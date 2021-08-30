日本的對台立場為何比美國更加「戰略模糊」？

8月27日，台灣與日本執政黨議員舉行首次「2+2」線上安全對話，出席會談的台灣代表為民進黨國際部主任、立委羅致政，與民進黨立法院外交及國防委員會立委蔡適應；日方則派出自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久，和自民黨國防部會會長、眾議員大塚拓。

而此次會談雖以台日執政黨為主體，卻在交流互動中頻繁提及「中國問題」。例如佐藤正久便表示，「近年來，中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全，也影響日本安全，因此日方認為應與台灣加強交流」，更指出希望延續台日執政黨的「2+2」線上對談形式。

大塚拓則表示，「日台同樣位處東海附近、同樣面對中國，是命運共同體。近期中國軍事力量大幅提升，不再掩飾其意圖，造成區域不穩定，影響世界秩序，日本防衛政策雖說向來變化較小，但近來情勢已不容忽視」。大塚拓接着補充，日前自民黨國防部會已提出強化政策的建言，日本政府也認真看待，並已增加相關經費，希望藉此提供嚇阻力，避免區域不穩定——如此發言，自是得到了羅致政、蔡適應的熱烈回應，主軸也大體是「台日共抗中國崛起」等。

眼下台海兩岸關係持續低盪，中日關係也因中美關係和美日關係而維持在低谷，日本屢在一中原則上突破底線，由簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）時的暖心互動，急凍為台海議題上的唇槍舌劍。而除了台日「2+2」線上安全對話外，另一議題同樣備受關注，那便是早在2017年便引發熱議的日版《台灣關係法》設想，再次成為部分台美日媒體與智庫的討論熱點。

台灣民進黨籍立委羅致政、蔡適應，與日本自民黨議員佐藤正久、大塚拓，進行線上會議討論國防、外交等主題。（民進黨供圖）

台灣對日本的兩重功能

回顧2017年，日版《台灣關係法》的說法源於自民黨內親台派系。彼時恰逢第七屆「台美日三邊安全對話研討會」舉行，在三方議員對話場次中，自民黨青年局長鈴木馨祐透露，時任首相安倍晉三的胞弟岸信夫（本姓安倍，過繼予舅父岸信和），正領導相關組織研究日本版台灣關係法的可能性，探討應該容納的內容。

然而這般行動終究只是少數意向，伴隨2018年起的中日關係向好，岸信夫等人的努力註定只能雷聲大雨點小。而如此變化，也在某種程度上，揭示了台日關係的本質。

由地緣視角觀之，日本兼具了雙重身分，一是中國近鄰，二是駐有超過5.5萬美軍的重要基地。倘若台海爆發戰事，日本極有可能在美國要求下，被迫出兵參與；但若兩岸完成統一，日本則有可能被迫接手台灣身分，成為中美下一個對峙前線。

在此境況下，台海對日本便兼具了兩種功能。

美日曾在南海演習，意在威懾中國（點擊大圖瀏覽）：

一是在兩岸「欲統未統」間，供右翼用以召喚「正常國家」情懷，乃至推動「國家正常化」進程。諸如安倍晉三、麻生太郎等人，皆將台海議題當作「日本有出兵需求」的藉口，妄圖衝破《和平憲法》的種種限制，將自衛隊升格為正規軍。

二是將台海視為收割中美雙重紅利的屏障。以1972年中日復交為例，日本雖承認中華人民共和國政府是中國「唯一合法政府」，卻在台灣議題上支吾其詞，針對中國政府重申「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，日本政府表示「充分理解和尊重中國政府的這一立場」，但終究未在台灣主權歸屬上言明。而如此舉措，實是為了在冷戰秩序下，向美國釋出「我心仍在」的忠誠宣言。

長年以來，為求與中美同時交好，日本的對台立場比美更加「戰略模糊」，其向來主張台海和平穩定，避免提及北京武統的可能，尤其2016年前兩岸關係和穩時，中日關係即便有所震盪，台海議題也不扮演重要角色，諸如「自衛隊干涉武統」的語句更是少之又少。

如今右翼的逐漸活躍，引發了台灣的集體亢奮，但對日本而言，台灣在其戰略中的角色仍未出現顯著變化。一來出言提及「協防台灣」的官員，皆非以官方身分於正式場合提出，且日方也在事後以各種方式「收回」了相關表態；二來此次台日「2+2」看似有所突破，實則與過往的台日議員對話性質所差無幾，日本終究不敢直接舉行雙方國防與外交部會首長的正式對談。

日本右翼團體成員供奉靖國神社（點擊大圖瀏覽）：

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日版《台灣關係法》仍是空談

歸根結柢，日本仍未真正突破過往對台模糊的紅線，也未真正跳脱在中美兩邊討好的範式，之所以如今看來畫風突變，關鍵還是中美關係的一路惡化，讓右翼鋌而走險，欲借戰略間隙遂行偷襲，讓「正常國家化」的氛圍更加高漲。

而回歸日版《台灣關係法》議題，其推動面臨了以下兩大考驗。

第一，是立法上的窒礙難行。在現實運行中，日本媒體乃是政界傳聲筒，諸如安倍等右翼政客的「修憲」倡議，往往極易成為新聞頭條，外界也由此產生誤判，認為如此倡議得到了日本社會的高度支持，並即將交付國會表決。

然而放眼日本戰後政治發展，右翼政府或許能在修改教科書上暗渡陳倉，但在修改憲法第九條上始終只停在了自民黨內部討論、個別右翼政客倡議上，連形成具體草案都未達到，更遑論交由國會表決。

2018年自民黨國防委員會呼籲的「將國防開支增加一倍」同為此例，依舊是媒體頭條走個過場，便在藤蔓上無聲枯萎，等不到提交、表決與通過的開花結果。面對爭議議題，日本政客仍會將表演與實踐相分離。

2019年日本自民黨年度大會 安倍晉三再提修憲（點擊大圖瀏覽）：

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第二，則是日版《台灣關係法》勢必抵觸1972年的《中日聯合聲明》。就美國版《台灣關係法》模式觀之，其內容除了美國表示會「嚴重關切」任何企圖以「非和平方式（包括杯葛或禁運）解決台灣未來的作為」外，還包括了「向台灣提供防禦性質的武器」。

換言之，除非日方願意完全拋棄中日關係、撕毀《中日聯合聲明》，走上美國模式，開始日本對台軍售，日版《台灣關係法》方有突破現狀的「特殊價值」，否則實與台日之間無數基於「民主價值」的「同盟聲明」，所差無幾。而針對這般議題，早在2017年自民黨親台派拋出日版《台灣關係法》相關倡議時，便被日方議員自行澄清，「日本不可能對台軍售」。關鍵因素無他，仍是日本政客在「逢場作戲」外的戰略理性。

到頭來，不論是台日「2+2」或日版《台灣關係法》，皆註定只能是一時空談。台灣或許能在日本的右翼觸手撩撥下，一次次原地高潮，但若想求得東京「協防台灣、對台軍售」的真正承諾，則實屬無稽。即便日本不管不顧，於法理上許下對台承諾，則戰雲恐也將迅即瀰漫台海，屆時台灣同樣求不到所謂「獨立自主」，反而是更快面對武統的到來。