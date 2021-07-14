台海會否成為「新中日戰爭」引爆點？｜專家有話說

根據日本政府消息稱，中日兩國目前正就中共中央政治局委員，中國國務院副總理孫春蘭訪日參加奧運開幕式做進一步協調。

這本是中日之間一次普通的外交溝通，卻因日本政要、素來口無遮攔的麻生太郎近期對台灣問題的一次表態所引發的外交風波，變得敏感而受到關注。



相比起即將到來的奧運會，中日之間圍繞台海問題的博弈變得更受到矚目。日本是否敢在台海問題上越過中國核心利益的紅線？台日之間的「互動」將如何影響中日關係？就此，《香港01》特約記者劉海鳴採訪日本國際和平研究所高級研究員守田逸夫及防衛省官員佐川真之。

無意為之？

進入2021年以來，日本菅義偉政權對華態度轉為強硬，而日本政要在多個重要的國際場合下均提及了台灣問題。特別是菅義偉在美國會晤總統拜登（Joe Biden）時，日美時隔半個世紀再次發出了涉及台海的聯合聲明。而最近一次的衝擊，源自於素來口無遮攔的日本副首相麻生太郎。

麻生在一次公開演說中表示，中國如果侵犯攻擊台灣，日本需依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權；若台灣發生大問題，很可能與日本「存亡危機事態」有關，因此美國、日本一定要一同防衛台灣。

而日本副防衛大臣中山泰秀6月底在美國右翼智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）將台灣稱為「國家」，也引發中日外交波瀾。

日本副相麻生太郎7月5日表示，中國如果武力犯台，日本依「安全保障相關法規」，有可能行使受限的集體自衛權，美日一起協防台灣。（Getty）

分析認為，日本近期一系列的對台表現，已絕非是政客口誤這麼簡單的偶然現象。有日本學者認為，這已經可以視作是日本政府對台灣的最新政策。

可以評判，日本決策層已經愈發認為，中國的崛起已經給日本的區域大國地位、以及其過去數十年賴以存在的政治軍事體系造成威脅，在新冠疫情的大背景下，於未來幾年內，日本將在釣魚島、東海油氣田以及經濟等領域面臨來自中國更多的挑戰。隨着中日國力此消彼長，日本將無法應對。因此，追隨美國對抗中國既是日本作為美國盟友的「天經地義」，更是有利於日本實際國家利益的戰略需求。

日本國際和平研究所高級研究員守田逸夫認為，中國希望通過中日貿易與日本保持一定聯繫，從而拉住日本倒向西方的努力可能化作泡影，日本政界內部事實上已經達成共識，日本恐怕會不惜一切代價遏制中國的崛起，同時會盡可能利用中國「拉住日本」的心態，最終讓中國在日本問題上陷入兩難境地。

理論上講，正如守田說的那樣，日本政客對於台灣頻繁的表態應該讓中國惱火不已。然而，除了兩國的政府高層交往目前處於「默契式」中斷半中斷的狀態，北京並沒有做出進一步「制裁」日本的措施。

顯然，中國明白且理解日本這類表態所折射出的焦慮，亦不認為中國有必要因日方這些焦慮而改變自己的做法。「拉住日本」依然是北京時下的戰略選擇。

台海戰爭？

至於各界更為關注的潛在軍事衝突，記者採訪到日本防衛省官員佐川真之。他認為，日本目前對中國在台海的活動非常敏感，日本自衛隊也對中國軍隊在日本領海、台灣周邊以及南海的活動非常關注並保持警惕，認為中國的軍事活動最終將損害地區安全。日本軍方目前對華強硬的觀點已經佔據了上峰，同時認為日本軍方需要與駐日美軍展開更加緊密的協調行動，應對中國越來越現代化的軍事力量。

而對於中日間的台海戰爭，這位官員認為，現在就做這樣的假設十分不切合實際，首先日本目前只能行使有限的集體自衛權，而台海一旦發生衝突，日本民眾對於日本介入的態度也將發揮作用，而從很多跡象來看，日本民眾無意讓這個國家再次捲入一場戰爭。同時，日本目前的國力能否支撐日本進行一場大規模的作戰也是未知，「眾所周知，在新冠疫情期間，日本的財政已經消耗了大量資金用於國內的經濟救助。」這位官員表示，日本目前不論是從政府狀態還是民間狀態，都沒有力量參與一場戰爭，甚至在協防美軍的問題上，日本恐怕也是外強中乾。

