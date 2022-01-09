立陶宛總統認犯錯　府院「台灣」之爭誰說了算？

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）日前接受當地電台訪問時稱，「立陶宛犯了一個錯誤，允許以『台灣』之名在首都維爾紐斯開設代表處，從而引發了中方的強烈反應。」「我認為，錯誤不在開設辦事處，而是它的名稱沒有同我協調。」瑙塞達這段「認錯」發言，不只引起了立陶宛內部爭議，也在台海兩岸延燒。



針對瑙塞達的說法，中國外交部發言人汪文斌做出回應，指立陶宛認識到這件事是個錯誤是很正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正錯誤回到一中原則上。而台灣外交部則重申力挺立陶宛的決心不變，並透過台灣駐立代表黃鈞耀宣佈，將對立陶宛的產業投資兩億美元並增強雙邊貿易關係。相關效應還在發酵，瑙塞達進一步在推特（Twitter）表明，支持和「台北」創建非外交貿易代表處，而立國外交部則對台灣的投資基金熱表歡迎。

台灣在立陶宛設立代表處的風波自去（2021）年年中蔓延至今，當前態勢令外界看來像是一場立國的「府院之爭」。回顧事件脈絡，「駐立陶宛台灣代表處」的設立，一直是立國總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）與外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在牽頭，而立國總統的角色並不吃重。如今演變為立國總統為政策「認錯」，但總理內閣並不買單，外界也好奇這場風波的後續發展，到底是誰說了算？

這個問題涉及到立陶宛特殊的政治體制。在政治學界的研究，立陶宛的憲政制度屬於「半總統制」（semi-presidentialism），總統直選和總理對國會負責，行政權力分割在兩人手中。蘇聯解體之後，有九個前蘇聯國家採行半總統制，立陶宛是其中之一；波羅的海三國的愛沙尼亞與拉脱維亞則是採行內閣制，只有立陶宛是半總統制。

立陶宛憲政制度特殊之處，在於其半總統制又是具有高度偏向內閣制的色彩，總統權力相對弱勢。主因是立國政府活動受限於議會信任的憲政運作模式，該國總統在憲法上無主動免職總理、部長及解散國會的權力，更換內閣及部長須獲得國會同意，撤換內閣若達半數以上，必須重新獲得政府信任才得以進行活動。

立陶宛總統瑙塞達1月4日表示，立陶宛政府決定讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個「錯誤」。（Twitter@Gitanas Nauseda）

此外，由於選舉時程（electoral cycles）的安排，立國總統在必須面對新國會與新民意的情形下，如果總統所屬政黨在國會無法取得多數，總統就必須與多數黨妥協總理人選並交出組閣權，使得立陶宛實際憲政運作出現多次共治政權，總理在憲政上實質掌握政策制定的權力。

立陶宛外交部長髮言人1月5日表示，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」。圖為立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左）2021年9月15日赴美國國務院，會晤國務卿布林肯（右）。（Twitter@Gabrielius Landsbergis）

就此來看本屆立陶宛政府，無黨籍的總統瑙塞達在2019年總統大選第二輪投票勝出，祖國聯盟─基督教民主黨提名的對手席莫尼特落敗後，改以無黨身份投入2020年國會選舉並當選。選舉過後，祖國聯盟─基督教民主黨、自由運動黨與自由黨結盟，推舉席莫尼特為總理人選，而現任外長藍斯柏吉斯即為祖國聯盟─基督教民主黨的黨魁。立陶宛政府再次形成了共治的局面，而實際權力便落在立場偏右的總理席莫尼特手上。

席莫尼特政府上任之初，就宣示將執行以價值觀為基礎的外交政策，「將捍衛從白俄羅斯到台灣，全球各地爭取自由的人士」，承諾支持台灣「那些為自由而戰的人」。從台灣設立代表處到跟隨美歐制裁白俄羅斯，再到高調向美國爭取武力協防，一系列緊跟美國列車之舉，均由席莫尼特政府所主導。

針對立陶宛總統1月4日表示立政府決定讓台灣官方以「台灣」名義開設「駐立陶宛代表處」是一個錯誤，中國外交部發言人汪文斌（圖）1月5日在例行記者會上表示，認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動糾正製造「一中一台」的錯誤行徑，回到一個中國原則的軌道上來。（中國外交部）

瑙塞達與席莫尼特兩人，從競爭關係走向了共治關係。在台灣設處問題上，此前瑙塞達並未毫無發聲。2021年8月北京宣佈召回大使後，瑙塞達即稱該國仍實行「一中政策」，希望中國能改變召回駐立陶宛大使的決定；同年12月，立陶宛召回駐中國臨時代辦，瑙塞達表示將向歐盟領袖尋求幫助。看得出來，立場親美的瑙塞達並未反對台灣設處，但試圖透過歐盟途徑減緩與中國之間的外交緊張。

立陶宛內部政局則在同一個時間段陷入動盪，包括美國制裁「白俄羅斯鉀肥」爭議、反華政策致使經濟受困、邊境難民危機等接踵而至。12月13日席莫尼特接受當地媒體訪問時曾說，對於她領導的政府而言，有太多問題積壓在一起，在受到更多批評的情況下，政府很難承擔政治責任，「可以很直接的說，不排除政府全部辭職的可能性」。立陶宛民調機構12月28日所公布的最新調查顯示，該國政府2021年12月支持率跌至17.3%，創下立陶宛過去10年來最低水平，民眾不信任度也由39.6%暴增至47.8%；其中，席莫尼特的不支持率從49.6%升至52%，外交部長藍斯柏吉斯的不支持率從59.8%升至66.4%。

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瑙塞達的「唱反調」，背後有着該國內部政治角力的脈絡，也是兩位總統選舉對手的延長賽。接下來「台灣代表處」何去何從，當然中美俄地緣政治的博弈還是有着不可忽視的影響力，包括北京如何強勢捍衛「一中」原則，歐盟除了口頭上的價值觀支持外，是否還會給予具體的行動支持，以及美國又會在背後施加多少壓力，這些因素都會從外部對立陶宛政局的變化產生作用，左右着「台灣代表處」事件的發展。

無論如何，最後付出最大代價的依舊是台灣。不久前部分台媒還喜孜孜地宣傳台灣捐贈的監視無人機，替立陶宛鞏固了東部邊境安全，殊不知捲入了更為驚濤駭浪的地緣危局之中。蔡英文政府所謂的「外交突破」與「民主夥伴」，原來是奠基在立陶宛選舉政治的政客鬥爭態勢，如此「主體性」，未免太過於脆弱了。