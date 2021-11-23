美國醖釀抵制冬奧會　北京還能相信拜登嗎？

習拜視頻會晤具有積極意義，一方面會晤清晰擺正中美關係的核心位置，另一方面拜登承諾不顛覆中國體制，是二戰以來尤其是中美建交以來美國對華政策最具有標誌性的變化。

但也有聲音認為拜登不顛覆中國體制的言論不可信，美國仍然從實力地位的視角出發同中國打交道，不會真正承認中國和美國平起平坐。

習拜會剛剛結束，美國就傳來可能抵制冬奧會的聲音，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）11月18日在例行新聞發布會上表示，美國考慮通過外交手段抵制北京冬奧會是出於對新疆人權狀況的擔憂。」

此外，據中國官方通稿，拜登（Joe Biden）表示，「美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持『台獨』。」但在白宮發布的聲明中，並未提及拜登「不支持台獨」的表述。習拜會會後有記者問，兩位領導人在峰會上有沒有為防止兩國在台灣問題上發生衝突建立起新的護欄呢？白宮資深官員直接回答說，「沒有。」

美國的不少表態和做法讓人們不看好習拜會。也有一些聲音認為不能對拜登政府抱有過分天真的幻想。

習近平與拜登視頻會談時，以「老朋友」稱呼拜登，白宮申明，拜登不認為習近平是「老朋友」。（REUTERS）

這樣的說法有一定道理。拜登的姿態相對於特朗普來說是温和的，不意味着拜登是親華的，也不意味着美國會放棄打壓中國。

但是也要看到，拜登對美國的認識是清醒的也是理智的。拜登政府更加關注疫情下的經濟復甦、注重基建，他們非常清楚要解決自身問題才能立於不敗之地。拜登作為總統需要力挺美國的大國存在，不能放棄美國的大國驕傲。這是政治正確。美國不會一夕之間完全改變對中國的傲慢態度。但美國正在一步步接受一些現實。從大的方向看，美國正在勢不可擋朝着承認中國地位的方向走。因此，我們不能以白美國的官員表態和美國媒體的報道來看此次習拜會的成果。

疫情之下，不少國家很難接受中方的檢疫隔離政策，不派官員與會也屬正常。只要運動員如期參會就無所謂抵制不抵制。拜登在冬奧問題上面臨國會的壓力。要將「沒有官員參會」表述為「不派官員參會」，也無可厚非。

2021年11月18日，拜登在白宮橢圓形辦公室與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）握手。當被問及美國是否考慮外交抵制北京冬奧會時，拜登回答：「這是我們正在考慮的事情。」 （AP）

在台灣問題上，中美進行了詳盡的溝通，會晤超時的原因也在於此，會晤儘管沒有改變美國的政策立場，但雙方就台海問題進行了一次危機公關，避免了短時間內誤判的發生。

中國商務部新聞發言人束珏婷18日在例行新聞發布會上表示，習近平與拜登成功舉行視頻會晤，為中美兩國關係發展指明瞭方向，也為中美經貿領域溝通確定了基調。下一步，經貿團隊將認真落實。如有進一步訊息，商務部會及時發布。這一說法暗示中美未來將採取一系列措施解決貿易戰後續問題。

彭博社19日引述消息人士稱，拜登和習近平在美國時間15日晚舉行視像會晤期間，同意美國軍方與中國解放軍高層建立溝通渠道，當中包括中國中央軍委副主席。

據悉，拜登上台後中美軍事高層溝通一直沒有開展，此次習拜會討論的話題事無鉅細，不可能沒有就管控兩國關係危機非常重要的軍事高層對話進行磋商。

可見，沒有公開的共識，並不代表沒有共識。什麼是可以公開的共識，什麼是需要口頭表達的強硬，中美雙方都心裏有數。對拜登的看法確實不能過於天真，但對於中美能否處理好雙邊關係也大可不必過於悲觀。