一句不支持台獨　為何由美國親台派講出來？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-07-07 21:54

美國白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月6日出席美國智庫亞洲協會（Asia Society）活動時表示，拜登政府支持強健的美台非官方關係，不支持台灣獨立，美國完全了解其敏感性。與此同時，他也表示，美國支持台灣尊嚴，台灣也應該在國際社會扮演自己的角色，而不是被拒之門外。

這是拜登政府首次表態「不支持台獨」。按理說，這是中美建交以來美國歷屆政府堅持的基本立場。這兩個「首次」也沒有什麼特別之處。但是，在中美持續對抗的大背景下，拜登新政府上台近半年來，一直沒有提到「一個中國」政策。

從2月份拜登同中國國家主席習近平的通話，到3月份阿拉斯加中美高層磋商，以及6月份布林肯和楊潔篪的第二次通話，拜登政府對外公開講話、聲明都並未提到自己的「一中政策」，而是更注重圍繞中國大陸對台施壓表達關切。

即便是高調打台灣牌的前任特朗普（Donald Trump），也在上任後的第1個月強調了美國的「一中政策」。所以說，現在坎貝爾明確講出來，不支持台獨，強調美國「一中政策」的基調，就顯得有點特別。

當然，有人說中國熟悉拜登，對其外交立場的「可預測性」也比較了解，加上拜登本人也是中美問題專家，深知台灣問題的敏感性和複雜性，所以中方無需急於要求拜登政府就「一中」做出再保證或再確認。

2017年1月17日，中國國家主席習近平在瑞士達沃斯會見時任美國副總統拜登。（新華社）

但是，如果分析當前中國大陸、台灣、美國三方關係，以及日本、澳洲等國在台海問題上的激進姿態，也能看出坎貝爾此番表態很不一般。拜登政府把控好了其中的時機、場合和想要釋放的信號。

首先，坎貝爾是民主黨智囊當中的親台派，也和台灣領導人蔡英文是「老交情」，由他出面強調美國的一中政策，重在提醒蔡英文政府，美國不支持台獨，不希望對方通過台獨打破現狀、危害地區和平與穩定，不希望因為台獨將美國捲入台海衝突。

和右翼政府相比，拜登民主黨政府會更多地保持戰略上的模糊姿態，並且考慮中美對抗與對話的利益需要。

其次，不支持台獨的官方立場首先不是由拜登政府的國務卿布林肯（Antony Blinken)、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）或拜登本人在和中方接觸時講明，而是由坎貝爾在智庫活動這種非正式渠道中提到，一定程度上體現了拜登對華外交操作的靈活性。

如果拜登或其內閣大員在和習近平及其外交團隊的直接對話中過早強調美國的「一中政策」，很容易被視為對華示軟，受到國內國會共和黨人的批評。坎貝爾在智庫回歸這一傳統立場，緩衝了這種壓力。

５月份中國軍方公布最新的針對台灣的登陸演習畫面：

+ 13 + 13 + 13

再者，坎貝爾強調「一中政策」傳統，也可以提醒日本等盟友：美國支持保持現狀，反對任何一方改變現狀。任何挑唆或刺激台海局勢向不利於美國利益方向發展的言論或行為，都是拜登政府所反對的。

坎貝爾承認美國要在台海保持危險（dangerous）且微妙（delicate）的平衡。這裏的微妙就是指要審慎處理台灣議題，包括如何和盟友維繫好這種「危險平衡」。美國及其盟友、台灣任何一方都要把握好這種平衡。日本右翼暗挺「台獨」的做法也應該有所收斂。

最後，如果觀看坎貝爾當天的所有表態，就可以看出，拜登團隊已經進入下半年對華外交佈局。也就是說，未來6個月，和中國競爭、對抗的同時，開展對話將拜登工作的重中之重。坎貝爾也不希望因為美台貿易談判或者其他計劃中的對華強硬舉措，干擾中美兩國鋪路元首會晤。