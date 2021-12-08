應對變種新冠疫情　解放軍低調啟動抗疫援越

12月6日，由解放軍派出的一支由84名軍醫組成的衛勤分隊，已按計劃攜帶裝備抵達與中國廣西東興市一河之隔的越南廣寧省芒街市，開始「和平救援—2021」行動。此次行動是新冠肺炎疫情發生以來，解放軍軍醫部隊首次成建制出國執行任務。但中方此次行動的意義也不止於此。



資料顯示，自10月下旬以來，隨着越南當局迫於現狀，採取「謹慎地適應伴隨着新冠病毒大流行的生活」的態度， 中國一側防控疫情的壓力也隨之加大。到11月18日，隨着越南每日新增患者再次破萬人，廣西等地也先後在越南方向的入境人員中檢出新冠患者。

考慮到芒街至東興方向是重要的進出口通道，中越雙方都有控制疫情的實際需求，越南農業部為確保其進出口中國產品的「具備國際標準和慣例形成的生產和供應鏈」，已專門向中方省、市級政府尋求協調與合作，以確保邊境口岸區和芒街城區是「綠色安全區」。此次解放軍軍醫因防疫而過境的行動就值得注意：一場有針對性的「抗疫援越」也具備了低調啟動的前提。

根據中越兩軍及芒街市政府消息顯示，越軍從11月26日起就為此次演習做好了準備，芒街方面也從12月1日開始為演習專門調度電源、場地、物資。此舉並不僅僅是為了展示雙方演習的排場，而是為了立即在芒街建立一所可用於防疫行動的醫院。

到12月6日，解放軍即為此次行動調動野戰帳篷醫院系統、野戰急救車、衛生防疫車等新型衛生裝備越境，並在芒街市中心的「傳媒和文化中心廣場」搭建起一座中國標準的二級醫院。

中國東興與越南芒街之間的交流從2014年控制走私之後就在迅速加強，目前，這個越南農產品輸入中國的重要關卡的作用已經引起了越南當局的高度重視。（路透社）

解放軍的這一行動對於越方來說是熟悉而陌生的：越方固然在近幾個月的疫情期間改建、搭建了一些類似規模的「野戰醫院」，但每一座「野戰醫院」的建設周期均在兩周至四周不等。在河內地區近期因疫情竟要求部分患者及密切接觸者「在家治療」時，越方有必要加快啟動類似設施的進度，來自中方的建設經驗和相關設備似乎就可以解決一些基本問題。

此外，解放軍調往越南參加演習的軍醫團隊也大多有海外維和、支援武漢等經驗，這對於缺少熟練醫生的越南來說，也是不可多得的教學機會。對此，越方專門派出越軍最高水平的108軍醫院專家，以及近期應對海防地區疫情的越軍第三軍區軍醫人員前往觀摩學習，同時還調集傳統醫學院、軍醫學院學員參與行動。

在解放軍積極展示「科學抗疫和野戰急救的新成果」，與越軍同行交流「災情與疫情疊加、救援與防疫並行」的相關技術之際。6天的演習已經顯出了一種緊急培訓的意味。此舉或許也有助於越方以越軍為中心，在地方建立起相對可靠的防控機制。而芒街的醫院就成為一種具備象徵意義的信號。

設在河內黃梅郡安所坊的隔離病院並不能解決河內醫療資源不足的問題，到12月，河內也開始鼓勵患者和密切接觸者居家治療而非就醫。（越南快報網頁截圖）

事實上，從2021年8月下旬越軍調動四萬名以上的軍警、軍醫進入胡志明市，以軍管方式控制疫情後，此次軍管的結果也讓越南國內外的各界人士發現，一旦越南有事，相對於其部分人浮於事的公務員系統，具備更強組織性紀律性的軍隊才是值得依靠的對象。

到2021年7、8月的大規模疫情後，長期疲於奔命、工資相對較低的一線醫護人員也出現辭職潮，為此，河內方面在9月中旬為大範圍接種疫苗，甚至需要調動多個省份的軍醫進京。事已至此，中方對越軍在衛生物資等領域的支援，在疫情客觀環境下已成為對越南最為有效的支援。

在越南北方地區，控制疫情尚具備一定的可操作性。（越南快報網頁截圖）

就目前局面來說，在11月中旬和12月上旬兩次出現局部疫情高峰，累計患者超過800人的廣寧省地區似乎也正急需一場專門行動。也就在兩軍軍醫展開演習的同一天，芒街市人民委員會（即市政府）與越南農業部以及中國東興口岸還專門開會，商討雙方「在疫情防控方面進行協調和合作」，在Omicron變種肆虐全球，越南全境高危風險區不斷增加之際，解放軍在芒街設立的醫院或許也只是開始。中越雙方可能還將繼續依託兩軍傳統渠道，展開一場低調但有效的援助。