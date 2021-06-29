打造「貿易北約」報復北京　西方鷹派找錯解決方案

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-29 12:00

英國保守派議員成立的中國研究小組（China Research Group）6月28日舉行了一場研討會，再次提議美國仿照軍事同盟北約（NATO）打造所謂的「貿易北約」（DATO），以此強調西方經濟體合力應對北京必要性。但是，這種提議還是沒有跳出西方冷戰思維，並且以威脅的手段解決問題，始終看不到或看不清自己的問題，所以找到的總是錯誤的解決方法。

這一提議由美國智庫信息技術與創新基金會（ITIF）主席阿特金森（Robert David Atkinson）和美國經濟戰略研究所（ESI）所長、列根時期的商務部長顧問普雷斯托維茨（Clyde Prestowitz）提出。ITIF還和該中國研究小組撰寫報告，強調打造DATO需要美國的引領，而且任何「民主國家」都可加入。他們尤其提到台灣也該加入。

他們建議美國民主黨政府或共和黨政府採納這一建議。根據他們的設想，DATO可以很好地打擊「中國製造2025」等計劃。如果中國威脅要將某個成員國家的公司列入其不可靠實體名單，或者對任何一個成員國進行貿易制裁，那麼DATO將採取統一的反制立場，包括限制從中國公司的進口。所以成員國都必須執行，不執行DATO決定的國家將被踢出。

拜登訪歐期間出席北約峯會，促使北約首次將中國列為挑戰：

也就是説，這是一種威脅性和報復性的組織，而且仍然是西方自己的小圈子政治，並將美國奉為老大，將美國的規則當做「國際規則」。他們近來加大DATO的輿論宣傳，就是為了對美公關，希望美國現任政府或下屆政府（無論哪一黨派贏得大選）能夠採納。

但是，他們的言論充斥偏見。他們舉例提到澳洲的大麥和牛肉、加拿大的豬肉，包括台灣的菠蘿，認為中國限制這些產品都是中國在經貿層面越來越不守規矩的表現。而事實上，中國的這些限制舉措都是中國海關和進口檢驗檢疫部門按照一定檢驗程序做出的，並不像西方所理解的那樣摻雜過多的政治因素。

而且，他們反而對西方封禁和限制中國產品的做法隻字不提。尤其是美國對中國企業華為、TikTok和其他高科技產品的限制，以及貿易戰和長臂管轄，這些鷹派人士反而認為理所當然。這就是西方典型的只准州官放火不準百姓點燈的歧視性態度。

2020年11月20日，APEC峯會視頻會議舉行，20個國家和組織領袖出席。（Twitter@Rozanna Latiff）

很多分析説得很明白，西方鷹派想要打造DATO這樣的反華組織很難，很大一個原因就是各盟邦對華利益聯繫的多樣性和特殊性。

中國解決問題的渠道就是世貿組織。這也是DATO支持者等西方鷹派支持的解決機制。但在世貿組織最近的宣判當中，中國多數是贏家，這又怎麼解釋呢？如果DATO支持者對中國的指控屬實，中國怎麼可能贏得裁決呢？而事實上，世貿組織多次裁定美國限制和封禁中國商品的做法違反國際貿易規則。

難道打着民主、法治的旗號就可以無視科學、無視規則？而且，DATO這種組織內部也是霸道邏輯，對其他成員存在恐嚇和利益綁架。

針對西方鷹派這種對華攻勢，中國外交部3月27日已宣布對美國、加拿大的個人與實體進行制裁。其中就包括英國下議院外交事務專責委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）以及英國前財政大臣奧斯本的前顧問奧布萊恩（Neil O'Brien）。兩位都是倡議打造DATO的鷹派人士，一直宣傳「中國威脅論」，並指控中國「偽造」防疫數據，甚至呼籲英國減少對中國留學生的依賴。奧布萊恩甚至認為，和中國的經濟關係只會阻礙西方創新。

這些所謂的西方鷹派在經濟、貿易和市場層面似乎非常瞭解中國，畢竟他們所在的國家和中國的貿易數據就能説明問題。而且他們對中國各種貿易政策的指控，似乎都言之鑿鑿。但當涉及中國抗疫、新疆政策等議題，西方就似乎搞不清事實。其中，有人是故意而為之，有人則是對中國的事實選擇性的取捨。比如，歐盟淡化有關新冠病毒源於中國的説法，包括烏克蘭方面撤銷反華言論，其實都是出於理性和科學的態度，並非擔心遭到中國的恐嚇。

中國的戰略也不是殺雞給猴看，而是一對一解決問題，具體問題具體對待。但是，鼓吹打造DATO的人卻偏要以殺雞給猴看的態度來看待中國的反制舉措，進而建議打造所謂的「民主」貿易聯盟，以硬碰硬。西方鷹派以這種冷戰思維看待問題，終究還是找不到應對中國挑戰的有效方法。