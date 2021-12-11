拜登規避軍事選項　美國對烏克蘭的干預點到為止

12月9日，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）專門通了電話，轉述了其此前與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的談話內容和其他一些美方立場。拜登向澤連斯基強調，面對「俄羅斯入侵」，美國直接「採取經濟制裁」，同時「對烏克蘭及靠近俄羅斯的北約盟國加大防禦援助力度」。



對分析人士來說，拜登的這一發言已經徹底展示了他對烏克蘭問題的興趣有限。在12月8日時，他曾在接受媒體採訪時稱「美國不會單獨派兵」幫助烏克蘭抵禦「俄羅斯入侵」，只會對俄方施加「前所未有的」制裁。

而今，這個「前所未有的制裁」就有了令人錯愕的答案：它竟然是美國自2014年開始就對俄羅斯施加的一類「經濟制裁」。由於俄羅斯已經因這一制裁採取了較為徹底的去美元化政策，並在此後的七年間調整了進出口市場，這使得美國的「經濟制裁」面對俄羅斯只具備象徵意義。它實際上意味着美方對於俄、烏對壘已採取放任態勢。這對於烏克蘭可能是絕望的。

不可否認，烏克蘭方面在12月2日前後曾對美國抱有一點希望，當時，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dimitry Kuleba）曾和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）努力制定一個應對「俄羅斯侵略」的一攬子計劃，布林肯曾表示要對俄羅斯採取制裁。

美國軍火和美國軍事顧問也前往烏克蘭培訓，教授烏軍人員使用美國援助的「毒刺」導彈。加之基輔方面還得到了美方「強有力的戰略伙伴關係」的認可，對自己的前景暫時有些信心，俄羅斯與烏克蘭的「重兵對壘」也在這個時候再次成為頗具觀賞價值的重大新聞。

在拜登與普京12月8日對話後，外界已經基本猜出美方不會對烏克蘭問題採取更多措施，兩天之後，這一切都得到了印證。（路透社）

也就在12月上旬，烏克蘭已經在東烏克蘭一線部署了12.5萬步兵，大量坦克與裝甲車輛以及烏克蘭從土耳其處取得的少量「旗手-2」型攻擊無人機。該國還在12月9日通過法令，宣布任何否認「俄羅斯侵略烏克蘭」的言行屬非法，一場「報仇雪恨」的風潮已經掀起來了。

但嚴苛的現實還是打碎了他們的夢想。拜登的發言最終證明了美國的援助已經到此為止，美軍不會踏上烏克蘭的土地並幫助其驅逐俄軍。它不僅意味着基輔各界期待的「美國軍事援助」徹底泡湯，烏克蘭還要當心因擦槍走火而真正遭遇戰爭的風險。

更糟的還在後頭，也就在12月8日，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍已發出警告，強調烏軍如試圖以武力奪取東烏地區，那麼他們將遭遇俄方「壓制」。

與此同時，普京也已經向歐安組織等機構強調，稱烏軍在東烏克蘭地區開炮掃射，危害當地民眾的行為是「種族滅絕」，並暗示出兵。

烏軍在11月下旬於克里米亞附近展開過步坦協同的演習，以此展示奪回被「俄羅斯侵略領土」的決心。（路透社）

而今，隨着美方明確了不派兵、只制裁的態度，部分美方官員甚至還建議烏克蘭接受現狀，認可東烏克蘭地區的自治地位，事已至此，留給烏克蘭的選擇也在變得越來越有限。

當然，基輔方面可能仍希望在東烏克蘭、克里米亞等俄羅斯控制區展示自身的能量，但這種示威可能也僅剩象徵意義。譬如在12月9日，烏克蘭海軍還有一艘曾被俄方奪取、後又被烏方奪回的「頓巴斯」號指揮艦衝向克里米亞附近的交通要道刻赤海峽示威。但該艦隻在距海峽18海里處，並未深入太多。因為烏軍艦船一旦深入刻赤海峽大橋，就有可能像2018年那樣被俄軍俘獲。

很顯然，隨着國際社會的焦點逐漸轉移到大國關係上，來自烏克蘭的聲音將再次淹沒在美俄、俄歐的對峙，拜登與普京的叫板中，只能偶爾以笑料式新聞的方式引人注意。而就長遠的角度來看，基輔當局的輕率，仍有能在局部地區擦起戰爭的火花，甚至大有機會在2022年北京冬奧會期間重演2008年北京奧運會時俄國針對格魯吉亞的「奧運戰爭」劇情。