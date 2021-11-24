美國宣布「台灣參與民主峰會」　實質化一中一台

拜登（Joe Biden）將於12月9舉行首屆線上民主峰會，美國國務院公布與會者名單，台灣確定受邀。儘管此前就有諸多風聲表明台灣會受到邀請，但當石頭落地，外界會關注的，還是中國當局後續可能的動作。

當前國台辦被問到相關問題時，表示「首先需要指出的是，美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的。我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。」

這回應中規中矩，還得看後續北京是否可能對台有動作。

中國內地偏民族主義的媒體及分析此前就表示過，美國舉辦之民主峰會找的都是「實際擁有主權的國家」，若找台灣參與就是一中一台，觸及中國底線，北京必會反擊。而內地民間近日氛圍也躁動，設立「駐立陶宛台灣辦事處」事件都上了各大社交媒體的熱搜榜。

拜登表明過數次「此峰會是為了反抗威權、倡議民主與人權」。現在中美面臨制度之爭，中國大陸的快速崛起讓外界開始討論西方民主的「效能」。只是，在這樣「哪個制度有效」的意識形態爭辯中，參雜入台灣因素，局面更復雜。

日前拜登（左）在白宮羅斯福室出席與習近平一同進行的視像會晤，雙方密談三個多小時。（AP）

先看一下美國內部人士對民主峰會之看法。

美國有官員在受訪時表示，這次拜登的民主峰會，來自全球所有地區、有不同民主經驗的國家受到了邀請。至於邀請誰，是希望能多樣化地、廣泛地參與。

若美國之後表態，「台灣是華人世界民主的成就，為何不能找台灣參與民主峰會？這不代表承認台灣實質主權，美國一貫遵守一中原則」之類的話，也是尋常。

美國內部分析人士基本都將峰會指向抗中，而俄羅斯外交部長也批美國又玩冷戰。

中國外交部發言人汪文斌日前則表示，「民主不是口號，更不是推行霸權的幌子。當今世界迫切需要的不是召開所謂『民主峰會』，而是遵守以聯合國憲章為基礎的國際關係準則。」

其實若美國想拉上民主盟友抗中，太正常了，也完全不必找仍有主權爭議的台灣。找台灣自然是針對北京，更是想展現「拜登政府，不會親中，也不必看中國眼色行事」的美國形象。拜登前面剛與習近平密談快四個小時，而後走台灣棋，這是正常套路。

反過來想，習拜會密談了這麼久，上了年紀的拜登竟然與習近平聊到深夜。台灣參與民主峰會，北京是否可能完全不知情？還是中美達成了「你玩你的，我玩我的」之共識？一切，都是枱面下交易？

這點，只能看往後數年。時間就是最好的法官。

台灣參與民主峰會，美國一再承諾的「一中原則」跟包裝紙一樣，淪為「安撫一下北京」之表面話，「一中一台」再被「實質化」（跟立陶宛事件一樣）。對於中國來講，自然是失了面子。

套句內地民間現在一直諷刺的，「台灣又碰紅線了？沒事，重劃一條」。

美國出牌、中國大陸內部氛圍躁動，台灣政府以此獲取政治利益。情勢如此，難以轉圜。但對於北京決策層而言，過去連大使館被炸都經歷過了，丟了面子又如何呢？往後還有很長時間，如何達成最終目的，才是最重要的。