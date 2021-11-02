疑建基地軍援塔吉克　中國展示出不一樣的阿富汗佈局

到11月上旬，阿富汗塔利班最高首腦已公開露面處理政務，新政府也在10月31日向中國出售第一批外貿商品，在介入阿富汗問題的各種國際機制中，中國主導的「阿富汗鄰國協調合作機制」（即「鄰國機制」）也召開了兩次峰會，在此期間，中國軍援塔吉克，為其建設軍警基地的進程也在展開。



10月28日前後，曾有記者就「塔吉克已接受中方關於在該國與阿富汗邊境地區建立警察哨所的提議」一事向中國外交部提問，中方僅強調「中國在中亞沒有任何軍事基地」。

這一發言較之塔吉克方面從10月13日前後經由該國媒體「Asia Plus」釋出的「中國已撥款850萬美元用於建設塔吉克內務部有組織犯罪局快速反應特勤分隊（SOBR）基地」的官方消息，已形成了呼應：其一，它並不是軍事基地；其二，它也不是中國為自己建設的。

對西方世界來說，他們對阿富汗問題的認識仍停留在派兵進駐、穩定局勢的層面上。從2018年3月18日以來，即有消息稱中國在塔吉克建立「反恐中心」、「軍事基地」，派駐「數量不詳的兵力」。到2021年10月，美軍撤走後，包括《外交家》（The Diplomat）、美國軍事網刊《驅動力》（The Drive）等媒體都認為解放軍想必會取而代之，轉而尋求入駐阿富汗。

總兵力8,500人的塔吉克常備軍已成為中亞地區最為弱小的一支武裝力量，其戰鬥力甚至弱於塔利班武裝。（塔吉克Asia Plus網頁截圖）

很少有人會想到，中國只是給軍力弱小的塔吉克修一座邊境要塞設施，以此讓該國具備在阿富汗、塔吉克邊境地帶據險防守，迎擊恐怖組織的能力。

作為前蘇聯加盟國家之一，塔吉克在20世紀90年代的內戰之後實力大減。到2021年，塔吉克武裝力量只有8,500名士兵，其國防武備也只有25架老舊飛機、650輛各型老舊坦克及裝甲車輛。其實力不僅在中亞上合組織中最弱，甚至遠不及剛剛「建國」，總兵力75,000人，配備各型美製繳獲裝備的塔利班政權。這使得該國得知塔利班建國之後，就呼籲周邊大國，如中、俄等，「圍繞阿富汗建立安全帶」，並緊急調集兩萬邊防軍警嚴陣以待。

在美國「全球武力報告」（Global Firepower）2021年的評比中，阿富汗境內武裝力量以世界排名75位遠高於排名99位的塔吉克武裝力量。使用老舊武器的小股塔吉克邊防軍警已難以應對火力強勁，且有過內戰經驗的阿富汗邊境軍閥及恐怖分子。

對此，中、俄等國在2021年8、9月間曾組織過「反恐軍演」，但這仍是不夠的。就目前局面來說，塔吉克在面臨恐怖組織的直接威脅。且不說阿富汗各地依然有大量中小軍閥往來於兩國邊境，「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）等反塔利班的恐怖組織也仍在活動中。隨着ISIS-K已經以「塔利班驅逐東突分子」為由與之開戰，這使得前線的壓力正在向塔吉克逼近。

當阿富汗內戰的重要派系正在向其鄰國塔吉克滲透時，北京為塔吉克準備反恐基地，使之在鄰國機制下解決周邊安全問題就成為一種合理的選擇。

阿富汗雖然國內基本平定，但邊境地區的軍閥仍然猖獗，部分「伊斯蘭國」分子甚至也有取道塔吉克進入中亞的想法。（Getty）

畢竟，中國在阿富汗問題上一直強調的原則不僅是「阿人治阿」，「阿人主導，阿人所有」，它也同時包括要讓具有地緣優勢的阿富汗鄰國發揮獨特作用。北京仍需要將阿富汗各鄰國與阿富汗臨時政府推到一處，使之支持阿富汗政府，開展區域合作。而讓周邊鄰國具備相應能力，譬如為塔吉克修建軍事基地，就成為這種新機制的開始。