中國立陶宛相行漸遠　台灣迎來邦交機遇期？

未來，一些國家很有可能會選擇與台灣（中華民國）建交或復交，這類國家大致有以下幾個特徵：

一、與台灣民主價值理念相近的小國，並有長期良好互動；

二、與中國大陸的經貿關係並不特別密切；

三、對中國大陸在台灣、香港、新疆、西藏等問題上的做法，持強烈批評立場。



中國大陸外交部近日發表聲明，宣佈召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐華大使，以表達對立陶宛允許台灣以「台灣」名義在立陶宛設立代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的強烈不滿。

立陶宛外交部回應稱，立陶宛「尊重一中原則，但決心與台灣發展互利關係」。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausda）表示，立陶宛是主權獨立國家，可自行決定與哪些國家發展關係。美國國務院則譴責了北京的報復性作為，強調美國支持歐洲盟友與台灣發展互惠關係。歐盟對外事務部（EEAS）也發聲，委婉支持立陶宛與台灣互相設處，並指中國與歐盟成員國的外交齟齬將影響整體歐中關係。

在中國外交史上，「召回大使」的做法並不常見。1966年，印尼出現反華浪潮，中國召回了大使，次年兩國斷交；1980年代，荷蘭政府批准售台潛艇，中國召回大使並將兩國關係降為代辦級；1995年，美國允許李登輝以訪問母校康奈爾大學之名訪美，中國以述職名義召回時任駐美大使李道豫。

以此可見，中國大陸與立陶宛外交關係出現了嚴重惡化，乃至不排除後續斷交的可能。

立陶宛總統瑙塞達表示，立陶宛是主權獨立國家，可自行決定與哪些國家發展關係，但也希望中國能夠改变召回大使的決定。（Twitter@ Gitanas Nausėda）

對台灣蔡英文政府而言，這是外交的重大突破。立陶宛代表處是首個台灣在歐洲以「台灣」為名設立的代表處，也是首個在大陸邦交國開設的台灣代表處。台灣目前在72個國家總共設立百餘個館處，一般都以「台北」的名義。今年2月，台灣曾宣佈在南美國家圭亞那設立台灣代表處，但是僅僅過了一天，圭亞那就宣佈取消設立，台灣當時就指責大陸的「霸凌」與「干預」。

國民黨政權敗退台灣後，1949年底尚有47個邦交國，至1969年升至創紀錄的70個。但自從中華人民共和國取代中華民國成為聯合國成員國後，中華民國的邦交國便逐漸減少。陳水扁執政8年，失去6個邦交國（斷交9國，建交3國）。馬英九政府與大陸外交休兵，只丟掉一個邦交國（2013年岡比亞與中華民國斷交和北京方面無關，中華人民共和國直到2016年才與之建交）。

蔡英文2016年上台後，在與大陸的邦交國爭奪戰中，幾乎沒有還手之力。至今，已經有7個邦交國與台北方面斷交，並與北京建立或恢復了外交關係。目前，中華民國共有15個邦交國，包括中美洲4國（伯利茲、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜）、加勒比海島國4國（海地、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯）和太平洋島國4國（馬紹爾群島、瑙魯、帕勞、圖瓦盧），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（斯威士蘭）、歐洲1國（梵蒂岡）。在北京的外交攻勢下，中華民國的邦交其實已經岌岌可危，島內外交部門這幾年也一直在忙着滅火和鞏固邦交。

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但自中美交惡後，台灣方面似乎也迎來了某些轉機，其中，美台關係越來越近。2018年3月，美國通過《台灣旅行法》，鼓勵和授權美國政府所有層級官員前往台灣參訪，也允許台灣官員到訪美國。2020年1月蔡英文勝選連任後，美國時任國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）發表聲明表達祝賀，並以「蔡總統」稱呼之。2020年2月，中華民國副總統當選人賴清德前往美國訪問，被視為是自1979年美台斷交以來，台灣訪問華府的最高層級官員。

拜登（Joe Biden）政府上台後，高舉反華大旗，建立反華陣線，在國際上幫台灣發聲，威脅或懲罰與之斷交的國家。凡此種種，對立陶宛等想和台灣走近的國家起了很大的推動作用。

當前，儘管中美洲和加勒比島國的邦交國與台灣的關係並不穩固，但台灣在外交上卻重新找到了一些突破口。未來，一些國家很有可能會選擇與中華民國乃至台灣建交或者復交，這類國家大致有以下幾個特徵：一是與台灣民主價值理念相近的小國，並有長期良好互動；二是與中國大陸的經貿關係並不特別密切；三是對中國大陸在台灣、香港、新疆、西藏等問題上的做法持強烈批評立場。

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立陶宛就是其中的典型代表，作為曾遭蘇聯欺凌的前加盟國，立陶宛與台灣有惺惺相惜之感。冷戰時期，已經遷台的國民黨政權並未承認波羅的海國家是蘇聯的一部分。歷史上，立陶宛也曾多次表示支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

立陶宛對與俄羅斯關係密切的中國並無好感，與中國的經貿往來也不多。今年5月，立陶宛議會通過決議，宣稱中國對待新疆維吾爾少數民族的政策是「種族滅絕」，要求中國廢除香港《國家安全法》並允許觀察員進入西藏。接着，其退出了中國大陸與中東歐國家的「17+1」合作機制，7月便宣佈今年秋季要到台灣設立代表處。

除了波羅的海三國外，捷克和斯洛伐克也是觀察與台灣關係發生變化的重點國家。作為經歷過1968年「布拉格之春」的捷克，與台灣一直交好，多次表態支持台灣加入世界衛生組織，其前總統哈維爾（Václav Havel）曾在1995年的第50屆聯大中發言支持台灣加入聯合國。2020年8月，捷克參議院議長與布拉格市長等共90人訪問台灣6天，引發大陸嚴重不滿。

在目前中美對抗的國際大環境中，台灣邦交似乎已經度過了至暗時刻。而在兩岸緊張的關係中，外交烽火似乎還在繼續延燒。