東京奧運會：預示迷失的日本正走向衰落？

1964年東京奧運會是日本走向繁榮的轉折點，日本向全世界展示它已從戰爭中復原，並重建成為一個現代的、和平的民主國家。而2020年東京奧運會似乎也是一個轉折點，日本向全世界展示了其是一個迷失自我的國家，讓人看到的不是希望，而是可能的衰落。



1964年東奧會：日本走向繁榮的轉折點

日本東京曾奪得1940年的奧運會主辦權，但因為日本發動侵華戰爭和二戰爆發後國際關係惡劣而流產。二戰後日本經濟迅速恢復，1955年日本嘗試申辦1960年奧運會，但最終被意大利羅馬擊敗。1959年，日本再次申辦奧運會，最後成功擊敗比利時布魯塞爾、奧地利維也納、阿根廷布宜諾斯艾利斯及美國底特律，成功獲得1964年奧運會主辦權，也成為首個舉辦奧運會的亞洲國家。

2021年7月23日，東京奧運會開幕式被網友吐槽。（AP）

對於二戰後經歷現代化過程的日本人而言，1964年的東京奧運會意義非凡，成了日本重拾自信的改革象徵。日本通過奧運會向全世界展示，這個國家已從戰爭的破壞中恢復過來，並成功轉型成為一個現代的、和平的民主國家。

1964年東京奧運會也常常被認為是日本經濟走向繁榮的轉折點。申辦成功後，日本政府耗資30億美元，用作興建體育場館，以及修建相關配套的基礎設施。全世界首條商用的高速鐵路——東海道新幹線在奧運開幕前幾天啟用，首都高速道路與東京地下鐵系統也因應奧運的舉行而進行路網的大幅擴張。隨着民眾收入的增加，日本家庭為觀看奧運會購買了電視機，奧運會賽事也首次通過衛星在全球進行現場直播。1964年東京奧運會舉辦後四年，日本一躍成了世界的第二大經濟體。

2020年東奧會：日本可能走向衰落的轉折點

因為1964年奧運會的成功，日本人對於奧運的申辦有了特殊的感情。東京申辦2020年奧運會成功，成了亞洲第一個兩次主辦夏季奧運會的城市。

但與1964年相比，如今的日本已大為不同。如果說1964年的奧運會帶給日本希望，那麼2020年的奧運會則給日本帶來迷失和對衰落的擔心。

這種迷失不單單是因為疫情爆發後的混亂、奧運被推遲舉行，奧運會前的無數醜聞造成的困擾，以及數度傳出日本政府將取消舉辦本屆奧運的沮喪。多數日本人反對舉辦奧運會，是因為奧運會是在緊急狀態下舉行的。核電站的清理工作還遠未完成，由於新冠疫情肆虐，幾乎所有賽事都禁止現場觀眾進入，酒店、餐館、零售商難以從奧運中獲利。

2019年，日本外務省原本預計東京奧運會開幕式將有超過100名外國政要到場，但實際上出席開幕式的各國政要以及國際體育組織領導人不足30人，場面十分冷清尷尬。就連日本前首相、東京奧組委最高名譽顧問安倍晉三也出人意料地缺席了開幕式。除了日本政客們缺席開幕式外，日本大量本土贊助商也選擇放棄開幕式的邀請。

從奧運會的開幕式被吐槽也可以看出這種尷尬。在開幕式舉辦同時，「停辦奧運、保護生命」登上了日本Twitter的熱搜榜，日本導演北野武甚至用「有趣到讓我睡得特香，令人羞恥到無臉出國」來形容這場開幕式。

過去30年，日本經濟裹足不前，許多人從事缺乏穩定性、沒有多少福利的合同工或兼職工作。當下的日本，老齡化問題更加嚴重。裕仁天皇宣布1964年夏季奧運會開幕時，年齡在65歲以上的人口只佔全國人口的6%，這個比例如今已超過了28%。而日本的生育率在降低，2021年幾乎降到了1964年的一半，日本人口自2008年以來也一直在減少。

與歐美髮達國家相比，普通日本人的生活質量偏低，工作壓力大、工作時間長、勞動強度也大。而與中國相比，中國高速發展的經濟和充滿希望的未來讓經濟停滯、階級固化的日本相形見絀。而日本的鄰國、宿敵韓國早已對標日本，在人均國內生產總值（GDP）指標上，3.2萬美元的韓國很有可能在若干年後超過4萬美元左右的日本。