是新型太空艙還是新型導彈？　中國神秘航天器的一體兩面

10月下旬，有關「中國測試了高超音速導彈」、「中國所發射的可重複使用航天器」的問題仍在讓西方記者繼續追問中國外交部。

面對西方世界，北京僅以「此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術」，「航天器返回前分離的是航天器配套裝置，在隕落大氣層的過程中燒燬解體，落於公海海域」等語加以回覆。



北京的官方解答很難滿足外界的胃口，它與西方主流媒體流傳的「中國導彈進入軌道以後進行環繞地球飛行，隨後再重返大氣層進行高超音速滑翔」的細節存在相似又彼此不同。

但對分析人士來說，中方官方發布的訊息和此前西方媒體流傳的情報並非完全互斥，雙方仍有對應之處。其區別在於對「高超音速武器」性質的判斷：當西方認為這是一種可以繞地球軌道飛行的新型導彈時，北京即強調這是一種繞地球低軌道飛行並可拋射物質的航天器。

高超音速航天器和高超音速導彈之間的差別只在是否攜帶彈頭（即戰鬥部），目前已知的軌道實驗飛行器（如美國的X-37B、X-51）與常見的高超音速導彈外形與原理也接近。它意味着中方此次發射的航天器或航空器存在兩種彼此都合理的解讀，但其實際意義則大不一樣。

對拜登當局而言，中國發射高超音速導彈的傳言正在掀起一點波浪，到10月21日，美國甚至風傳中國「兩次發射導彈」。（美聯社）

西方世界至今仍然相信英國《金融時報》10月16日最先釋出的消息，中國在「8月份」試射了一枚高超音速武器，該裝置先是進入軌道，後環繞地球飛行，隨後再重返大氣層，進行了高超音速滑翔，其中拋射的一部分物體被認為是戰鬥部。

就《金融時報》披露消息展示的內容來說，這個中國航天器具備高超音速導彈的一切特徵：它繞地球飛行，然後重新進入大氣層，並以遠超音速的速度擊中靶標。因此將其識別為「導彈」是合理的。根據其後續傳言的各種情報，中方此次實驗中，其發射的飛行體「繞地球一周」才落向目標，以一種「軌道轟炸」的方式完成實驗。

但根據北京的口徑，中國極力否認「導彈」一說，而強調此舉是「發射航天器」。這種宣示對於北京而言可能具備比發射導彈更大的價值。它意味着中國不僅僅擁有打擊武器，甚至具備了在大氣層內長期巡航並具備打擊能力的平台。

對西方觀察家來說，解放軍的陸基中段反導試驗已經足夠展示其能量：

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根據中國外交部10月18日的發言，中方此次實驗可能在7月17日發射後，在軌道巡航超過一個月，這不僅僅超過了同類型航天器於2020年9月在軌48小時的記錄，也意味着美國擁有的可在近地軌道逗留超過700天，可在近地軌道釋放包括衛星等裝置的X-37B將不再是世界上唯一的近地軌道巡航平台。

至此，解放軍可能取得了相當於美軍X-37「無人太空飛機」性質的高超音速武器，進而打破了X-37從2010年開始對於「軌道巡航」和太空武器化的壟斷。「從外層空間轟炸全球任何一個地方的目標」也將不僅僅是美國的專利。

當然，一兩次試驗對於中美之間的力量對比仍是有限的。中國真正震懾對手仍有很長的一段路要走，要認識到與美國之間的差距，畢竟美國的軍事力量在全球數一數二，航母超過10艘，並且有豐富的作戰經驗和強大的作戰能力，中國目前只有雙航母。美國國防部提出了「常規快速全球打擊」作戰概念，使用常規武器在1個小時之內打擊地球上任何地方的目標，而解放軍空軍才具備突破「第一島鏈」的能力。但來自西方的緊張也充分展示了中國在該技術上的領先地位。西方的應對也將決定中方未來是將其用於航天領域還是軍事領域。