「一帶一路」發展需要有所調整｜安邦智庫

「一帶一路」倡議提出至今已有八年的時間，國際地緣政治環境相對當初已有明顯的變化，特別是應該看到，當前其正面臨歐美國家的「圍追堵截」，B3W計劃的上馬就在一定程度上表明外部形勢的嚴峻。更為重要的是，這幾年當中其本身也出現了「異化」現象。面臨這些挑戰，對「一帶一路」亟需進行改進調整，在這之前首先須理清下一步的發展思路。

本文獲授權轉載自安邦智庫。



從目前來看有幾個方面的問題要重點解決：

一是要遏制「一帶一路」倡議邊界逐漸模糊、攤子越鋪越大的「泛化」趨勢。「一帶一路」倡議實施初期有個約定俗成的劃定，主要涵蓋沿線65個國家，並以「絲綢之路」貫穿起來，「一帶一路」的邊界因而可以作為中國大周邊地區的另一種表達。在此基礎上，中國與沿線國家開展經濟合作曾廣受歡迎，包括美國和歐盟在內的西方大國當時對「一帶一路」並不牴觸。然而，隨着國內各界對「一帶一路」的詮釋日趨多元，沿線囊括的國家越來越多，從60多個國家增至100多個，幾乎涵蓋了世界所有的地緣政治板塊。其所導致的負面效應也逐步顯現出來：缺乏聚焦點和核心區域，周邊國家熱情減退，尤其是引發了美歐大國的警惕甚至是抵制。

對此，需要重新釐清「一帶一路」的邊界與核心區。實際上，對於核心外區域，完全可以用其他概念將其融入與中國的合作構架之中，而不應被「一帶一路」所綁定。如非洲，就適宜在「人類命運共同體」的框架下對其進行援助和投資建設，對南美則應以雙、多邊的貿易協定框定合作的主要內容，從而不必強行把概念外延。

二是要考慮到周邊區域合作的最新進展及地緣因素，平衡「一帶一路」的資源投放。當前，全球價值鏈出現階段性收縮，並正向區域化方向發展。在WTO及其代表的全球性貿易機制陷入困境背景下，區域性貿易協定日益佔據主導地位，並將在未來推動全球產業鏈的調整和重塑。在周邊區域中，東盟國家當前是中國第一大貿易夥伴，連同日韓都應被定位為中國優先參與的全球價值鏈構建區域，中國可因勢利導重點擴展和加強與該地區的經貿關係及價值鏈融合，但不必謀求獲取區域合作的主導權，更無須刻意以「一帶一路」名義開展合作。尤其是考慮到在東亞、太平洋乃至印度洋方向，中國正遭遇到美國乃至印度施加的巨大戰略壓力，對推進「一帶一路」相當不利。

相反，今後應將陸上方向定位為「一帶一路」重點推進區域。絲綢之路經濟帶沿線國家和地區是新興的地緣政治板塊，發展水平較低，急需鄰近大國的援助。對於中國來說，投入較低的經濟成本就可獲得頗為豐厚的綜合收益，同時處於古絲綢之路上的各國普遍對於復興絲綢之路有着高度的熱情，中亞乃至西亞一些國家都有相關的規劃。從發展的需求和戰略的契合性來講，中國在陸路方向推進「一帶一路」可謂天時、地利、人和，要抓住現存的窗口期。

安邦智庫（ANBOUND）創始人陳功對此早就有過分析：「從地理角度來看，中國雖然是一個陸海複合型國家，但長期以來，地理因素促使中國的經濟重心傾向於大陸貿易，中國的歷史、文化以及國家治理體系均與此有關，而與海洋的關聯度不高。從平衡國內發展的角度來看，改革開放以來，中國也確實從沿海地區的開放當中得到了相當大的益處。不過，我們也必須注意到，在這個過程中，中西部與沿海的發展差距已經被拉大到一個不容忽視的地步，僅僅依賴於國家的轉移支付體系，由面積狹小的東南沿海地區支撐整個浩大廣博的中西部地區發展是否足夠，這是大有疑問的問題。因此，中國未來區域發展的戰略方向應該是向西而不是向東，進而在整個橫跨歐亞的大陸上要採取積極擴張的戰略，利用自己的市場優勢和產業優勢，爭取區域一體化發展，並在這一進程中謀求大陸貿易的主導權」。

三是要轉變專注於以投資建設促合作的推進思路，加強合作網絡構建方面的「軟實力」建設。當前，應對在沿線國家開展大規模基礎設施投資和建設有更清醒的認識：已產生的一些風險和相關糾紛增加了持續推進一帶一路建設的難度，並惡化了「一帶一路」的對外形象。現實已經在昭示，一帶一路建設過程中，需要開展基礎設施的建設，但除了具體的實體項目外，制度上的「基礎設施」更需要得到關注，並且其成本和收益可能更值得去投入。

長期以來，中國的開放面向的是西方發達國家，在西方視角中，中國是他們眼中的「新興市場」。對中國而言，具有高度價值的新興市場，實際是中亞、中東、非洲和東盟國家，這是中國的「新興市場」，而它們也正是一帶一路所重點推進的方向。面對上述局面和已有問題，一帶一路建設需要調整以往「國企+大基建」為主的項目模式，要以發展「共同市場」為核心理念進行傳播語境構造，紮實推進「軟實力」建設。在建立「共同市場」過程中，中國需要逐步改變「一帶一路」單純由中國主導的局面和給外界留下的固有印象，更多吸引多邊參與，逐步消除雙邊和多邊之間貿易和投資壁壘，以「共同市場」為載體，拓展、深化與一帶一路沿線國家的經濟合作。

最終分析結論：

「一帶一路」面臨的最新形勢以及發生的「異化」，下一步面臨着如何改的問題。我們認為，改革的核心思路就是要在「一帶一路」上建立一個以中國為核心的「共同市場」。從這一層面講，圍繞如何建立「共同市場」，需要及時總結經驗教訓，對「一帶一路」的概念和內涵予以明確，確定重點區域改進實施策略，這才能夠以其為載體，在正在變革的全球政治經濟秩序中，加速構建對中國有利的經濟貿易新格局。

本文轉載自安邦智庫11月10日「每日金融」分析專欄

