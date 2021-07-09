美國何以接連表達一中立場？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-07-09 07:30

就在美國白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）7月6日表態不支持台獨的同一天，美國軍方也做出了一致的表態。

拜登政府在此時集中就台灣或台海議題公開表達立場，回到傳統的「一個中國」政策基調，並不令人意外。但這背後也預示着拜登在制定印太戰略過程時也在適時調整對華策略。

根據中國大陸及台灣兩岸雙方公布的消息，截止7月8日，中國人民解放軍軍機已經在1周內第6次進入台灣西南或西南外圍空域。這種密集程度比較罕見。其中，7月4日下午，解放軍一架運-8反潛機巡航台海。7月7日，解放軍一架「運八」運輸機進入台灣西南空域「防空識別區」。7月8日，台灣媒體稱，7月8日，也有解放軍軍機進入台灣西南空域。

中國軍方如此密集的台海活動，美軍一直保持密切關注。拜登上台後，美國軍方也多次派出軍機和軍艦進入台海。

2021年2月10日，拜登到訪五角大樓，宣佈要在同中國的競爭中獲勝，並宣佈重新評估對華戰略。（AP）

美國國防部發言人柯比（John F. Kirby）在7月6日新聞發布會上針對日本副首相麻生太郎發表的「日美保衛台灣」言論表態稱，美國對台政策沒有任何改變，仍然堅持遵守和承認一個中國原則，也就是遵守中美三個聯合公報、對台六項保證和《與台灣關係法》。美國也將繼續致力於幫助台灣自我防衛。這也是國會兩黨幾十年來的支持立場。

這就是美國歷屆政府所堅持的美國的「一中政策」，雖然不同於中方所強調的「一中原則」，但也基本上保持了一中的基調，保持了戰略模糊。而拜登政府上台後的白宮和國務院發言人之前一直規避如此完整的表述。

柯比整個表態強調了三個意思：第一，遵守美國的一中政策；第二，美國幫助台灣自我防衛；第三，不希望局勢演變為衝突。他說：「沒人想看到局勢演變成衝突，也沒有理由這樣。美國不希望看到當前局勢演變為衝突，美國堅持一中政策，美國也不希望看到和任何單邊改變和台灣有關的局勢的行為。美國致力於確保台灣能夠繼續保衛自己」。

就美國和日本、韓國、澳洲等地區夥伴和盟友的協作，柯比只強調了美國和日本的同盟承諾。

拜登上台以來美軍加大對台海的監控和巡航：

+ 3 + 3 + 3

拜登上台以來，美國軍方表態一直比較樂觀。柯比在1月28日拜登上台一周後也曾提到，台海兩岸關係緊張沒有理由導致發生衝突。美軍最高將領、參聯會主席米利（Mark Milley）6月甚至安撫國會議員稱，「中國大陸尚不具備武力攻台的能力」。

也就是說，在台海軍事問題上，美國軍方的態度更為謹慎，相對而言沒有政客那麼悲觀。

如果觀察美國軍方的表態，他們並不希望台海發生戰事。而美國國防部最近也在有意為台海緊張局勢降温。對於日本右翼發表的「日美防衛台灣」言論，美國軍方也只強調美日之間的防衛條約義務，其中不包含台灣，或者竭力避提台灣。

最重要的是，美國軍方也要配合拜登政府未來6個月同中國開展接觸的外交和政治需要。

就在坎貝爾和美國軍方強調一中的同一天，美國國務院負責朝鮮事務的特別代表金成（Sung Kim）致電中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明，溝通半島事務，這說明拜登政府已經開始行動，在該和中國合作的領域開展合作。坎貝爾7月6日也曾提到，下半年開展接觸，競爭的同時，重在和中國達成一些諒解，開展合作，比如氣候變化。

要想和中國促成元首會晤，除了白宮和國務院層面幕僚同中國政府的接觸外，軍方之間的溝通也是必不可少的。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）至今尚未和中國國防部長魏鳳和舉行通話。但是，如果能在台灣問題上回歸傳統立場，強調一中，這種防長之間的溝通在短期內不是不可能。這也是中美鋪路元首會晤的一個重要前提。