礁的保育工作一直未見成效，珊瑚群健康狀況反而持續惡化。2019年，大堡礁海岸公園委員會（Great Barrier Reef Marine Park Authority）更將大堡礁的未來保育前景評級，從「差劣」（poor）降級至「非常差劣」（very poor）。

《路透社》指出，澳洲是全球人均碳排放量最多的國家之一，它依然十分依賴化石燃料所提供的能源，加上施政偏保守主義的執政自由黨政府以創造就業機會為由，堅持部分保障當地化石燃料產業及油氣公司的利好政策，以至澳洲環保減排工作一直事倍功半。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（AP）

澳洲政府並無認清「敵人」

「任何政府不能就着這建議（將大堡礁列入「危險」清單）提出任何意見。這個建議是由世界知名科學家團隊所提出的。」世界自然基金會（WWF）澳洲分會海洋總監Richard Leck向《路透社》澄清聯合國教科文組織的建議。Richard Leck本人有份參與對清單評審團隊的遊說工作。

Zethoven亦指出，是次委員會報告是聯合國教科文組織的世界遺產中心（World Heritage Centre）和國際自然保護聯盟（IUCN）共同製作，不受國家影響。她認為澳洲政府提出的指控，認為中國政府在背後操縱評審建議的這說法，並沒有任何實質證據支持。多個環保團體亦表示反對澳洲政府說法。

圖為澳洲大堡礁的「珊瑚花園」（Coral Gardens）。（Reuters）

說到底，氣候變化危機依然是各國的共同任務，海洋保育責任也不應只是澳洲一國的事，需要國際社會共同合作，對抗全球暖化威脅，污染與暖化才是大堡礁的最大敵人。



針對是次大堡礁遺產地位爭議，聯合國教科文組織委員會基於科學標準而評定的建議，澳洲政府不應該輕易否定，更加不應將政治與環境保育混為一談，這只是為保育不力找藉口。