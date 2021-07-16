美二號外交官疑取消訪華　並非北京拒絕對話

美國國務院7月15日發布消息，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）將於7月18日至25日訪問日本、韓國和蒙古等三國。媒體之前曾爆料她此行訪問中國天津，和中國外交部副部長謝鋒舉行會晤。美方因何疑似取消中國行程，具體原因不明，但據說和一些技術性的安排有關。



謝爾曼計劃訪華的消息早在美國總統拜登（Joe Biden）結束歐洲行時就已傳開。當時恰好是白宮公開宣布籌備中美元首習拜會之際，拜登下半年的外交重心開始轉向中國。所以她籌備訪華的消息有一定的真實性，並且至少被兩家國際媒體引證。

而且，謝爾曼是美國國務院的二號人物，此次亞洲行已經是她不到兩個月的時間內第二次訪問亞洲。5月底和6月初，謝爾曼曾訪問過印度尼西亞、柬埔寨和泰國。第二次亞洲行仍然不包含中國，她此行「繞着北京」訪亞的意味就更濃了些。

2021年5月31日，美國副國務卿謝爾曼訪問印度尼西亞。（Reuters）

對於美國政府這種繞着北京的訪問，北京已經習慣，見怪不怪。但事實上，這種外交「作秀」的成分更大一些。此次謝爾曼訪問日韓蒙，所討論的問題其實大多和北京有關，包括朝鮮半島安全、疫情防控和全球衛生安全、氣候變化和疫情後經濟復甦等。

如果沒有北京的參與，美方所談的這些議題大多隻是和盟友協調立場，不會有大的進展。只有同時和北京接觸，這些議題的溝通才會有一定的意義。從這個角度看，謝爾曼遲早也會安排一次訪華。

而且，謝爾曼計劃訪華也是要為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華鋪路。布林肯在阿拉斯加拒絕了中共外交官楊潔篪的訪華邀請，之後總要找個藉口和時機回訪中國，為拜登尋求的「習拜會」啟動相關籌備工作。謝爾曼訪華計劃推遲，也意味着布林肯訪華計劃的延後。

拜登將自己的盟邦外交視為一種「對華優勢」。（AP）

在外交層面，尤其是大國外交，北京原則上不會拒絕對話，並且一直主張通過對話管控分歧、穩住雙邊關係，進而解決共同關切。對於謝爾曼，中方外交官也很熟悉。她也曾參與伊朗核協議的多邊談判，立場和克里（John Kerry）一樣，相對比較温和。中國也願意這樣的美國外交官打交道。

但拜登的貿易保護主義，或者特朗普式策略，已經將中美置於不同的對立面，尤其在科技和人權領域。比如，白宮圍繞半導體、電池、稀土等關鍵產品供應鏈發布的報告，不但處處借中國威脅或挑戰渲染美國國安風險，而且還引入了社會公平和工會利益等內政議題。也就是說，「中國威脅」或「中國挑戰」已經是拜登推動內政議題的不二法門。

目前拜登所打的牌全是香港、香港、新疆等務虛層面的議題，手段還是單邊制裁。尤其在新疆問題上，相關制裁舉措表面上看是為了保護所謂的人權，實際上是為了維護自己的產業利益鏈。

北京明白美國的政治周期和美國政客對外決策時的內政考量，策略上自然不會排斥和美國的對話。但是，如果美國只知道出於內政利益展現對華強硬，總是想着通過盟邦外交和制裁施壓的方式逼着中國回到談判桌，北京就有理由改變策略，在外交上展現強硬和不妥協的姿態。

無論是美方取消謝爾曼訪問，還是延後，或者是被中國拒絕，都能說明當前中美關係的微妙之處。尤其是拜登政府透露出有意舉辦習拜會之後，仍在香港和新疆問題上加大對北京的施壓，甚至考慮對相關中國官員實施制裁。這種兩面派的做法，只會讓中美外交處處設障。面對華盛頓兩面派的做法，北京也不可能有求必應地和美方對話。