2014年11月11日，上千日本民眾示威，抗議安倍晉三出台的一系列安保政策，並要求撤回《特定秘密保護法》和解禁集體自衛權等內閣決議。（新華社）

分析認為，儘管日本官員在接受採訪時，示弱日本的無力感，但顯然實際操作上日本並非如這位防衛省官員說的那樣無力。就在6月下旬至7月上旬的時間段中，日本自衛隊再日本全國範圍內展開了大規模的軍事訓練和演習，最大規模的一場演習，日本自衛隊在從北海道至西南諸島的廣大範圍內動員了3000多名自衛隊員參與，同時駐日美軍海軍陸戰隊也才加了演習，這場演習也直接導致沖繩的駐日美軍基地使用超負荷，由於過多的戰機頻繁起降，造成了機械故障和噪音污染，引發當地居民的不安和大規模的示威抗議。

日本似乎正在以實際行動為台海戰爭做準備，然而日本出手的時間點會在何時？是否會等待中國大陸先對台灣出手在介入？這也是目前日本輿論非常關注的聚焦點。

奧運之後？

對於中日爆發衝突的高概率時間點，守田認為，東京奧運之後，兩國的摩擦可能會迎來高峰，目前，奧運會的舉辦已經牽制了日本很大的精力，同時，日本也希望中國在奧運會問題上能夠配合日本，使得日本能夠成功舉辦本屆東京奧運會。

有鑒於此，東京方面在針對中國的實際行動上採取了克制保守的姿態。邀請中國副總理孫春蘭訪日參加奧運會也是緩解兩國關係緊張的一種考慮，而這種暫時的平靜並不意味着日本對中國所採取的行動僅限於幾個官員所謂的「積極表態」。

守田認為，中日之間目前的相對穩定可以稱為「奧運穩定」，日本邀請中國高級官員訪日並參加東京奧運會的開幕式，既出於奧運東道主國的基本外交禮節，又可以給輿論釋放信號造成中日關係「穩定」的煙幕彈。

守田稱，東京奧運之後，中日之間會發生什麼是目前很多分析人士和國際問題專家都非常擔心卻又難以預測的。「這種情況正印證了中日關係目前的糟糕狀況。」守田表示，中日之間目前微妙的平衡很大程度建立在奧運氛圍下，也可以說是目前日本希望中國能夠配合其做好奧運這場年度重頭戲，因此選擇了一定程度的軟化立場和政治妥協。

記者從日本多地獲悉，目前自衛隊仍在保持高強度的軍事演練，而日本媒體卻在諸多背景因素的要求下，調低了對自衛隊報道的調門，使得國際輿論很大程度上忽視了日本的軍事動向，這又何嘗不是一種訊息戰的做法。

東京奧運即將舉行，而日本最新民調卻顯示日本厭華民眾佔比已經接近90%，這是十分令人驚訝的，而就在上世紀80年代，喜愛中國的日本民眾比例卻高達70%。

2021年7月9日，東京奧運會火炬接力的奧運聖火揭幕儀式在Komazawa奧林匹克公園舉行。（AP）

走向何方

中日恩恩怨怨走過100多年，今天，台海又讓兩國站在了十字路口。佐川認為，日本對中國存在一定程度的恐懼，中國的戰狼外交和令人震驚的軍事力量發展速度都使得日本在面對中國時變得更加警覺，同時，兩國在釣魚島海域越來越激烈的對峙和對抗讓日本認為中國正依靠實力單方面改變現狀。

「希望中國能夠在一定程度上軟化立場」，佐川表示。軟化立場並非就是要損害中國的利益，而是希望中日雙方都能坐下來談一些事情。就日本來說，他並非想與中國進行對抗，日本需要一個穩定的中國，同樣，中國也需要與日本一道共同維持東亞地區的和平與穩定，中國一再強調台灣是其內政不容外國干涉，但中國也應該認識到台灣問題作為歷史遺留問題，有其複雜性。

「鄧小平曾經拿出過擱置釣魚島爭議的政治智慧，為促成實現中日邦交正常化做出歷史性貢獻。」佐川認為，在台海局勢高度緊張的當下，日本與中國可謂站在了另一個歷史十字路口，中日兩國都需要政治智慧和政治勇氣。目前台海依然有很大的不確定，但作為和平國家的日本不希望看到台海戰爭導致整個地區局勢發生天崩地裂，對於日本和中國來說，這種局面的出現都是百害無一利。

佐川稱，目前，日本政府的官方立場仍是一個中國原則，不支持台灣獨立，但「作為世界第二大經濟體，中國應該學會用更大的格局來審視地區局勢，台海戰爭引發中日正面衝突這種事情，無論如何也要避免。」